¿Por qué una oferta para ser pastor en una remota región de China se volvió viral con 59 millones de vistas?

Lo que comenzó como una simple oferta de empleo para pastores en China terminó convertido en un fenómeno viral que atrajo cientos de postulantes y reflejó la crisis laboral que vive el país.

Zuo Xiaoyong, dueño de la granja que publicó la oferta, se mostró sorprendido cuando su búsqueda de dos pastores para trabajar en una zona agreste del sur de Mongolia se transformó en el tema más comentado del día en Weibo, la plataforma china equivalente a X.

En apenas unas horas, la publicación acumuló 59 millones de visualizaciones y abrió cerca de 21.000 conversaciones.

Más de 700 personas compitieron por los dos puestos disponibles. Entre ellas había profesionales de oficina de ciudades como Shanghái y Chongqing, obreros de fábrica y recién graduados universitarios.

Según explicó Zuo, alrededor de una décima parte de los postulantes acababa de terminar la universidad, mientras que otros mencionaron las deudas, el agotamiento por los trabajos industriales o los conflictos laborales como motivos para buscar una alternativa.

“No esperaba que se volviera viral”, comentó. “Parece que a la gente común le está costando encontrar trabajo”.

open image in gallery Ovejas pastan cerca de paneles solares en una colina del poblado de Huangjiao, en Baoding, provincia china de Hebei, al norte del país ( Getty Images )

Aumento del subempleo

Aunque la tasa general de desempleo en China se mantiene apenas por encima del 5 %, el subempleo sigue en aumento y los salarios del sector privado crecen por debajo del ritmo de la economía desde hace gran parte de la última década. En paralelo, tanto trabajadores manuales como empleados administrativos cuestionan la cultura laboral conocida como “996”, que contempla jornadas de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días por semana.

Además, los analistas anticipan un escenario laboral aún más complejo en los próximos meses, marcado por el aumento de costos en las fábricas a raíz de la guerra con Irán, el avance acelerado de la inteligencia artificial y la llegada récord de 12,7 millones de graduados universitarios al mercado laboral este verano.

Para Lynn Song, economista jefe de ING para China, la reacción al anuncio de Zuo refleja un problema mucho más profundo.

“La situación es sintomática de un mercado laboral que sigue siendo extremadamente competitivo y, en muchos casos, mal remunerado”, explicó. “Los empleos urbanos son cada vez menos atractivos y también más difíciles de conseguir”.

El crecimiento económico chino depende en gran medida del fuerte aumento de las exportaciones. Sin embargo, muchas empresas sacrifican ganancias para ganar participación en los mercados internacionales, una estrategia que también incrementa la presión sobre los trabajadores dentro del país.

James Guo decidió postularse al empleo de pastor porque se sentía agotado por su trabajo en una fábrica de contenedores marítimos.

“No tienes idea de lo que significa trabajar más de 13 horas al día apretando tornillos hasta que las manos se hinchan y se llenan de ampollas, sin tiempo siquiera para ir al baño”, contó el joven de 21 años. “La carga de trabajo es demasiado intensa. Ya no puedo más”.

Zuo buscaba pastores —preferiblemente una pareja— para cuidar a 3.000 ovejas en una pradera de 2.000 hectáreas durante el verano y encargarse de las tareas de alimentación y limpieza en invierno, cuando las temperaturas pueden caer por debajo de los 30 grados bajo cero.

A cambio, cada trabajador recibiría un salario mensual de 8.000 yuanes (unos 1.100 dólares), una cifra superior al promedio urbano del sector privado en China, que ronda los 6.000 yuanes. Además, el empleo incluía alojamiento y comida.

open image in gallery El crecimiento económico de China depende en gran medida del aumento de las exportaciones, mientras los fabricantes sacrifican ganancias para ganar cuota de mercado global, lo que incrementa la presión sobre los trabajadores en el país ( Getty )

Shaun Rein, director ejecutivo de China Market Research Group, aseguró que incluso graduados de maestrías en las mejores universidades buscan salarios similares en Shanghái. Sin embargo, explicó que gran parte de esos ingresos desaparece entre el alquiler de departamentos pequeños y otros gastos básicos.

Por su parte, Zuo, quien también posee 200 cabezas de ganado, defendió el salario ofrecido y sostuvo que la remuneración refleja las exigencias del trabajo.

“El sueldo es alto, pero lo más importante es saber si puedes soportar el invierno y mantenerte aquí a largo plazo”, afirmó. “Esto no es turismo”.

La “maldición de los 35”

Según Zuo, la mitad de los postulantes nació en la década de 1990, una generación que hoy enfrenta la llamada “maldición de los 35”, término con el que muchos trabajadores chinos describen la tendencia de numerosos empleadores, incluido el sector público, a descartar candidatos mayores de esa edad.

"Estamos viendo cómo la 'maldición de los 35' pasa de ser un meme del sector tecnológico a una realidad económica más amplia", dijo Christian Yao, profesor titular de gestión de recursos humanos en la Universidad Victoria de Wellington.

Wu, una empleada administrativa de comercio electrónico de 28 años que solo dio su apellido por motivos de privacidad, gana 10.000 yuanes al mes, pero el trabajo de pastora despertó su interés.

"Quiero escapar de la vida en la ciudad y dejar de lidiar con todo tipo de gente difícil", dijo Wu. "Podría disfrutar de una vida tranquila y apartada del mundo".

Finalmente, Zuo contrató a cuatro pastores —dos parejas—, todos nacidos en la década de 1980 y con experiencia previa en el campo. Además, aunque mantiene una lista de reserva con otras 40 parejas, aclaró que no considerará a personas solteras ni a jóvenes provenientes de grandes ciudades para estos puestos.

"En nuestro lugar, es posible que no veas a nadie durante todo un año", dijo el señor Zuo. "No sé si alguien puede soportar semejante soledad".

Traducción de Leticia Zampedri