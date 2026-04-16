Jefe del Ejército paquistaní visita Teherán para impulsar nuevas conversaciones entre EEUU e Irán

El jefe del ejército de Pakistán tenía previsto reunirse el jueves con funcionarios iraníes en Teherán en un intento por aliviar las tensiones en Oriente Medio y organizar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras casi siete semanas de guerra.

La Casa Blanca indicó que cualquier conversación adicional probablemente se celebraría en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si se reanudarían las negociaciones.

El bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes continuó mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el gobierno de Trump intensificaría la presión económica sobre Irán con nuevas sanciones económicas a los países que hagan negocios con él, y calificó la medida como el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

Pakistán ha surgido como un mediador clave después de que acogiera conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre ambas partes. Los mediadores buscan una nueva ronda antes de que el alto el fuego expire la próxima semana.

Mientras tanto, Trump escribió el miércoles por la noche en su red social Truth Social que líderes de Israel y Líbano hablarían al día siguiente en un renovado esfuerzo por negociar un alto el fuego después de que las primeras conversaciones directas entre los países en décadas terminaran el día anterior en Washington sin un acuerdo. No estaba claro a qué líderes se refería Trump. La oficina del primer ministro israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios; la publicación se difundió antes del amanecer en Israel y Líbano.

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que se ha interrumpido el transporte marítimo y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región. Los precios del petróleo han remitido en los últimos días ante la esperanza de un fin de los combates, y las acciones en Estados Unidos el miércoles superaron los récords establecidos en enero.

Los funcionarios dicen que Estados Unidos e Irán están avanzando

Aunque el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes y las renovadas amenazas iraníes tensaron el acuerdo de alto el fuego, funcionarios regionales informaron de avances y dijeron a The Associated Press que Estados Unidos e Irán tenían un “acuerdo en principio” para ampliarlo y permitir más diplomacia. Hablaron bajo condición de anonimato para tratar negociaciones delicadas.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, participó el miércoles en una reunión preliminar con Asim Munir, jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán, informó la prensa estatal iraní.

Pero, aunque los mediadores trabajaban por la paz, las tensiones seguían latentes.

El comandante del mando militar conjunto de Irán, Ali Abdollahi, amenazó con detener el comercio en la región si Estados Unidos no levanta su bloqueo naval, y un asesor militar recién nombrado del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, dijo que no apoya extender el alto el fuego.

Los mediadores buscan un compromiso en los puntos de fricción

Los mediadores presionan para lograr un compromiso sobre tres principales puntos de fricción que hicieron descarrilar las conversaciones directas el fin de semana pasado —el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños de guerra—, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, señaló que Irán está abierto a discutir el tipo y el nivel de su enriquecimiento de uranio, pero que su país, “en función de sus necesidades, debe poder continuar con el enriquecimiento”, informó la prensa estatal iraní.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2.100 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares de Estados Unidos.

China pide que se reabra el estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, dijo que se estaba abriendo una ventana para la paz durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, quien lo puso al tanto de los últimos avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y de las consideraciones de Teherán sobre el siguiente paso, según un comunicado del Ministerio chino de Exteriores difundido el miércoles por la noche.

Wang le dijo a Araghchi que la situación ha llegado a una coyuntura crítica entre la guerra y la paz, y afirmó que deben respetarse la soberanía, la seguridad y los derechos legítimos de Irán como Estado ribereño del estrecho de Ormuz, al tiempo que debe garantizarse la libertad de navegación y la seguridad a través del estrecho.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo mundial. El cierre efectivo del estrecho por parte de Teherán disparó los precios del petróleo, elevando el costo del combustible, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio, y Estados Unidos ha respondido con un bloqueo a la navegación iraní.

El Comando Central de Estados Unidos informó el miércoles que ningún barco había logrado superar el bloqueo desde que se impuso dos días antes, mientras que 10 buques mercantes acataron la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar a aguas iraníes.

El bloqueo pretende presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Es probable que gran parte se haya transportado mediante los llamados tránsitos clandestinos, que eluden sanciones y supervisión, aportando efectivo que ha sido vital para mantener en funcionamiento a Irán.

Los ataques continúan en Líbano tras las conversaciones en Washington

Mientras tanto, Israel siguió adelante con su guerra aérea y terrestre en Líbano. La Agencia Nacional de Noticias del país informó de ataques aéreos y bombardeos de artillería en todo el sur de Líbano el miércoles, incluidos cerca de Bint Jbeil, donde las fuerzas israelíes han cercado a combatientes de Hezbollah.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las tropas israelíes estaban a punto de “eliminar este gran bastión de Hezbollah” y que seguirían ampliando el control de zonas del sur de Líbano.

Netanyahu sostuvo que las negociaciones continúan, y que desarmar a Hezbollah es un objetivo clave.

El Ministerio de Salud de Líbano indicó que Israel atacó el miércoles a tres equipos de paramédicos en el sur del país: primero golpeó a un equipo y luego a otros dos que acudieron a ayudar. Los ataques mataron a tres paramédicos e hirieron a otros seis, señaló el ministerio.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Israel y Líbano han estado técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

___

Metz informó desde Ramala, Cisjordania; Ahmed desde Islamabad; y Corder desde La Haya, Holanda. Los periodistas de The Associated Press Darlene Superville, Aamer Madhani y Joshua Boak en Washington; Julia Frankel en Nueva York; y Russ Bynum en Savannah, Georgia, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.