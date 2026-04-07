Las fuerzas estadounidenses lanzaron múltiples ataques contra la isla de Kharg, un enclave pequeño pero clave en la guerra actual contra Irán.

A pocas horas de que venciera el plazo fijado por Donald Trump para que Irán alcanzara un acuerdo y pusiera fin al conflicto, que ya cumplió un mes, el ejército estadounidense confirmó el martes que atacó Kharg.

Anteriormente, Trump planteó la posibilidad de apoderarse por completo de la isla. Sin embargo, una operación de ese tipo requeriría el despliegue de tropas en el terreno y aún no se concretó.

Kharg tiene una enorme importancia estratégica. La isla maneja cerca del 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán, por lo que su control permitiría a Estados Unidos interrumpir el comercio energético iraní y ejercer una fuerte presión sobre su economía.

A continuación, explicamos por qué la isla podría resultar decisiva en el conflicto.

Kharg se ubica a unos 26 kilómetros de la costa, en el extremo norte del golfo y justo al noroeste del estrecho de Ormuz, una ruta marítima de gran relevancia estratégica que Irán cerró de facto para presionar a Estados Unidos.

Aunque las fuerzas estadounidenses probablemente podrían tomar la isla con relativa rapidez, varios analistas sostienen que una ocupación podría prolongar la guerra en lugar de asegurar una victoria decisiva o mejorar la posición de Washington en las negociaciones.

Además, Irán reforzó la defensa de la isla con misiles tierra-aire adicionales. También colocó trampas y minas, tanto antipersona como antitanque, en las aguas que la rodean, según informó CNN al citar a fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense.

La toma de Kharg podría cortar el suministro de petróleo del que depende Irán

Según Axios, funcionarios del gobierno estadounidense discutieron la posibilidad de ocupar la isla. El territorio, más pequeño que la Ciudad de Westminster en Londres, podría asfixiar la economía iraní y provocar consecuencias devastadoras durante años.

“Tomar la isla cortaría el suministro vital de petróleo de Irán, que resulta crucial para el régimen”, dijo Petras Katinas, investigador en clima, energía y defensa de la oficina europea del Royal United Services Institute, en declaraciones a The Telegraph.

“Por supuesto, ahora que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se interrumpió, Irán no puede vender petróleo de todos modos. Sin embargo, a futuro, la incautación de la isla daría a Estados Unidos una ventaja en las negociaciones, sin importar qué régimen esté en el poder cuando termine la operación militar”.

De hecho, el tráfico marítimo por el estrecho casi se paralizó por completo después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que tomó el “control total” de esta importante vía marítima.

open image in gallery Imagen satelital de una terminal petrolera en la isla Kharg ( Planet Labs PBC )

Las cadenas de suministro mundiales ya sufrieron un fuerte impacto, y varios expertos advirtieron que la crisis podría provocar consecuencias económicas devastadoras si la situación continúa.

Desde el inicio de la guerra, los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril. Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que el precio podría alcanzar los 200 dólares si las hostilidades se intensifican.

“Si Estados Unidos toma Kharg en lugar de destruirla, no solo garantizará que el régimen nunca vuelva a pagar los salarios de sus burócratas y soldados”, escribió el exfuncionario del Pentágono Michael Rubin en un artículo publicado en enero en el American Enterprise Institute, antes del ataque ordenado por Trump.

“Por supuesto, la Guardia Revolucionaria Islámica podría atacar Kharg con misiles balísticos. Pero eso sería su sentencia de muerte. Trump no solo respondería de la misma manera, sino que una acción así detendría las exportaciones de petróleo iraní durante meses y volvería a dejar los salarios sin pagar”.

Estados Unidos enfrenta varios desafíos si intenta apoderarse de la isla

Joseph Votel, excomandante del Comando Central de Estados Unidos, dijo a TWZ.com que bastarían entre 800 y 1.000 soldados para tomar Kharg. Sin embargo, advirtió que esas tropas necesitarían apoyo logístico constante, el cual también requeriría protección.

Además, Votel señaló que las fuerzas estadounidenses serían muy vulnerables y puso en duda que la captura de la isla ofreciera una ventaja táctica clara. “Sería algo extraño… pero sin duda podríamos hacerlo si fuera necesario”, afirmó.

