Hallan vivos a 5 aldeanos desaparecidos más de una semana en una cueva inundada de Laos

Cinco aldeanos que quedaron atrapados en una cueva inundada en el centro de Laos durante más de una semana fueron hallados con vida, informaron los rescatistas el miércoles, pero otros dos están desaparecidos.

Los lugareños entraron en la cueva en la provincia de Xaisomboun el 19 de mayo, pero las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida y dejaron atrapadas a siete personas, según los equipos de rescate de Laos y Tailandia que participan en la operación.

Bounkham Luanglath, de la organización laosiana Rescue Volunteer for People, que ha trabajado estrechamente con las autoridades locales en las labores de rescate, declaró a The Associated Press que cinco personas fueron encontradas a salvo y con vida, pero otras dos siguen desaparecidas, y la búsqueda continuará para localizarlas.

“Todavía estoy temblando. Nuestro equipo lo logró”, afirmó Luanglath en un mensaje de voz.

Un video publicado por un grupo de rescate tailandés involucrado en la misión parecía mostrar el momento en que los buzos salieron del agua y descubrieron a los aldeanos atrapados. En las imágenes, los lugareños, cada uno con una linterna frontal, estaban sentados sobre una roca rodeada por agua de la inundación.

Otros videos mostraron a rescatistas dentro y fuera de la cueva celebrando, saltando y abrazándose con alegría tras el hallazgo.

Los rescatistas de la vecina Tailandia llegaron al lugar durante el fin de semana. En el operativo hay buzos de varios países que participaron en el complicado rescate en 2018 de 12 niños y su entrenador de fútbol, que quedaron atrapados en una cueva en el norte de Tailandia durante más de dos semanas antes de ser puestos a salvo.

La cueva se encuentra en una zona escarpada y remota en el distrito de Longcheng, en la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientián. Los rescatistas en la zona han detallado en redes sociales los desafíos que supuso el terreno montañoso y las fuertes lluvias que obstaculizaron su labor.

Videos compartidos en internet por rescatistas tailandeses mostraron que para llegar a la entrada de la cueva hay que realizar una empinada caminata a pie de aproximadamente 4 kilómetros (2,5 millas). La entrada también es empinada y rocosa, y apenas lo suficientemente ancha como para que una persona pueda trepar para atravesarla.

No ha habido confirmación oficial sobre el motivo por el que los aldeanos entraron en la cueva. Sin embargo, Bounkham apuntó que el lugar era frecuentada por residentes que buscan oro, aunque las autoridades les habían advertido repetidamente que no entraran por motivos de seguridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.