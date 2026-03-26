Irán empieza a formalizar su control del estrecho de Ormuz con un régimen de “peaje”

Irán parece estar a punto de erigirse en el guardián del estrecho de Ormuz, la arteria más importante del mundo para los cargamentos de petróleo. La medida podría afianzar el control de facto de Teherán sobre esta vía marítima crucial y formalizar su capacidad de mantener el flujo de su propio petróleo hacia China.

Las comunicaciones iraníes a la autoridad marítima de las Naciones Unidas y la experiencia de los barcos que transitan el estrecho sugieren la creación de algo parecido a una “caseta de peaje”. Los buques deben entrar en aguas iraníes y ser sometidos a una revisión por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Al menos dos embarcaciones han pagado por el paso.

El tráfico por el estrecho ha caído un 90% desde el inicio de la guerra de Irán, lo que ha disparado los precios mundiales del petróleo y ha provocado una escasez alarmante en las naciones asiáticas que adquieren su crudo de países del golfo Pérsico a través del estrecho.

Solo unos 150 buques, incluidos petroleros y portacontenedores, han transitado desde el 1 de marzo, según la firma de información naviera Lloyd’s List Intelligence. Eso es apenas un poco más que el tráfico normal de un día antes de la guerra. La terminal de la isla iraní de Kharg cargó 1,6 millones de barriles en marzo —principalmente sin cambios respecto a los totales mensuales de carga previos a la guerra—, según la firma de datos y análisis Kpler. La mayoría de los clientes son pequeñas refinerías privadas de China a las que no les importan las sanciones de Estados Unidos.

La mayoría de los barcos que han logrado pasar en las últimas semanas se dirigían hacia el este, fuera del golfo; los buques vinculados a Irán representaron el 24% de los tránsitos, Grecia el 18% y China el 10%, contabilizados por propiedad o registro de bandera. Sin embargo, en un análisis más detallado, las embarcaciones relacionadas con Irán representaron el 60% de los tránsitos durante la primera parte de la guerra y, en los últimos días, cerca del 90%.

Aproximadamente la mitad de los buques apagan los sistemas de identificación por radio que muestran su ubicación antes de atravesar el estrecho, y reaparecen al otro lado, en el golfo de Omán. Hay una razón para su reticencia y cautela. Al menos 18 barcos han sido alcanzados y al menos siete tripulantes han muerto, según la Organización Marítima Internacional de la ONU, que monitorea la seguridad marítima. Dicha organización no especificó qué nación atacó las embarcaciones.

Lloyd’s List afirma que los peajes se pagan en yuanes, la moneda de China

“El CGRI de Irán ha impuesto un régimen de facto de ‘caseta de peaje’ en el estrecho de Ormuz”, señala la firma de información naviera Lloyd’s List Intelligence.

Normalmente, los barcos utilizan un canal de navegación de dos carriles en el centro del estrecho. Pero cada vez con mayor frecuencia, las embarcaciones toman una ruta diferente, hacia el norte alrededor de la isla de Larak, lo que las sitúa en aguas territoriales de Irán y más cerca de la costa iraní.

Las entidades que quieren que sus buques pasen con seguridad deben presentar sus datos ante lo que Lloyd’s List Intelligence denomina “intermediarios aprobados” de la Guardia Revolucionaria; tales datos incluyen la carga, los propietarios, el destino y una lista completa de la tripulación. Los buques aprobados reciben un código y son escoltados por una embarcación del CGRI. El petróleo tiene prioridad y los buques están sujetos a una “evaluación geopolítica”, indicó Lloyd’s.

“Aunque no todos los barcos pagan un peaje directo, al menos dos embarcaciones sí lo han hecho y el pago se liquida en yuanes”, indicó Lloyd’s List, en referencia a la moneda china.

Algunos barcos parecen haber recibido autorización para pasar tras presiones diplomáticas. Dos buques indios cargados con gas licuado de petróleo han podido transitar, según Lloyd’s.

Irán parece estar estableciendo un sistema permanente

La Organización Marítima Internacional recibió el martes una carta del gobierno iraní en la que afirmaba que “había implementado un conjunto de medidas precautorias destinadas a preservar la seguridad y la protección marítimas”. En la carta se indica que Irán actúa de acuerdo con los principios del derecho internacional.

El parlamento iraní parece estar trabajando en un proyecto de ley para formalizar tarifas para algunos barcos en el estrecho de Ormuz, informaron medios locales.

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, ambas cercanas a la Guardia Revolucionaria de Irán, citaron al legislador Mohammadreza Rezaei Kouchi, quien afirmó que “el parlamento impulsa un plan para codificar formalmente la soberanía, el control y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, al tiempo que crea una fuente de ingresos mediante el cobro de tarifas”.

La Organización Marítima Internacional condenó los ataques contra embarcaciones y pidió un enfoque coordinado internacionalmente para asegurar el paso por el estrecho que respete la libertad de navegación.

Un ejecutivo petrolero emiratí califica de “terrorismo económico” el control ejercido por Irán

El comentario de Sultan al-Jaber, quien dirige la enorme Abu Dhabi National Oil Co., de propiedad estatal, fue un indicio del endurecimiento de la retórica de Emiratos Árabes Unidos mientras la guerra se acerca a cumplir un mes.

“Convertir en arma el estrecho de Ormuz no es un acto de agresión contra una sola nación”, dijo al-Jaber en un discurso durante un evento organizado por el Middle East Institute en Washington.

“Es terrorismo económico contra cada consumidor, cada familia que depende de energía y alimentos asequibles. Cuando Irán mantiene a Ormuz como rehén, cada nación paga el rescate: en el surtidor de gasolina, en el supermercado y en la farmacia”, indicó. “No se puede permitir que ningún país desestabilice la economía global de esta manera”.

El enfoque de Irán podría violar el derecho internacional

El artículo 19 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar establece que los países deben permitir el “paso inofensivo” de embarcaciones pacíficas y respetuosas de la ley en sus aguas territoriales.

“No existe ninguna disposición en el derecho internacional que permita instalar una caseta de peaje y extorsionar al transporte marítimo… Irán utiliza el elemento que tiene ahora, que es el control del estrecho de Ormuz”, declaró Sal Mercogliano, historiador marítimo de la Universidad Campbell en Carolina del Norte.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed al-Budaiwi, afirmó que el cobro de tarifas por el paso por parte de Irán es “una agresión y una violación del acuerdo de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar”.

Es probable que esos pagos contravengan las sanciones estadounidenses y europeas contra la Guardia, un centro clave de poder dentro de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos y fue fundamental para reprimir las protestas a nivel nacional en enero.

___

Gambrell colaboró desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.