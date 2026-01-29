Los científicos se preparan para perforar a 1 m de profundidad el “glaciar Thwaites” de la Antártida en un intento de comprender los “tsunamis submarinos”, que podrían tener graves consecuencias para el clima.

El colapso del glaciar Thwaites, una enorme masa de hielo de hasta 2.000 metros de espesor que cubre una superficie casi tan grande como el Reino Unido, provocaría una subida del nivel del mar de 65 cm, según los investigadores.

Los científicos perforarán ahora una de las zonas de más difícil acceso y menos conocidas del glaciar para observar directamente los procesos que hacen que el agua caliente del océano derrita el hielo que hay encima.

El Dr. Peter Davis, oceanógrafo físico del British Antarctic Survey (BAS), declaró que el proyecto es una “misión extremadamente difícil" que se desarrolla en “uno de los glaciares más importantes e inestables del planeta”.

open image in gallery Los científicos perforarán el glaciar a 1.000 metros de profundidad ( British Antarctic Survey )

Durante las próximas dos semanas, un equipo del BAS y del Instituto de Investigación Polar de Corea (KOPRI) utilizará un taladro de agua caliente para perforar el hielo antes de enviar instrumentos que transmitirán datos a los investigadores.

Los investigadores estudiarán los “tsunamis submarinos”, que pueden abarcar desde 10 hasta cientos de metros, según explicaron a Sky News Australia.

“Estas grandes olas submarinas, con amplitudes de 10 a posiblemente cientos de metros, lo que pueden hacer es mezclar aguas profundas con aguas más cercanas a la superficie. Tenemos que comprenderlo para poder hacer mejores predicciones sobre el deshielo del mar”, declaró a la emisora el Dr. Alex Brearley, oceanógrafo del BAS.

El Dr. Davis afirmó que “por primera vez” los científicos podrán “observar, casi en tiempo real, lo que el agua caliente del océano hace con el hielo a 1.000 metros por debajo de la superficie”.

“Esto solo ha sido posible recientemente, y es fundamental para comprender a qué velocidad podría subir el nivel del mar”.

Las investigaciones anteriores sobre el glaciar Thwaites se centraron en zonas más estables, pero las próximas tendrán lugar en el tronco principal del glaciar, que permaneció en gran medida inexplorado debido a su naturaleza agrietada.

open image in gallery Si el glaciar Thwaites se derrumba, el nivel del mar podría subir 65 cm ( British Antarctic Survey )

El equipo perforará a 1.000 metros de profundidad, hasta el punto en el que el glaciar se levanta del lecho marino y se convierte en una plataforma de hielo flotante, el punto en el que Thwaites es más vulnerable, con el agua cálida del océano fluyendo bajo el glaciar y derritiéndose desde abajo.

El agua se calentará a unos 90 ºC antes de bombearse a alta presión a través de una manguera para derretir el hielo y creará un agujero de unos 30 cm de diámetro a medida que el agua caliente derrite el hielo a un ritmo de aproximadamente un metro por minuto.

“Se trata de ciencia polar en estado puro”, afirma Won Sang Lee, investigador principal del KOPRI. “Hicimos este viaje épico sin ninguna garantía de que pudiéramos llegar al hielo, por lo que estar en el glaciar y preparándonos para desplegar estos instrumentos es un testimonio de las habilidades y la experiencia de todos los involucrados en KOPRI y BAS”.

El ingeniero de perforación Keith Makinson declaró que el equipo de BAS, que según él cuenta con 75 años de experiencia en perforación con agua caliente, es “líder mundial en esta tecnología”.

“A lo largo de las últimas cuatro décadas, fue increíble ver cómo se desarrollaba esta tecnología, y ahora está ayudando a responder preguntas cruciales sobre cómo nos va a afectar a todos el cambio climático y la subida del nivel del mar”, afirmó.

Traducción de Olivia Gorsin