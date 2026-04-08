Irán ha accedido a reabrir el estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial como parte de un delicado acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado con EE. UU.

El precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares por barril el miércoles, después de que un alto funcionario iraní dijera que la vital vía fluvial podría reabrirse de forma limitada y controlada tan pronto como el jueves, antes de una reunión con EE. UU. para discutir términos de paz más duraderos.

Pero Irán sigue queriendo cobrar tasas a los barcos que atraviesen el estrecho, argumentando que el peaje es necesario para cubrir el costo de los daños causados por la guerra; una postura a la que se oponen EE. UU. y sus aliados en el Golfo, pero que, según se informa, podría reportarle al régimen millones de dólares.

Un funcionario regional declaró a Associated Press (AP) que el plan de alto el fuego de dos semanas incluye permitir que Irán embargue los barcos que transitan por el canal, mientras que Donald Trump dijo que Washington y Teherán estaban “pensando en hacerlo como un negocio conjunto”.

Las compañías navieras reaccionaron al alto el fuego con cautela, acogiendo con satisfacción la pausa en las hostilidades, pero advirtiendo que era poco probable que el comercio en el Golfo se reanudara por completo hasta que las tensiones subyacentes se resuelvan claramente.

El estrecho, una franja de agua de tan solo 34 km de ancho entre Irán y Omán, proporciona paso desde el Golfo Pérsico al Océano Índico y es la ruta principal para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otros bienes vitales, incluidos los fertilizantes.

¿Cobrará Irán una tasa por el paso seguro?

Horas después de que se anunciara el alto el fuego, la situación aún no está clara.

Un funcionario regional que participó directamente en las negociaciones del acuerdo de alto el fuego declaró a AP que, como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Pakistán, Irán y Omán estarían autorizados a cobrar tasas a los barcos que transiten por el estrecho.

Por su parte, el ministro de Transporte de Omán afirmó que el país había firmado acuerdos que prohíben el cobro a los buques. Irán y Omán comparten derechos territoriales sobre esta vía marítima estratégica, aunque los estados fronterizos no pueden cobrar a los buques simplemente por transitar por ella.

El funcionario regional afirmó que Irán planeaba utilizar los ingresos para la reconstrucción de la infraestructura destruida durante el conflicto de seis semanas.

Trump declaró el miércoles a ABC News que EE. UU. podría buscar una “empresa conjunta” con Irán para salvaguardar el estrecho de Ormuz.

“Estamos pensando en hacerlo como un negocio conjunto. Es una forma de asegurarlo, y también de protegerlo de mucha otra gente. Es algo maravilloso”, dijo cuando se le preguntó si permitiría que Teherán cobrara peajes por el transporte marítimo.

open image in gallery Irán afirma que necesita cobrar un peaje en el estrecho para recobrar los costos de la guerra (archivo) ( Reuters )

Irán ya ha suscrito varios acuerdos específicos con terceros países para guiar a los barcos a través del canal, y recientemente intentó ratificar un sistema de peaje en la legislación local.

Existen informes no confirmados de que se ha realizado al menos un pago de $2 millones para que un buque atraviese el estrecho.

The Independent informó anteriormente que, presuntamente, algunos países estaban pagando tarifas que comenzaban en $1 por barril, dado que los grandes buques petroleros pueden transportar alrededor de dos millones de barriles. Los operadores han estado negociando condiciones para recibir el pago en yuanes chinos o criptomonedas estables.

Mediadores del alto el fuego, que prefirieron permanecer en el anonimato, declararon al periódico The Wall Street Journal que era improbable que cambiara el statu quo, a pesar de la promesa de Irán de permitir el “paso seguro” a través del estrecho.

Barbara Leaf, ex embajadora de EE. UU. en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), declaró a CNBC que esperaba que Irán intentara imponer su control sobre el estrecho como parte de cualquier acuerdo final.

“Es evidente que el régimen iraní lo ve como una verdadera mina de oro, y van a esforzarse mucho por imponer algún tipo de control sobre el estrecho. Y, desde luego, espero que el Gobierno estadounidense no lo permita”, expresó.

