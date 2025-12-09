Los 10 terremotos más fuertes registrados en la historia

La agencia meteorológica de Japón emitió un aviso de megaterremoto, el nivel más alto de alerta sísmica, horas después de que un temblor de magnitud 7,5 sacudiera el país.

Al menos 33 personas resultaron heridas en el terremoto del lunes por la noche, que provocó olas de hasta 70 cm en varias comunidades costeras.

A continuación, un vistazo a algunos de los terremotos más potentes registrados anteriormente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

1. Biobío, Chile

Un sismo de 9,5 remeció la región central de Chile en 1960. Conocido como el terremoto de Valdivia o el gran terremoto de Chile, el temblor más grande jamás registrado causó más de 1.600 muertes en el país y fuera de él, la mayoría debido al gran tsunami que se produjo a continuación. Miles de personas más resultaron heridas.

2. Alaska

En 1964, un movimiento telúrico de magnitud 9,2 sacudió el Prince William Sound de Alaska durante casi cinco minutos. Más de 130 personas perdieron la vida a causa del mayor terremoto registrado en Estados Unidos y del posterior tsunami. Hubo enormes deslaves y olas gigantes que causaron graves inundaciones. Durante semanas se registraron miles de réplicas.

Un temblor de 9,1 y un tsunami arrasaron el sudeste y el sur de Asia y el este de África en 2004 causando 230.000 fallecidos. Solo en Indonesia se registraron más de 167.000 muertes, ya que comunidades enteras quedaron devastadas.

4. Tohoku, Japón

Un terremoto de magnitud 9,1 golpeó la costa noreste de Japón en 2011, desencadenando un gigantesco tsunami que impactó contra la central nuclear de Fukushima. Anuló los sistemas de energía y refrigeración del recinto, y provocó fusiones en tres reactores. Más de 18.000 personas murieron por el temblor y el tsunami, y algunos de los cuerpos nunca se recuperaron.

5. Kamchatka, Rusia

En 1952, un sismo de magnitud 9,0 causó daños significativos, pero no se reportaron decesos a pesar de un tsunami que golpeó Hawai con olas de 9,1 metros (30 pies) de altura.

6. Biobío, Chile

En 2010, un enorme terremoto de magnitud 8.8 golpeó el centro de Chile, remeció la capital, Santiago, durante un minuto y medio y provocó un tsunami. Más de 500 personas perecieron en el desastre.

7. Esmeraldas, Ecuador

En 1906, un sismo de magnitud 8.8 y el tsunami resultante mataron a unas 1.500 personas. Sus efectos se sintieron a lo largo de la costa de Centroamérica y hasta San Francisco y Japón.

8. Alaska

Un movimiento telúrico de magnitud 8,7 remeció las Islas Rat de Alaska en 1965, causando un tsunami de 11 metros (35 pies) de altura. Se registraron daños relativamente menores, incluyendo grietas en edificios y una pista de asfalto.

9. Tíbet

Al menos 780 personas murieron por un temblor de magnitud 8,6 en 1950. Docenas de aldeas quedaron destruidas, incluyendo al menos una que se deslizó hacia un río. También hubo importantes deslaves de tierra que obstruyeron el río Subansiri en India. Cuando el agua finalmente se abrió paso, provocó una ola letal de siete metros (23 pies).

10. Sumatra, Indonesia

En 2012, un poderoso sismo de magnitud 8,6 golpeó la costa oeste del norte de Sumatra en Indonesia. Aunque causó pocos daños, aumentó la presión sobre una falla que fue el origen del devastador tsunami de 2004.

___

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.