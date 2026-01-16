EEUU excluye a otros eventos deportivos, además del Mundial y JJOO, de su restricción de visas

El gobierno del presidente Donald Trump ha identificado una serie de competiciones que considera como "eventos deportivos de relevancia" --aparte de la Copa Mundial de fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028-- para los que permitirá que deportistas y entrenadores viajen a Estados Unidos para participar, a pesar de una amplia prohibición de visas para casi 40 países.

En un cable enviado el miércoles a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos, el Departamento de Estado indicó que los deportistas, entrenadores y personal de apoyo para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y eventos respaldados y organizados por una larga lista de ligas y asociaciones deportivas colegiales y profesionales no estarán sujetos a las prohibiciones de viaje totales y parciales que se aplican a ciudadanos de 39 países y la Autoridad Palestina.

Sin embargo, el cable dejó en claro que los espectadores extranjeros, representantes de medios de comunicación y patrocinadores corporativos que planeen asistir a estos eventos seguirán siendo objeto de las restricciones a menos que sean elegibles para otro tipo de exención.

"Solo un pequeño subconjunto de viajeros para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y otros eventos deportivos importantes serán elegibles para la excepción", destacó.

La Casa Blanca ha emitido una serie de prohibiciones de inmigración y viajes, así como otras restricciones de visas, como parte de sus esfuerzos continuos para endurecer los estándares de ingreso de extranjeros al país. Al mismo tiempo, el gobierno ha estado buscando la manera de garantizar que los deportistas, entrenadores y aficionados puedan asistir a eventos deportivos en Estados Unidos.

La proclamación de Trump del 16 de diciembre que prohíbe la emisión de visas a los 39 países y la Autoridad Palestina establecía una excepción para los deportistas y personal que participen en la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos importantes. Delegó al secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión sobre qué otros eventos deportivos estarían cubiertos.

El cable del miércoles enumera los eventos cubiertos, incluidas "todas las competiciones y eventos clasificatorios" para los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos; eventos organizados, sancionados o reconocidos por una federación deportiva nacional de Estados Unidos; todas las competiciones y eventos clasificatorios para las Olimpiadas Especiales; y eventos oficiales y competiciones organizadas o respaldadas por la FIFA o sus confederaciones.

La exención también abarcará eventos oficiales y competiciones organizadas por el Consejo Internacional del Deporte Militar, la Federación Internacional de Deportes Universitarios y la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA), así como aquellos organizados o respaldados por ligas deportivas profesionales de Estados Unidos como la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA), las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y las Ligas Pequeñas (LLWS), la Liga Nacional de Hockey (NHL), la Liga Profesional de Hockey Femenino (PWHL), NASCAR, Fórmula uno, la Asociación Profesional de Golf (PGA), la Asociación de Golf Profesional Femenino (LPGA), LIV Golf, la Major League Rugby, la Major League Soccer (MLS), la World Wrestling Entertainment (WWE), la Ultimate Fighting Championship (UFC) y All Elite Wrestling (AEW).

El cable indicó que se podrían añadir otros eventos y ligas a la lista.

De los 39 países, se aplica una prohibición total de viaje a: Afganistán, Burkina Faso, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Mali, Myanmar, Níger, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Yemen y personas con pasaportes emitidos por la Autoridad Palestina.

Una prohibición parcial está en vigor para ciudadanos de Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burundi, Cuba, Dominica, Gabón, Gambia, Costa de Marfil, Malaui, Mauritania, Senegal, Tanzania, Tonga, Togo, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