Por otra parte, las tropas que avanzan entre trampas y minas probablemente enfrentarán una oleada de misiles y drones. Así lo advirtió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

open image in gallery Paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada de Estados Unidos fueron enviados a la región ( Reuters )

“El enemigo envía señales de negociación en público, mientras que en secreto prepara un ataque terrestre”, dijo el mes pasado en un mensaje difundido por los medios estatales iraníes.

Mientras tanto, aliados del Golfo advirtieron al gobierno estadounidense que no despliegue tropas terrestres en Irán. Según un alto funcionario del Golfo citado por Reuters bajo condición de anonimato, una operación de ese tipo podría provocar nuevas represalias de Teherán, incluso contra infraestructura energética y civil en la región.

Por su parte, el presidente presumió anteriormente que los ataques estadounidenses de mediados de marzo “arrasaron” los puestos militares iraníes en la isla. Sin embargo, por ahora, la infraestructura petrolera quedó intacta.

La isla también podría convertirse en una moneda de cambio en futuras negociaciones

Algunos analistas sostuvieron que controlar Kharg daría a Estados Unidos una ventaja diplomática importante, ya que las exportaciones de petróleo representan cerca del 40 % del presupuesto del gobierno iraní.

Sin embargo, ese escenario también expondría a las tropas estadounidenses e israelíes a posibles ataques de las fuerzas iraníes.

“Si el presidente Trump decidiera apoderarse de este centro estratégico, asestaría un golpe significativo al régimen iraní, porque lo privaría de una fuente de ingresos crucial”, dijo a CNBC el analista petrolero Tamas Varga.

open image in gallery Trump difundió un video de un aparente ataque contra la isla Kharg a mediados de marzo ( @realDonaldTrump/Truth Social )

“Una medida de este tipo recordaría la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año, cuando Washington tomó de hecho el control del sector petrolero del país”.

La isla de Kharg ya fue blanco de ataques en el pasado. En 1984, Saddam Hussein ordenó bombardearla durante la guerra entre Irán e Irak, lo que desencadenó la llamada “guerra de los petroleros”. Este episodio incluyó numerosos ataques contra buques comerciales en el golfo Pérsico con el objetivo de debilitar la economía petrolera iraní.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la isla aparece en el discurso de Donald Trump. De hecho, la mencionó públicamente hace décadas. En 1988, durante una entrevista con The Guardian mientras promocionaba su libro El arte de la negociación, el entonces empresario habló sobre la relación de Estados Unidos con Irán.

“Nos han estado derrotando psicológicamente, haciéndonos quedar como unos tontos”, dijo entonces. “Si una bala impactara en uno de nuestros hombres o barcos, yo arrasaría la isla de Kharg. Entraría y la conquistaría”.

Ese comentario, hecho décadas antes de que Trump llegara a la presidencia, muestra que la isla ha ocupado un lugar central en su visión sobre cómo presionar a Irán.

open image in gallery Una embarcación militar iraní patrulla junto al petrolero Artavil en la isla Kharg, en el Golfo Pérsico

La captura de la isla provocaría una fuerte caída en los mercados

Neil Quilliam, analista de política energética y asuntos exteriores en Chatham House, dijo a The Independent que es poco probable que Trump intente apoderarse del territorio. Sin embargo, advirtió que cualquier intento en ese sentido podría provocar una fuerte caída de los mercados. Además, podría bloquear cualquier posibilidad de acuerdo entre ambos países y abrir la puerta a un conflicto prolongado.

“Estados Unidos controlaría de facto la principal terminal de exportación de Irán, pero el liderazgo iraní seguiría controlando la producción del país, lo que crearía un punto muerto”, explicó.

Quilliam añadió que ese escenario también generaría preocupación entre los países del Golfo, ya que sentaría un precedente peligroso. “Es el talón de Aquiles de Irán en esta guerra, pero luchar por Kharg y ocuparla podría causar daños irreparables a la terminal y perjudicar las posibilidades de que cualquier régimen sucesor gestione la economía”, señaló.

Además, recordó que los presidentes anteriores se mantuvieron alejados de Kharg, conscientes de su importancia estratégica para los mercados petroleros mundiales.

Traducción de Leticia Zampedri