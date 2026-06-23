Piloto estadounidense derribado relata un encuentro con drones iraníes en forma de “medusas”

Según un informe, el piloto estadounidense rescatado por comandos tras ser derribado por Irán en abril relató que, antes de eyectarse de su avión, vio cómo un grupo de drones iraníes lo rodeaba en una formación que describió como una “medusa”.

El 3 de abril, fuerzas iraníes abrieron fuego contra el F-15E Strike Eagle, un caza valorado en 31 millones de dólares, lo que dio inicio a una intensa operación de búsqueda para localizar al oficial de sistemas de armas, quien permaneció durante horas en una zona montañosa antes de ser rescatado en una dramática misión.

Durante una sesión informativa con funcionarios de inteligencia, el piloto aseguró haber observado una formación de drones que se movía de manera coordinada y compacta, con una apariencia similar a la de una medusa, según informó CNN el martes citando fuentes familiarizadas con el testimonio.

“Eran varios drones conectados entre sí que se desplazaban como si fueran una sola unidad, con aparatos más pequeños debajo de los más grandes, como si fueran tentáculos”, explicó una de las cuatro fuentes consultadas por la cadena. “Era una escena sacada de una película de ciencia ficción”.

open image in gallery Imagen de archivo de un F-15 Strike Eagle de Estados Unidos, un modelo que cayó en territorio iraní en abril ( Getty )

Esta maniobra apunta a un avance significativo en la capacidad de Irán para coordinar grandes grupos de drones en el campo de batalla.

Las causas del derribo del F-15 siguen bajo investigación, aunque se trata de la primera ocasión en que un avión militar estadounidense es abatido sobre territorio iraní durante el conflicto. Dos fuentes consultadas por CNN señalaron que la formación de drones con apariencia de “medusa” pudo haber sido un factor clave en el ataque.

El Comando Conjunto Khatam al-Anbiya aseguró el mismo día del incidente que utilizó un nuevo sistema de defensa aérea con el que derribó un caza estadounidense, tres drones y dos misiles de crucero.

“El enemigo debe saber que contamos con nuevos sistemas de defensa aérea desarrollados por los jóvenes talentosos y orgullosos de este país, y que los seguiremos desplegando uno tras otro sobre el terreno”, afirmó entonces un portavoz militar.

Por su parte, CBS informó, citando a funcionarios estadounidenses, que el piloto logró eyectarse sin sufrir heridas y fue rescatado ese mismo día por dos helicópteros militares, aunque uno de ellos fue atacado con armas ligeras durante la operación.

open image in gallery Imágenes difundidas por medios estatales iraníes aseguran mostrar restos de un avión estadounidense derribado tras el accidente de abril ( via REUTERS )

Según CNN, los funcionarios de inteligencia que entrevistaron al piloto no coincidían sobre la fiabilidad de su relato, ya que había sufrido una conmoción cerebral durante el derribo.

Tras ponerlo a salvo, el ejército estadounidense lanzó una compleja operación para rescatar al oficial de sistemas de armas que seguía desaparecido. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el aviador permanecía atrapado en territorio iraní y solo contaba con una pistola para defenderse.

Según CBS, la CIA habría puesto en marcha una campaña de desinformación para facilitar la misión, difundiendo deliberadamente la versión de que el militar ya había sido localizado y evacuado.

Dos días después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el segundo aviador había sido rescatado y se encontraba a salvo. También informó que había sufrido algunas heridas, pero que su estado era estable.

Traducción de Leticia Zampedri