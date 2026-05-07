McDonald's: Precios de la gasolina podrían afectar ventas

McDonald’s registró ventas mejores de lo esperado en el primer trimestre, pero indicó que los altos precios de la gasolina y la ansiedad de los consumidores por la guerra con Irán podrían afectar las ventas esta primavera.

El precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos fue de 4,55 dólares el jueves, según AAA. Eso fue un 44% más que hace un año.

El presidente de McDonald’s, Chris Kempczinski, manifestó que la empresa ha estado avanzando para atraer de nuevo a sus restaurantes a los clientes de menores ingresos con menús económicos. Pero las visitas a locales de comida rápida por parte de clientes con ingresos familiares de 45.000 dólares o menos siguen disminuyendo en general, y el aumento de los precios de la gasolina no ayudará, añadió.

“Está claro que, cuando se tienen precios de gasolina elevados... eso va a afectar de manera desproporcionada a los consumidores de bajos ingresos. Y por eso esperamos que las presiones allí continúen”, declaró Kempczinski durante una conferencia telefónica con inversionistas el jueves.

McDonald’s señaló que las ventas en tiendas comparables —o las ventas en locales abiertos desde hace al menos un año— bajaron en Estados Unidos y en algunos mercados internacionales en abril. Eso se debió en parte a un gran repunte de ventas el abril pasado, cuando productos con el tema de Minecraft impulsaron el tráfico. Kempczinski comentó que aún es demasiado pronto para tener una lectura de las ventas de mayo y junio, aunque la empresa espera que una nueva línea de bebidas, que se lanzó en Estados Unidos esta semana, genere interés.

“Sin duda el ánimo del consumidor está con una ansiedad elevada, digámoslo así, y eso podría tener un impacto. Pero nuestro enfoque está en controlar lo que podemos controlar”, indicó Kempczinski.

Las acciones de McDonald’s se mantenían sin cambios en las primeras operaciones del jueves.

En el periodo de enero a marzo, las ventas globales en tiendas comparables de McDonald’s aumentaron 3,8%. Eso fue mejor que el incremento de 3,7% que Wall Street esperaba, según analistas consultados por FactSet.

La empresa mantuvo el interés de los clientes con productos de tiempo limitado, como la hamburguesa Big Arch, un coloso de 1.020 calorías que salió a la venta en Estados Unidos en marzo. La hamburguesa se volvió una sensación viral después de que Kempczinski publicara un video de él mismo dando un pequeño mordisco a una, y fue objeto de burlas por su mordida dubitativa. Tom Curtis, presidente del rival Burger King, publicó su propio video dando un ambicioso mordisco al nuevo Whopper de su cadena.

La hamburguesa Big Arch cuesta bastante más de 8 dólares en muchos mercados de Estados Unidos. Por eso McDonald’s intenta enfatizar el valor en otras partes de su menú. La empresa redujo los precios de algunos combos en Estados Unidos en septiembre y, a partir del 21 de abril, las tiendas de McDonald’s en Estados Unidos comenzaron a ofrecer 10 artículos que cuestan menos de 3 dólares cada uno.

Kempczinski indicó que la experiencia de McDonald’s en otros mercados como Alemania y Australia ha mostrado que la combinación de ofertas de comidas y artículos individuales de bajo precio es la mejor estrategia de valor.

“Necesitas tener una oferta de comida completa para poder impulsar el interés y el entusiasmo en torno a algunos de nuestros productos principales del menú", sostuvo Kempczinski. "Pero también necesitas precios de entrada para quienes quizá están un poco más presionados y se preguntan ‘¿Qué puedo conseguir por 3 dólares o menos?’”.

La cadena con sede en Chicago informó que sus ingresos aumentaron 9% en el primer trimestre, hasta 6.520 millones de dólares. Eso también fue superior a los 6.470 millones de dólares que Wall Street esperaba, según FactSet.

La ganancia neta de McDonald’s subió 6%, hasta 1.980 millones de dólares. Ajustadas por partidas extraordinarias, las ganancias fueron de 2,83 dólares por acción. Eso también superó el pronóstico de los analistas, de 2,74 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.