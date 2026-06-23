Primarias en EEUU: Mamdani y la industria de IA exhiben poder político en Nueva York

Dos facciones opuestas de la industria de la inteligencia artificial se enfrentan en unas primarias demócratas por un escaño en la Cámara de Representantes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pone a prueba su peso político al respaldar a compañeros socialistas democráticos. Y el presidente Donald Trump, después de que dos de sus candidatos elegidos para gobernador perdieran primarias republicanas este mes, se aseguró de que no vuelva a ocurrir —al respaldar a ambos candidatos en una segunda vuelta en Carolina del Sur.

Esas son algunas de las contiendas a seguir el martes, cuando los votantes acudan a las urnas para las primarias en Maryland, Nueva York, Carolina del Sur y Utah.

Primarias en Manhattan son un barómetro para candidatos a favor de regular la IA

Las concurridas primarias demócratas se convirtieron en una batalla indirecta entre dos poderosos bandos de la industria de la inteligencia artificial por un candidato: el asambleísta de Nueva York Alex Bores.

Bores, exempleado de Palantir que citó preocupaciones éticas al dejar la empresa, impulsó una de las regulaciones de IA a nivel estatal más amplios del país. Ahora, Bores señala esa legislación —que enfrentó resistencia de parte de la industria— como un marco de referencia para cómo abordaría la regulación en el Congreso.

Así que cuando entró en la contienda por el distrito congresional de Nueva York que quedará vacante por el retiro del representante demócrata Jerry Nadler, un grupo político financiado por inversionistas en OpenAI gastó más de 7 millones de dólares en anuncios contra Bores.

Luego, un ala opuesta de la industria, más favorable a la regulación, acudió en ayuda de Bores.

Grupos políticos financiados en parte por Anthropic, que fabrica el chatbot Claude, gastaron más de 10 millones de dólares para impulsar la candidatura de Bores. Anthropic fue cofundada por Dario Amodei, exempleado de OpenAI, quien dejó la empresa en parte por preocupaciones sobre la seguridad de la IA.

La elección ofrecerá una medida del poder político de las dos facciones de la industria de la IA.

Mamdani exhibe su influencia política al respaldar a progresistas

El alcalde de la ciudad de Nueva York respaldó a candidatos de primarias demócratas provenientes de su propio campo político —un progresista y dos socialistas democráticos— que desafían a aspirantes más establecidos, algunos apoyados por la dirigencia del partido.

El representante Dan Goldman, cuyo escaño se extiende desde el bajo Manhattan hasta una parte de Brooklyn, se enfrenta al excontralor Brad Lander, respaldado por Mamdani. Un punto central de disputa entre los dos candidatos judíos es la guerra en Gaza, y Lander arremete contra Goldman por no ser lo suficientemente crítico con Israel.

Al norte de esa contienda, en el alto Manhattan, el representante demócrata Adriano Espaillat, de 71 años, se mide con Darializa Avila Chevalier, de 32, respaldada por Mamdani. Esta última es una socialista democrática que no ha ocupado cargos públicos antes y trabaja en una oficina de defensores públicos brindando asistencia legal a víctimas de brutalidad policial.

Para el escaño que abarca partes de Brooklyn y Queens, donde la representante Nydia Velázquez se retira, Mamdani respaldó a la asambleísta Claire Valdez, otra autodefinida socialista democrática. Velázquez, que deja el cargo, respaldó a otro aspirante, el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso.

Las tres primarias ayudarán a distinguir no solo el peso político de Mamdani, sino la viabilidad continua de las plataformas socialistas democráticas en la ciudad de Nueva York.

Trump se cubre en Carolina del Sur, apoyando a ambos candidatos

Trump suele presumir su historial de respaldar a candidatos ganadores en primarias republicanas, pero sus elegidos en contiendas para gobernador no han tenido el mismo éxito: sus opciones en Georgia y Iowa perdieron este mes.

Tras esas derrotas, Trump se aseguró una victoria en la segunda vuelta republicana para gobernador en Carolina del Sur: apoyó a ambos candidatos.

El mandatario inicialmente apoyó a la vicegobernadora Pamela Evette en mayo, pero el viernes añadió su respaldo al oponente de Evette, el fiscal general estatal Alan Wilson.

“Yo no puedo perjudicar a uno de ellos respaldando solo al otro, así que, por lo tanto, voy a respaldar, para gobernador de Carolina del Sur, tanto a Pam Evette como a Alan Wilson”, escribió el viernes en una publicación en redes sociales. “¡Es una abundancia de riquezas! —Con cualquiera de los dos no se puede fallar”.

¿El ganador proyectado? El historial de respaldos de Trump.

La redistribución de distritos en Utah abre campo de batalla demócrata

Es inusual que las primarias demócratas de Utah atraigan mucha atención, pero eso se debe a que el partido no ha tenido muchas posibilidades en el estado firmemente republicano. Eso cambió con la redistribución de distritos del año pasado.

Esta creó una única isla demócrata centrada en Salt Lake City, con una presencia demócrata suficientemente fuerte como para que los candidatos de las primarias se disputen quién está más a la izquierda. Y los votantes demócratas de las primarias, como en otros distritos inclinados a la izquierda en todo el país, decidirán cuán progresista debe ser su candidato.

Ese es un tono inusual para los demócratas de Utah, y para el candidato de las primarias Ben McAdams. El exrepresentante ha intentado sacudirse su reputación de moderado mientras compite contra tres oponentes de su ala progresista.

Cuando McAdams se postuló por última vez en 2018, derrotando a un republicano, se describió como en contra del aborto y se presentó como moderado. Ahora, en el nuevo distrito inclinado a la izquierda, se ha comprometido a apoyar el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo y ha dicho que solo es “moderado en el tono”.

Entre los candidatos más progresistas que lo desafían está el senador estatal Nate Blouin, quien ha dicho que el electorado se ha acostumbrado a demócratas que “se portarán bien” con los republicanos y que ha obtenido el apoyo del senador Bernie Sanders. Otro es el recién llegado a la política Liban Mohamed.

Republicanos de Maryland buscan heredero de Hogan en su intento por recuperar la gobernación

El republicano Larry Hogan gobernó Maryland durante ocho años, apoyado en una plataforma conservadora más moderada para mantenerse en el poder en el estado de tendencia liberal.

Tras la salida de Hogan, el gobernador demócrata Wes Moore asumió el cargo en 2023 y ahora busca la reelección para un segundo mandato. Pero hasta ahora los republicanos no han encontrado un sucesor claro de Hogan, ya que las primarias del martes obligan a tomar una decisión entre un grupo de nueve candidatos.

Uno es Dan Cox, un abogado que perdió su intento de llegar a la gobernación hace cuatro años y que ha abrazado más el ala derechista, prometiendo recortar impuestos e invertir en programas de vivienda asequible. Luego está Ed Hale, propietario del equipo de fútbol Baltimore Blast y exejecutivo bancario quien cambió su afiliación de demócrata a republicano para esta contienda.

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Bedayn reportó desde Austin, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.