La guerra en Oriente Medio atrapa a muchos peregrinos musulmanes en un caos de viajes

El caos provocado por la guerra en Oriente Medio en los viajes ha afectado a muchos de los musulmanes que se desplazaron a Arabia Saudí para la peregrinación de la umrah, que quedaron varados y buscando alternativas para regresar a casa. Otros tuvieron que cancelar por completo las visitas que tenían previstas.

Para algunos de los que participaron en los rituales religiosos, la guerra que sacude la región ha empañado su experiencia de visitar los lugares sagrados del reino.

Hasta el jueves, más de 58.860 peregrinos indonesios estaban varados en Arabia Saudí, según el viceministro de hajj y umrah de Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak.

El gobierno negocia con las autoridades saudíes y las aerolíneas para aliviar la carga financiera de los costos de hotel y vuelos para los afectados, agregó. El ejecutivo indonesio instó además a unas 60.000 personas más a demorar su viaje de umrah hasta abril por razones de seguridad.

El portavoz del ministerio, Ichsan Marsha, calificó la situación como un “problema humanitario y logístico urgente”. Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo.

Costo económico y emocional

Zanirah Faris, una peregrina atrapada en Arabia Saudí, contó a la televisora indonesia iNews TV que su vuelo de regreso fue cancelado y se le reasignó otro programado para el 12 de marzo.

Pidió al gobierno indonesio que ayude a los afectados, especialmente a quienes no pueden hacer frente a los costos adicionales que conllevan las demoras.

“No todo el mundo puede reservar estancias adicionales en un hotel”, afirmó agregando que también hay un costo emocional. “Estoy decepcionada porque mis hijos me han estado esperando”.

Cientos de miles de indonesios viajan cada año a Arabia Saudí para los rituales de la umrah, especialmente durante el mes sagrado del ramadán. A diferencia del hajj, esta peregrinación puede realizarse durante todo el año.

Además, unos 1.600 peregrinos malasios no podían tampoco abandonar el reino, informó el martes Mohamad Dzaraif Raja Abdul Kadir, cónsul general de Malasia en Yeda. La agencia nacional de noticias Bernama lo citó diciendo que los afectados se encontraban en buen estado.

Su oficina abrió una sala de crisis que funciona las 24 horas para monitorear la situación y canalizar asistencia a los afectados, explicó.

Malaysia Airlines anunció una reanudación temporal de los vuelos de regreso desde las ciudades saudíes de Yeda y Medina hasta el domingo.

Por otro parte, el Ministerio de Exteriores de Malasia señaló que estaba trabajando con misiones diplomáticas, gobiernos regionales y aerolíneas para sacar a sus ciudadanos, incluyendo los peregrinos.

Más allá de Oriente Medio, los aeropuertos del golfo sirven como centros neurálgicos críticos que conectan a viajeros que se dirigen a Europa, África y Asia.

Cambios abruptos y reencuentro familiar

Maged Kholaif, un egipcio de 44 años, debía regresar a Kuwait desde Arabia Saudí el 28 de febrero, el día en que comenzó la guerra, pero su vuelo fue cancelado y reprogramado para días después.

Fue un cambio abrupto con respecto a la positividad y espiritualidad en las que había estado inmerso durante la umrah, reconoció al tiempo que afirmó que fue "una sensación muy difícil”.

Varado junto a su esposa y su suegra, Kholaif buscó desesperadamente maneras de volver a Kuwait, donde están sus hijos. Podía sentir que la situación se agravaba al escuchar cómo residentes en Kuwait hablaban de que escuchan sirenas y explosiones.

“Todo el mundo se asustó”, relató Kholaif.

Decidió regresar por tierra y llegó a Kuwait el martes para un emotivo reencuentro.

Una vez que “tienes a tus hijos delante de los ojos y entre tus brazos, lo que pase después no importa, siempre y cuando estén juntos”, declaró.

Decisiones difíciles y cancelaciones

En Michigan, Javed Khizer, de 47 años, contó que canceló el viaje de la umrah para él y su familia a Arabia Saudí. Hacían escalas en Turquía y Qatar.

“Estábamos mirando las noticias y todo eso. Solo podíamos entender que la situación está empeorando”, señaló. “Fue una decisión difícil (...) ¿Quién sabe si estaré allí el próximo ramadán o no? No está garantizado”.

Para los musulmanes practicantes, el ramadán es un tiempo de mayor devoción y de ayuno diario desde el amanecer hasta que se pone el sol.

La umrah suele considerarse una peregrinación y puede realizarse durante todo el año, a diferencia del hajj, una peregrinación anual que es uno de los cinco pilares de la religión. El hajj es obligatorio una vez en la vida para todo musulmán que pueda costearlo y esté en condiciones físicas de realizarlo.

Intentar concentrarse en los rituales religiosos

Majid Mughal, un peregrino de 52 años que visita Arabia Saudí con su familia desde Estados Unidos, apuntó que “Consideramos venir a la tierra sagrada como un llamado de Alá, y durante este mes sagrado de ramadán, creo que es muy recomendable venir y visitarla, si se puede”.

Pero si hubiera sabido que iba a estallar una guerra, habría cancelado sus planes, afirmó. Mughal y su familia se enteraron de los ataques mientras estaban en tránsito hacia Arabia Saudí, y aunque algunos pasajeros de otras rutas quedaron varados en el aeropuerto, su vuelo continuó con normalidad, añadió.

“Hasta ahora, todo está bien, gracias a Dios. Aquí no hay problemas”, manifestó durante su viaje. “Hay mucha gente durante el ramadán. Veo la seguridad habitual (...) Nos sentimos seguros”.

La familia trata de concentrarse en los rituales religiosos, así como en ayunar, rezar y reforzar sus lazos, pero también ha sido difícil desconectarse de las noticias y tienen que tranquilizar a quienes están en casa diciéndoles que están bien, explicó.

Y luego está la preocupación por su regreso a casa.

“Revisamos los detalles del vuelo, los detalles de la salida casi a diario solo para asegurarnos de que los vuelos sigan operando”, indicó, agregando que sus hijos tienen que volver a la escuela y él debe reincorporarse a su puesto de trabajo.

