Donald Trump publicó un video impactante en el que, según afirmó, se muestra el momento en que fuerzas estadounidenses atacaron un gran depósito de municiones en Irán con bombas “rompebúnkeres” de 907 kilos, lo que provocó una enorme explosión.

En las imágenes, publicadas por el presidente estadounidense en Truth Social, podemos ver el instante en que las bombas impactan un objetivo en la ciudad iraní de Isfahán. Según dijo un funcionario estadounidense al Wall Street Journal, se trató de “municiones perforantes” diseñadas para penetrar instalaciones subterráneas profundas.

En el video también se observa una densa columna de humo negro que se eleva sobre la ciudad tras el ataque.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que Estados Unidos utilizó un gran número de bombas antibúnker durante los ataques contra la ciudad. Isfahán alberga una de las mayores instalaciones nucleares de Irán y ya había sido objetivo de bombardeos durante la Guerra de los Doce Días el verano pasado.

open image in gallery Donald Trump compartió imágenes que mostrarían ataques contra la ciudad iraní de Isfahán, pero la grabación no tiene fecha ( Donald Trump )

Según los datos de satélites de la NASA que monitorean incendios , las explosiones ocurrieron cerca del monte Soffeh, una zona donde se cree que existen posiciones militares.

Mientras tanto, crece la presión sobre la administración de Donald Trump para que ponga fin a la guerra y ayude a estabilizar los mercados energéticos mundiales. En ese contexto, el lunes Trump amenazó con destruir infraestructuras clave de Irán, incluidos sus recursos energéticos, si no se alcanza pronto un acuerdo.

“Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, algo que probablemente ocurrirá, y el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato al tráfico marítimo, pondremos fin a nuestra agradable estancia en Irán haciendo estallar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y también todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado”, escribió en Truth Social.

Por su parte, Irán ya acusó a Estados Unidos e Israel de atacar la central nuclear de Bushehr. Trump también aseguró que fuerzas estadounidenses bombardearon la isla de Kharg, un importante centro petrolero ubicado en el estrecho de Ormuz, el 13 de marzo.

open image in gallery El video de una gran explosión compartido sin comentarios por Donald Trump la madrugada del martes parecería mostrar un importante ataque cerca de la ciudad iraní de Isfahán ( Donald Trump )

En una entrevista publicada el lunes, Trump afirmó que las conversaciones con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, avanzaban. Sin embargo, Teherán negó que exista cualquier diálogo con Washington y acusó a Estados Unidos de usar esas supuestas negociaciones como pretexto para desplegar tropas en la región.

Según fuentes estadounidenses, miles de soldados ya llegaron a Oriente Medio como parte de los refuerzos militares. Este movimiento ampliaría las opciones de Trump e incluso permitiría contemplar un posible ataque terrestre contra Irán, a pesar de que el presidente asegura que un acuerdo de paz está cerca.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en una entrevista con Newsmax que no quiere “establecer un calendario” para poner fin a la guerra con Irán.

open image in gallery Grandes explosiones se alzan sobre la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán ( Donald Trump )

Según varios reportes, Trump comunicó a sus asesores que ahora está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

El presidente enfrentó una creciente presión interna para poner fin a la guerra antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Al mismo tiempo, el conflicto elevó el precio del petróleo a su nivel más alto en cuatro años y, en poco más de un mes, dejó 13 militares estadounidenses muertos y 303 heridos en combate.

Mientras tanto, el ejército israelí informó el martes temprano que cuatro soldados murieron en el sur del Líbano, en la misma zona donde, en los últimos días, tres cascos azules de la ONU procedentes de Indonesia murieron en dos incidentes separados.

Traducción de Leticia Zampedri