Continúa la búsqueda de 7 personas atrapadas en una cueva inundada en Laos

La operación de búsqueda de siete vecinos atrapados dentro de una cueva inundada en el centro de Laos inició su séptimo día el martes, mientras los rescatistas se enfrentaban a dificultades del terreno y el clima para intentar llegar hasta el grupo, cuyo estado sigue siendo desconocido.

Los aldeanos entraron en la cueva en la provincia de Xaisomboun el 19 de mayo, pero las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida, según los equipos de rescate de Laos y Tailandia que participan en la operación.

La organización laosiana Rescue Volunteer for People, que trabaja estrechamente con las autoridades locales, publicó en su página de Facebook que el plan de operaciones del martes incluye explorar chimeneas de ventilación por encima de la cueva con la esperanza de identificar posibles puntos de acceso y localizar a las personas atrapadas.

Rescatistas de la vecina Tailandia también llegaron al lugar durante el fin de semana para ayudar en la operación.

Condiciones difíciles complican los esfuerzos de rescate

Según los rescatistas, los buzos han avanzado unos 100 metros dentro de la cueva estrecha e inundada. Creen que los vecinos podrían estar atrapados a unos 30 metros más allá del punto más lejano al que actualmente se puede acceder. Están trabajando para bombear agua fuera de la cueva para facilitar las labores de búsqueda.

El lugar se encuentra en una zona remota del distrito de Longcheng, en la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientián. Rescatistas en el sitio han detallado en redes sociales el difícil terreno montañoso y las fuertes lluvias que están obstaculizando la operación.

Videos compartidos en internet por rescatistas tailandeses mostraron que llegar a la entrada de la cueva requiere una empinada caminata a pie de aproximadamente 4 kilómetros (2,5 millas). La entrada también es inclinada y rocosa, y apenas lo suficientemente ancha como para que una sola persona pueda trepar por ella a la vez.

En el interior, los rescatistas deben atravesar pasadizos embarrados, tramos inundados y túneles estrechos que los obligan a avanzar arrastrándose.

Según reportes, los aldeanos estaban extrayendo minerales

No ha habido confirmación oficial sobre por qué los aldeanos entraron en la cueva, aunque los rescatistas involucrados señalaron que ingresaron para buscar depósitos de oro.

Bounkham Luanglath, del grupo de rescate laosiano, le dijo a The Associated Press que la cueva era frecuentada por residentes locales que buscaban oro, aunque las autoridades les habían advertido repetidamente que no entraran por motivos de seguridad.

El ingreso promedio per cápita en Laos, de unos 2.000-2.500 dólares, está entre los más bajos del Sudeste Asiático, y es aún menor en las zonas rurales subdesarrolladas.

Laos no es conocido como un gran productor de oro, pero su industria minera es considerable si se tiene en cuenta la economía en desarrollo del país. El sector minero se impulsa por la inversión extranjera directa, en gran medida de la vecina Tailandia y de China. El cobre es una exportación importante, y la extracción de elementos de tierras raras, necesarios para la mayoría de las tecnologías modernas, se ha vuelto más común en Laos recientemente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Laos dijo el martes que no tiene información oficial para compartir con los medios. La nación del Sudeste Asiático es un Estado comunista de partido único sin oposición organizada y el gobierno mantiene un estricto control sobre la información.

Los rescates en cuevas son una actividad arriesgada

La noticia rápidamente acaparó titulares en Tailandia por su parecido con el dramático rescate en una cueva en el norte de Tailandia en 2018, cuando 12 niños y su entrenador de fútbol quedaron atrapados durante más de dos semanas antes de ser rescatados sanos y salvos en una operación que se convirtió en una sensación mundial. Un buzo SEAL de la marina tailandesa murió durante el esfuerzo de búsqueda y rescate.

A principios de este mes ocurrió una nueva tragedia cuando cinco buzos italianos fueron hallados muertos después de desaparecer mientras se sumergían en una cueva en Maldivas. Un buzo militar maldivo que formaba parte del equipo de recuperación murió durante la operación de alto riesgo para recuperar sus cuerpos.

Un gran riesgo para la salud para las personas atrapadas en una cueva son las condiciones de frío, que pueden llevar rápidamente a la hipotermia. El cuerpo puede resistir semanas sin comida, pero el agua limpia es necesaria para prevenir la deshidratación. El consumo de agua contaminada podría causar diarrea, acelerando la deshidratación.

Además, la disminución de los niveles de oxígeno provoca síntomas similares al mal de altura y, a largo plazo, puede dañar los pulmones y otros órganos, mientras que la acumulación de dióxido de carbono causa agotamiento y eventual pérdida del conocimiento.

La oscuridad constante altera la percepción del tiempo y los ritmos circadianos del cuerpo. También provoca una sensibilidad extrema cuando los ojos tienen que volver a adaptarse a la luz.

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Los periodistas de Associated Press Grant Peck, Anton L. Delgado y Haruka Nuga contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.