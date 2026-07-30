Netanyahu dice tener “fuerzas especiales” listas ante un eventual arresto tras la amenaza de Mamdani

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma no temer ser arrestado en Nueva York como presunto criminal de guerra y asegura que las fuerzas especiales están preparadas en caso de que se intentara.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió recientemente al gobierno federal que haga cumplir la orden de arresto emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional en 2024.

Aunque Estados Unidos no es miembro, la orden de arresto significa que Netanyahu es ahora un sospechoso buscado internacionalmente y que los 124 estados miembros de la CPI, incluido el Reino Unido, estarían obligados a arrestarlo si entrara en su territorio.

En una entrevista con Sean Hannity para Fox News, el presentador le preguntó a Netanyahu si temía aterrizar en Estados Unidos en una situación como una “emergencia médica”.

open image in gallery El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el funeral de Lindsey Graham celebrado en la Catedral Nacional de Washington el 28 de julio de 2026 ( Reuters )

“Si viajas al extranjero y, Dios no lo quiera, tienes una emergencia médica y necesitas aterrizar en un país que reconoce a la CPI, las cosas podrían complicarse. ¿Te preocupa eso?”, preguntó Hannity.

“Sí, lo pienso”, respondió Netanyahu. “Ya sabes, tenemos fuerzas especiales. Yo serví durante cinco años”.

Hannity respondió que el ejército israelí era “bastante duro”, a lo que Netanyahu dijo: “Sí. Démosles una nueva tarea”.

Dijo que no tenía planes de cancelar un viaje próximo a Nueva York.

open image in gallery Zohran Mamdani calificó a Netanyahu de “criminal de guerra” ( Getty )

“En primer lugar, voy a ir a Nueva York... Voy a decir la verdad delante de este funcionario electo que escupe odio”, dijo.

“Está enfrentando a un grupo de neoyorquinos contra otros. Los está poniendo en contra de los judíos de Nueva York. O sea, ¿en qué estamos, en la década de 1930? Tanto odio. Tantas mentiras”.

En noviembre de 2024, se emitió una orden de arresto contra el líder israelí, acusándolo de ser “responsable de los crímenes de guerra de hambruna como método de guerra y de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil” en Gaza.

También se le acusa de “crímenes de lesa humanidad, como asesinato, persecución y otros actos inhumanos, cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”.

Netanyahu niega las acusaciones y las califica de “antisemitas”.

El alcalde Mamdani declaró a The New York Times : “Creo que el primer ministro Netanyahu debería estar en La Haya”.

“Es un criminal de guerra acusado por la Corte Penal Internacional. Y lo que se puede observar es que esta opinión es compartida por muchos simplemente por las consecuencias que sus acciones tuvieron durante los últimos años”.

open image in gallery El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, se reúnen con Netanyahu en la Casa Blanca el 4 de febrero de 2025 ( Reuters )

Posteriormente, aclaró que Nueva York no tenía jurisdicción para ordenar su arresto, pero instó al gobierno federal a tomar medidas. Sin embargo, Trump declaró que Netanyahu no será arrestado si aterriza en Estados Unidos.

“Benjamin Netanyahu no será arrestado, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América”, escribió en una publicación de Truth Social.

“Él lucha contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes y que durante los últimos 47 años mató a soldados estadounidenses y a otras personas”.

Y agregó: “¡Los únicos que deberían ser arrestados son los responsables de haber llevado a Irán a esta ESPIRAL DE MUERTE Y DESTRUCCIÓN sin precedentes, algo que los presidentes anteriores debieron haber solucionado hace años!”.

Traducción de Olivia Gorsin