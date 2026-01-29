Trump planea establecer su Junta de Paz en un edificio que está disputado

La administración Trump está considerando establecer la nueva Junta de Paz, que está vinculada tanto al alto el fuego en Gaza como a mayores ambiciones internacionales, en el edificio de Washington que anteriormente albergaba el Instituto de Paz de Estados Unidos, según cuatro funcionarios de la administración.

Las fuentes, que hablaron el jueves bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas, dijeron que el tema ha sido objeto de una discusión seria, pero enfatizaron que aún no se ha tomado una decisión final sobre dónde se ubicará el personal administrativo de la junta.

El edificio es objeto de un litigio presentado por exempleados y ejecutivos del grupo de expertos sin fines de lucro después de que la administración republicana se apoderara de la instalación el año pasado y despidiera a casi todo el personal del instituto. Desde entonces, el edificio ha sido renombrado como el Instituto de Paz Donald J. Trump de Estados Unidos, pero su nombre y estatus permanecen en un limbo legal.

Un juez federal había dictaminado que el Instituto de Paz de Estados Unidos, como una organización no gubernamental independiente establecida por el Congreso, no está sujeta al control del poder ejecutivo y que la toma de posesión fue ilegal. La aplicación de esa decisión se suspendió después de que el gobierno apelara.

"Una suspensión no es permiso para que el perdedor de un caso secuestre la propiedad de la parte ganadora", expresó George Foote, abogado del instituto anterior conocido como U.S. Institute of Peace, o USIP. "El gobierno no tiene licencia para renombrar el edificio sede del USIP o arrendarlo por 10 años".

"Ciertamente no tiene derecho a abrir el edificio a una nueva organización internacional como la propuesta Junta de Paz", indicó Foote en un comunicado.

Los rumores de que Trump planeaba usar el edificio para la Junta de Paz comenzaron a circular después de que la administración usara el logotipo de la junta sobre una imagen del edificio del USIP y su distintiva cúpula.

Trump presentó la Junta de Paz la semana pasada en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La junta actualmente cuenta con 27 "miembros fundadores" compuestos por líderes mundiales cuya tarea inicial es supervisar el alto al fuego de Trump en Gaza.

Pero Trump parece tener mayores ambiciones para la junta, y su carta dice que buscará abordar y resolver otros conflictos globales. Muchos de los principales aliados de Estados Unidos en Europa y otros lugares han declinado unirse a lo que sospechan podría ser un intento de rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.