Reportar desde la burbuja del Vaticano durante un singular intercambio entre papa y presidente

Hay una extraña sensación de aislamiento cuando se cubre al papa León XIV desde dentro del grupo itinerante de prensa del Vaticano: escoltados de un lugar a otro con caravanas policiales que despejan incluso los atascos más congestionados, es una membresía que conlleva muchos privilegios.

Pero durante el épico viaje de León a cuatro países africanos, formar parte de la “burbuja” vaticana ha sido una experiencia casi surrealista, mientras se produce un inédito tira y afloja entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer papa estadounidense de la historia.

Cada mañana de esta semana, al despertar con las novedades de Washington de la noche anterior, han surgido las preguntas: ¿Morderá el anzuelo León? ¿Cómo abordará las últimas críticas, si es que lo hace, mientras se centra en el programa que tiene previsto para África?

Ese fue el caso el miércoles, cuando el pontífice, la delegación del Vaticano y un grupo de unos 70 reporteros acreditados abordaron el chárter de ITA Airways para el segundo tramo de la gira de 11 días de León: un vuelo desde Argel, Argelia, a Yaundé, Camerún.

Para deleite de los reporteros, León había respondido directamente a Trump al inicio del viaje, cuando saludó con buen humor a los periodistas que viajaban de Roma a Argel el 13 de abril. Contestó a quienes le preguntaron por una publicación de Trump en Truth Social el día anterior, en la que el presidente de Estados Unidos lo había acusado de ser blando con la delincuencia, cercano a la izquierda y de deberle el papado.

El mandatario respondía a los llamados del pontífice a la paz, en referencia a la guerra con Irán, y a los comentarios de que la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní era “verdaderamente inaceptable”.

León había dicho a los periodistas a bordo del avión papal que simplemente estaba predicando el Evangelio cuando pedía paz y criticaba la guerra, y que no temía al gobierno de Trump.

Un comentario sobre la paz

El miércoles, León no aceptó preguntas de los periodistas y se centró en la recién concluida visita a Argelia, donde honró el legado de su mentor espiritual, san Agustín de Hipona.

En unas breves declaraciones a reporteros de pie en la parte delantera de la clase económica, no se refirió a la guerra ni a Trump. Pero habló en términos que podrían sugerir que los últimos dardos nocturnos desde Washington no habrían pasado inadvertidos. Quizá de manera reveladora, empleó exclusivamente el inglés.

Trump mantuvo las críticas en Truth Social, mientras que su vicepresidente, JD Vance, un converso al catolicismo, dijo que el papa debería “tener cuidado” al hablar de teología.

Para empezar, León destacó la muestra de “bondad”, “generosidad” y “respeto” que el gobierno argelino le mostró al recibirlo en la primera visita papal de la historia. Señaló que los honores habían incluido una escolta aérea militar completa del avión papal a través del espacio aéreo argelino.

También recordó su visita a la Gran Mezquita de Argel, que, según dijo, fue una manera significativa de demostrar que “aunque tenemos creencias diferentes, tenemos distintas formas de rendir culto, tenemos distintas maneras de vivir, podemos vivir juntos en paz”.

Afirmó que el mensaje de san Agustín de buscar a Dios, buscar la verdad, tender puentes y procurar la unidad y la comunidad “es algo que el mundo necesita escuchar hoy y que juntos podemos seguir ofreciendo en nuestro testimonio mientras continuamos este viaje apostólico”.

El grupo de reporteros papales

Como ocurre con otros jefes de Estado, el papa viaja por el mundo acompañado tanto por el equipo de comunicación del Vaticano como por un grupo de medios externos que pagan, a menudo generosamente, para que sus reporteros viajen a bordo del avión papal y tengan acceso especial para cubrir sus actos.

Estar dentro de la burbuja vaticana tiene ventajas y desventajas a nivel periodístico. Se obtiene el mejor acceso y se viaja bajo el paraguas de seguridad del Vaticano, lo que significa que hay pocas o ninguna complicación con la seguridad local. El Vaticano facilita con antelación visados y tarjetas SIM locales, y organiza hoteles y transporte en destino, lo que permite a los reporteros centrarse en las noticias en lugar de en la logística.

Los periodistas que forman parte del grupo reciben con antelación los discursos del papa y tienen acceso ocasional a miembros de la delegación, además de a otra información en tiempo real por parte del portavoz de la Santa Sede.

Pero la verdadera razón por la que los medios eligen gastar miles de dólares por reportero y viaje, para estar en el avión papal es estar presentes en las conferencias de prensa del pontífice. La única ocasión en que ofrece este tipo de encuentros informativos con periodistas es a una altitud de 35.000 pies (unos 10.000 metros).

¿Quién podría olvidar la famosa frase de Francisco cuando, en su primer viaje como papa, en 2013 a Río de Janeiro, dijo “¿Quién soy yo para juzgar?”, al ser preguntado por un sacerdote supuestamente gay?

La desventaja de formar parte de esa burbuja es evidente por muchas de las mismas razones por las que resulta útil: el aislamiento de la realidad local, ya sea en Argelia o en Alaska, y que rara vez hay tiempo para hacer el tipo de reporteo sobre el terreno que hace que una nota sea equilibrada.

Los medios que disponen de recursos tienen equipos en la zona que producen ese tipo de contenido o a reporteros dentro de la burbuja se alejan para hacer su propia cobertura, de modo que el resultado final sea una combinación saludable de información oficial del Vaticano y aportes locales.

Pero cuando el verdadero drama que involucra al papa ocurre a miles de kilómetros (millas) y husos horarios de distancia, estar en la burbuja del Vaticano es una experiencia algo desconcertante. La noticia que todos quieren conocer no es necesariamente la que el pontífice tiene en su agenda.

Aunque en este viaje, el primero de un papa estadounidense a África, formar parte de ese grupo sin duda tuvo sus ventajas.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.