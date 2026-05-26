Tres muertos en Corea del Sur tras un derrumbe durante la demolición de un paso elevado

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando un paso elevado, construido hace décadas y que estaba siendo demolido, se derrumbó parcialmente el martes en la capital surcoreana, Seúl, según los bomberos.

El accidente ocurrió durante una inspección de seguridad después de que los trabajadores detuvieran las labores de demolición al notar que una parte de la estructura se había hundido ligeramente mientras se cortaban losas de concreto, dijo Lee Jong-woon, funcionario del Cuartel de Bomberos del Distrito Seodaemun de Seúl. Las víctimas quedaron aplastadas por escombros y otros restos después de que una sección del tablero del puente se desplomara de repente, señalaron las autoridades.

La policía y los servicios de emergencia cortaron el tránsito alrededor del lugar, donde vigas de acero retorcidas y losas de concreto hechas añicos colgaban de forma precaria del borde del paso elevado.

También cayeron escombros sobre una vía férrea cercana, lo que obligó a Korea Railroad Corp. a suspender algunos trayectos hacia la Estación de Seúl.

El paso elevado, construido en 1966, llevaba en proceso de demolición desde agosto del año pasado por preocupaciones de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.