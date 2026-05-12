Hegseth enfrenta críticas en el Congreso por la guerra con Irán

El secretario de Defensa Pete Hegseth enfrentó preguntas difíciles de legisladores republicanos y demócratas el martes sobre el objetivo final del gobierno en la guerra con Irán, el costo del conflicto y su impacto en la disminución de las reservas de armas de Estados Unidos.

Por su parte, el jefe del Pentágono suavizó el tono respecto de las audiencias ante el Congreso de hace casi dos semanas, y en particular evitó en sus declaraciones iniciales las mismas críticas directas a los legisladores, mientras describía los esfuerzos del gobierno por aumentar la producción de armas y otras capacidades militares.

Aun así, Hegseth insistió en que las fuerzas armadas cuentan con suficientes sistemas de defensa antimisiles y otras municiones para la guerra con Irán o para conflictos futuros, mientras republicanos y demócratas lo presionaban con esas preocupaciones.

“Cuestiono la caracterización de que las municiones están agotadas en un foro público”, manifestó Hegseth. “Eso no es cierto”.

El costo de la guerra con Irán ha aumentado a unos 29.000 millones de dólares, de los cuales la gran mayoría —24.000 millones— está relacionada con reemplazar y reparar municiones, aunque también incluye costos operativos para mantener a las fuerzas desplegadas, indicó el contralor del Pentágono, Jay Hurst. Esto representa un aumento frente a los 25.000 millones reportado a los legisladores hace casi dos semanas.

Los influyentes subcomités de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes y del Senado que supervisan el gasto en defensa están celebrando audiencias consecutivas para revisar la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que contempla una asignación histórica de 1,5 billones de dólares. Las discusiones en la Cámara se desviaron rápidamente hacia la gestión de una guerra que parece estancada, mientras el aumento de los precios del combustible plantea problemas políticos para los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Hegseth y Caine enfrentan rechazo bipartidista por las reservas de municiones

La representante Rosa DeLauro, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara, le dijo a Hegseth que “la pregunta debe responderse al final de esta crisis: ¿Qué hemos logrado y a qué costo?”

“Este gobierno no ha presentado al Congreso ningún tipo de estrategia clara o coherente semana a semana, día a día, hora a hora”, sostuvo DeLauro. “La justificación cambia, los objetivos cambian. El objetivo final está mal definido cuando es que se define”.

El representante republicano por California Ken Calvert, presidente del subcomité de la Cámara, también preguntó por el impacto de la guerra en el financiamiento militar, así como en las reservas de armas de las fuerzas armadas.

“Persisten las dudas sobre si estamos construyendo la profundidad y la resiliencia necesarias para un conflicto de alta intensidad”, afirmó Calvert.

La representante por Minnesota Betty McCollum, la principal demócrata del subcomité de defensa, presionó a Hegseth sobre si el ejército tiene un plan para reducir tropas en Oriente Medio si el Congreso aprueba los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.

“Tenemos un plan para escalar si es necesario”, respondió Hegseth. “Tenemos un plan para replegarnos si es necesario. Tenemos un plan para redistribuir activos”.

Dijo que no revelaría públicamente los próximos pasos. Al señalar las preguntas reiteradas de los legisladores sobre la merma de las reservas de armas, Hegseth afirmó que las preocupaciones han sido “exageradas de manera poco útil” y que “tenemos de sobra lo que necesitamos”.

Indicó que la industria de defensa ha recibido órdenes de "fabricar más y rápido" y atribuyó la capacidad insuficiente a gobiernos anteriores y a la ayuda a Ucrania en su guerra con Rusia.

Gobierno de Trump enfrenta presión por repercusiones económicas de la guerra

El presidente Donald Trump enfrenta una presión creciente por los impactos económicos de que Irán haya cerrado de facto el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital por el que normalmente circula el 20% del petróleo mundial. A su vez, las fuerzas estadounidenses han bloqueado puertos iraníes y ambas partes han intercambiado ataques, mientras fuerzas estadounidenses frustraban agresiones contra sus buques de guerra e inutilizaban petroleros vinculados a Teherán.

Trump declaró el lunes que el alto el fuego está en “soporte vital” y criticó a Irán por su propuesta más reciente, insistiendo en que Teherán debe limitar su programa nuclear.

“Diría que (la tregua) ahora mismo es lo más débil que ha estado, después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron”, declaró Trump.

El presidente republicano también dijo que quería suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar a los estadounidenses a afrontar el alza de los precios del combustible. Anteriormente ha dicho valía la pena pagar más con tal de impedirle a Irán tener un arma nuclear.

Las audiencias del martes están dando a un grupo mayormente nuevo de legisladores la oportunidad de interrogar o elogiar a Hegseth y al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, sobre la planificación y ejecución de la guerra.

La audiencia del Senado más tarde el martes incluirá a la senadora Susan Collins, de Maine, una republicana cuya reelección este año está lejos de estar garantizada. Ella votó con los demócratas en un intento por detener el conflicto a finales del mes pasado, al afirmar que quiere ver una estrategia definida para llevar la guerra a su fin.

La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, otra republicana en el subcomité de defensa de asignaciones presupuestarias del Senado, ha votado en contra de las resoluciones sobre poderes de guerra, pero ha hablado de la necesidad de una autorización del Congreso para que los estadounidenses conozcan los límites y objetivos de la guerra.

También enfrentará a muchos republicanos afines, incluido el presidente del subcomité del Senado, el senador Mitch McConnell de Kentucky, y quizá el mayor impulsor de la guerra con Irán en el Congreso, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur.

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Barrow reportó desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.