Irán sigue exigiendo que cualquier acuerdo de paz permanente le permita reclamar tasas, según declaró a Reuters un alto funcionario iraní. La tasa variaría en función del tipo de buque, su carga y otras condiciones imperantes no especificadas, añadió el funcionario, sin dar más detalles.

¿Qué sucederá ahora?

La compañía naviera Hapag-Lloyd expresó un cauto optimismo ante la posibilidad de reanudar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, pero afirmó que el tráfico normal tardaría al menos entre seis y ocho semanas, mucho más de lo que permite la tregua de dos semanas.

La acumulación de buques atrapados en el Golfo y la falta de garantías de seguridad claras están generando dudas. El mandatario estadounidense declaró en su plataforma Truth Social que su país ayudaría a descongestionar el tráfico marítimo en el estrecho.

Pero Daejin Lee, director mundial de investigación de la empresa de fletes Fertmax FZCO, afirmó que probablemente se necesitarían más de dos semanas solo para solucionar el problema de los buques atrapados en el Golfo.

“Un plazo de 14 días es sencillamente demasiado corto para restablecer el nivel de confianza necesario para eliminar por completo la prima de incertidumbre implícita, especialmente en lo que respecta a las rutas de carga del Golfo Pérsico”, afirmó.

open image in gallery Donald Trump dice que EE. UU. ayudará a gestionar el tráfico en el estrecho ( Truth Social )

Neil Roberts, director del área marítima y de aviación del mercado de seguros Lloyd's Market Association, afirmó que, desde el punto de vista de los aseguradores, la noticia del alto el fuego era “por supuesto bienvenida”, pero que aún quedaban cuestiones por resolver antes de que el transporte marítimo vuelva a la normalidad.

“El tiempo dirá si se trata de una pausa o de una verdadera paz, pero, mientras tanto, es muy improbable que el comercio con el Golfo se reanude sin más. La región sigue expuesta a un riesgo elevado, ya que ninguna de las tensiones subyacentes se ha resuelto”, explicó.

Asimismo, Jakob Larsen, jefe de seguridad de la asociación naviera Bimco, dijo que la industria estaba a la espera de detalles técnicos por parte de EE. UU. e Irán.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabdi, declaró la semana pasada que Teherán estaba elaborando un protocolo con Omán para exigir a los buques que obtuvieran permisos y licencias para atravesar el estrecho, y afirmó que esto tenía como objetivo facilitar el tránsito en lugar de restringirlo.

¿Aceptarían otros países que Irán cobrara tasas?

Trump afirmó el lunes que el libre tránsito de petróleo a través del estrecho debe formar parte de cualquier acuerdo de paz con Irán.

“Tenemos que llegar a un acuerdo que me resulte aceptable, y parte de ese acuerdo implica que queremos el libre tránsito de petróleo”, afirmó. También sugirió que, como vencedor de la guerra, preferiría que EE. UU. cobrara peajes “en lugar de dejar que ellos los [cobraran]”.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM), que rige el derecho marítimo internacional, establece que los Estados ribereños de los estrechos no pueden exigir un pago simplemente por el permiso para transitar por ellos.

Sin embargo, pueden imponer tasas limitadas a los buques por servicios específicos como el pilotaje, el remolque o los servicios portuarios, aunque estas tasas no pueden aplicarse de forma más elevada a los buques procedentes de ningún país en particular.

Los canales, que han sido excavados en lugar de haberse formado de forma natural, reciben un trato diferente al de los estrechos y pueden cobrar tasas por el tránsito.

open image in gallery Aumento de los precios de la gasolina y el gasóleo desde el inicio del conflicto con Irán ( PA )

Los estados del Golfo que dependen de las exportaciones de energía a través del estrecho están particularmente preocupados por la posibilidad de que Irán imponga un peaje.

Los EAU declararon el fin de semana que la vía marítima “no [podía] ser tomada como rehén por ningún país” y que la libre navegación debe formar parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra.

Además, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar se afirmó que todos los países de la región tenían derecho a utilizar el estrecho libremente y que cualquier debate sobre futuros mecanismos financieros debería posponerse hasta que se reabra.

Según fuentes del sector naviero, en la historia moderna nunca se ha producido una medida unilateral de este tipo para exigir el cobro de tasas por atravesar un estrecho.

Traducción de Sara Pignatiello