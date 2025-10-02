Anuncios de Meta reflejarán conversaciones con su chatbot de IA
Mark Zuckerberg afirmó que la herramienta Meta AI estaba diseñada para saber “muchas cosas sobre ti”
Meta recopilará datos de las interacciones de los usuarios con sus herramientas de inteligencia artificial para ofrecer anuncios específicos en Facebook, Instagram y Threads.
No habrá forma de excluirse de la nueva política, que entrará en vigor el 16 de diciembre para todos los usuarios excepto los del Reino Unido, Corea del Sur y la Unión Europea.
Tanto los chats de voz como los intercambios de texto con la inteligencia artificial se escanearán para conocer mejor al usuario y saber qué productos podría interesarle comprar.
“Pronto utilizaremos tus interacciones con la IA en Meta para personalizar el contenido y los anuncios que ves, incluyendo cosas como publicaciones y videos”, se lee en una entrada del blog de Meta.
“Por ejemplo, si chateas con Meta AI sobre senderismo, podemos saber que te interesa el senderismo. Como resultado, es posible que empieces a ver recomendaciones de grupos de senderismo, publicaciones de amigos sobre rutas o anuncios de botas de montaña”, continúa el texto.
La herramienta Meta AI, que funciona como un chatbot similar a ChatGPT, está integrada en el conjunto de aplicaciones de la empresa, que actualmente cuenta con unos 3.500 millones de usuarios en todo el mundo.
También se puede acceder a ella a través de una aplicación de inteligencia artificial generativa independiente, y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, ha afirmado que la gente la utiliza para todo tipo de tareas, desde instrucciones hasta terapia personal.
“Abres la aplicación y puedes hablar con ella de lo que quieras: desde las noticias a un asunto que te preocupe, pasando por cualquier cosa sobre la que quieras aprender”, dijo el líder tecnológico en abril.
“Con el tiempo, si quieres, vas a poder permitir que Meta AI sepa muchas cosas sobre ti, y sobre las personas que te importan, a través de nuestras aplicaciones”, añadió.
En la actualidad, Meta ofrece anuncios orientados en función de lo que la gente publica, con lo que interactúa o con quién está conectada.
Alrededor de mil millones de personas interactúan con la herramienta de IA cada mes, según Meta, aunque determinados temas, como las creencias religiosas, la orientación sexual y las opiniones políticas, quedarán exentos de la nueva segmentación publicitaria.
El 7 de octubre se enviarán notificaciones a los usuarios para informarles de la actualización.
Traducción de Sara Pignatiello