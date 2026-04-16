Rescatistas alemanes inician compleja operación para salvar a ballena varada

Los rescatistas en Alemania iniciaron una compleja operación el jueves para salvar a una ballena jorobada enferma que ha quedado varada repetidamente frente a la costa del mar Báltico y que ha despertado una enorme atención en todo el país durante semanas.

La ballena, a la que los medios locales han apodado Timmy, yace en aguas poco profundas cerca de la ciudad de Wismar, en el este de Alemania, y apenas se ha movido en días. Muchos temen que pronto muera.

Timmy fue vista por primera vez nadando en la región el 3 de marzo. No está claro por qué la ballena se adentró en el mar Báltico, lejos de su hábitat natural. Algunos expertos señalan que el animal pudo haberse desorientado mientras nadaba tras un banco de arenques o durante la migración.

El animal tiene pocas probabilidades de encontrar el camino de regreso al mar del Norte, un trayecto de varios cientos de kilómetros (millas), y luego al océano Atlántico.

Timmy fue vista por primera vez nadando en la región el 3 de marzo ( Reuters/Annegret Hilse )

Los intentos previos de rescate han fracasado

Los intentos de reflotar al mamífero con ayuda de lanchas policiales, excavadoras y botes inflables lo habían liberado temporalmente. Pero la ballena, que mide entre 12 y 15 metros (39 a 49 pies) de largo, nunca logró regresar al mar del Norte y volvió a quedar varada, mientras se debilitaba y enfermaba.

Los medios locales han iniciado transmisiones en vivo durante días para alimentar la desmedida atención pública sobre el destino de la ballena, que yace en aguas poco profundas y solo respira lenta y pesadamente. Los periódicos en línea han enviado alertas con los más mínimos avances sobre la salud de Timmy, incluidas actualizaciones sobre su mal estado de la piel, relacionado con el bajo contenido de sal del mar Báltico.

Activistas han realizado protestas en la playa de Wismar para exigir la liberación del animal, mientras influencers han debatido si la mejor manera de ayudarlo era dejarlo morir en paz o seguir intentando asistir su regreso al océano Atlántico.

Timmy recibe protección policial y asistencia de expertos

El interés ha sido tan fuerte que la policía instaló una zona de protección de 500 metros (1.640 pies) para evitar que los curiosos se acercaran demasiado y estresaran aún más a la ballena varada.

Pese a estas medidas, una mujer de 67 años saltó de un bote el fin de semana e intentó acercarse a la ballena, hasta que fue detenida.

Los expertos han elaborado un plan sofisticado para usar cojines de aire y elevar al animal sobre una lona, que se asegurará a dos pontones y se enganchará a un remolcador.

Funcionarios estatales han aprobado una iniciativa privada para transportar a la ballena de regreso al mar del Norte y, posiblemente, más allá, hasta el océano Atlántico. Si todo sale según lo previsto, el remolcador que transporta a Timmy habrá salido del Báltico el viernes.

Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente del estado de Mecklemburgo-Pomerania, donde se encuentra Wismar, dijo el miércoles al anunciar el nuevo plan de rescate: “No está activo y desde luego no es ágil, pero muestra que todavía hay vida en él”. Añadió: “Sin duda ha sufrido daños graves, eso es seguro”.

Greenpeace, que ha participado en operaciones de rescate anteriores, indicó que no estaba respaldando la más reciente.

“No apoyamos la operación de rescate porque, según toda la información que tenemos, esta ballena está enferma y gravemente debilitada”, declaró un portavoz de la organización ambiental a la agencia de noticias alemana dpa.