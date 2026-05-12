Irán amenazó con acelerar su programa nuclear después de que Donald Trump cuestionó con dureza la respuesta de Teherán a una propuesta de paz presentada por Estados Unidos.

El martes, Ebrahim Rezaei, alto funcionario del parlamento iraní, advirtió que el país podría enriquecer uranio hasta un 90 % de pureza —nivel apto para fabricar armas nucleares— si enfrentaba un nuevo ataque.

“Una de las opciones de Irán ante otra agresión podría ser enriquecer uranio al 90 %. Lo analizaremos en el parlamento”, escribió en X.

Las declaraciones aparecieron luego de que CNN informó que Donald Trump evaluaba nuevos ataques militares contra Irán. Según la cadena, el mandatario mostró creciente frustración por el cierre prolongado del estrecho de Ormuz y creyó que las divisiones dentro del liderazgo iraní bloquearon el avance de las negociaciones.

open image in gallery Donald Trump después de pronunciar un discurso durante la segunda cena del “Rose Garden Club” en honor a la Semana de la Policía en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 11 de mayo ( Reuters )

Cada vez más funcionarios dudaban de que Teherán estuviera realmente dispuesto a negociar. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, esa desconfianza empujó a la administración a revisar su estrategia frente a Irán.

Asesores de Donald Trump afirmaron que el presidente analizaba seriamente retomar operaciones militares a gran escala. Sin embargo, veían poco probable una decisión antes de su viaje histórico a China esta semana. Aunque se registraron intercambios de disparos esporádicos, el alto el fuego acordado el mes pasado entre ambos países se mantuvo en líneas generales.

La tensión aumentó mientras Trump ultimaba detalles para reunirse con Xi Jinping en Pekín, en el primer encuentro entre un presidente estadounidense en ejercicio y un líder chino en una década. La cita, además, ya había sufrido retrasos por el conflicto con Irán.

Las expectativas de un acuerdo de paz volvieron a deteriorarse el lunes, cuando Trump aseguró que el alto el fuego con Irán estaba “en cuidados intensivos”.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el mandatario sostuvo que la tregua seguía en pie, aunque la calificó de “extremadamente frágil”.

“Diría que estamos en el peor momento, especialmente después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla”, declaró Trump ante periodistas, en medio de nuevas amenazas de romper el alto el fuego.

Mientras tanto, Irán reafirmó su última propuesta diplomática: un plan de 14 puntos presentado a comienzos de mayo. De acuerdo con los reportes, el documento exigía el fin definitivo de la guerra y la resolución de todos los temas pendientes en un plazo de 30 días.

La propuesta también contemplaba la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas cerca de Irán, la liberación de activos congelados, el levantamiento de sanciones y la creación de un “nuevo mecanismo” para administrar el tránsito en el estrecho de Ormuz.

open image in gallery Una columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la zona de Ras al Ain, en Líbano, el martes 12 de mayo ( AFP/Getty )

Pese al aumento de las tensiones, Trump seguía decidido a poner fin a la guerra en Irán, un conflicto que ya demandó unos 29.000 millones de dólares, según un alto funcionario del Pentágono. La cifra superó en 4.000 millones la estimación presentada a finales del mes pasado.

Jules Hurst, funcionario a cargo de las tareas de contraloría, explicó ante legisladores que el cálculo contemplaba los costos operativos, además de la reparación y reposición de equipamiento militar.

En ese contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró el lunes en redes sociales que no existía “ninguna alternativa” a las últimas demandas de Teherán, después de que Trump advirtió que el alto el fuego atravesaba un momento crítico.

“Cualquier otro enfoque será completamente inútil; solo conducirá a un fracaso tras otro. Cuanto más demoren en actuar, más pagarán los contribuyentes estadounidenses”, afirmó.

open image in gallery El USS Rafael Peralta (DDG-115) ejecuta un bloqueo marítimo contra un buque con bandera iraní que intentaba dirigirse a un puerto de Irán, el 26 de abril ( Getty )

Estados Unidos planteó una tregua como paso previo a cualquier negociación sobre los asuntos más delicados, incluido el programa nuclear iraní, uno de los argumentos que desencadenaron el conflicto en febrero.

En paralelo, Washington impuso el lunes nuevas sanciones contra individuos y empresas acusadas de colaborar con Irán en el envío de petróleo a China, con lo que aumentó la presión diplomática antes de la visita de Trump a Pekín.

El mandatario estadounidense tenía previsto llegar a China el miércoles, y el conflicto con Irán aparecía como uno de los temas centrales de su encuentro con Xi Jinping. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló el martes que Trump también pretendía abordar la situación de Taiwán y el caso de Jimmy Lai, empresario de medios que permanece encarcelado en Hong Kong.

Un vocero de la cancillería sostuvo que la postura de Pekín sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán seguía “sin cambios” y añadió que China ya expresó en repetidas ocasiones su posición sobre Lai.

Traducción de Leticia Zampedri