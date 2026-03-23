Agentes federales de inmigración vistos en aeropuerto de Atlanta tras orden de Trump en cierre

Se ha visto a agentes federales de inmigración en un aeropuerto de Atlanta, luego que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el despliegue de agentes para brindar ayuda a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), durante un cierre del gobierno que ha provocado largas filas en los puntos de control de seguridad en todo el país.

Un puñado de agentes federales fue visto por The Associated Press la mañana del lunes cerca de las concurridas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta.

Los agentes federales son una presencia habitual en los aeropuertos internacionales, donde los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) revisan a los viajeros que llegan y los agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) se encargan de casos penales relacionados con el contrabando, la trata y el fraude.

Lo inusual en el momento actual es su visibilidad en los puntos de control de seguridad de la TSA, una función que normalmente desempeñan los agentes de seguridad del transporte y no los investigadores federales.

Cientos de miles de trabajadores de Seguridad Nacional, incluyendo de la TSA, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Guardia Costera, han trabajado sin paga desde que el Congreso no renovó el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el mes pasado.

Algunos temen que la medida de desplegar a agentes federales de inmigración sólo intensifique las tensiones.

Trump afirmó el domingo que ordenaría enviar a agentes federales de inmigración a los aeropuertos para ayudar a la TSA vigilando los carriles de salida o revisando las identificaciones de los pasajeros, a menos que los demócratas aceptaran financiar el DHS. El financiamiento del Departamento venció el 14 de febrero, ya que los demócratas se negaron a financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la CBP a menos de que realicen cambios en sus operaciones tras las muertes de los manifestantes Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

Los demócratas continúan exigiendo cambios importantes en las operaciones federales de inmigración —incluidos cambios de política que obligarán a los agentes del ICE a obtener la orden de un juez antes de entrar por la fuerza en los domicilios, la eliminación del uso de mascarillas y la inclusión de identificación clara en los uniformes.

El lunes, Trump ordenó a los agentes de ICE no usar cubiertas faciales en su trabajo en los aeropuertos. En una publicación en redes sociales, Trump dijo que apoya que los agentes del ICE se cubran el rostro cuando traten con “criminales peligrosos”, pero sugirió que no es necesario cuando ayudan con el “DESASTRE en los aeropuertos”.

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Grantham-Philips reportó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press Collin Binkley contribuyó a este despacho desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.