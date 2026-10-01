Según un informe, el jefe de la agencia de seguridad de Israel llevaba meses expresando su preocupación por la seguridad de los vuelos procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, antes de que un piloto intentara secuestrar un avión de pasajeros de FlyDubai con destino a Tel Aviv.

De acuerdo con el medio israelí N12 News, David Zini, director del Shin Bet, mantuvo un enfrentamiento con las aerolíneas israelíes por las restricciones a los vuelos hacia Emiratos. La agencia sostenía que las medidas de seguridad en los aeropuertos emiratíes eran insuficientes.

N12 informó el jueves que las autoridades israelíes temían posibles ataques con misiles o atentados contra aeropuertos. Sin embargo, precisó que un escenario como el intento de secuestro del miércoles “no se mencionó en ninguna conversación”.

La preocupación por la seguridad ya había provocado restricciones a los vuelos. A principios de la semana pasada, responsables del sector aéreo informaron a i24NEWS que las aerolíneas israelíes habían recibido la orden de suspender sus operaciones hacia Emiratos Árabes Unidos al menos hasta el 31 de octubre, en medio de una disputa por los controles de seguridad en los aeropuertos del país.

open image in gallery El timón dañado del avión de FlyDubai presuntamente secuestrado, visto el miércoles ( Social media )

Según el medio, el Shin Bet había solicitado la instalación de equipos de control adicionales en los mostradores de facturación de las aerolíneas israelíes en Emiratos Árabes Unidos, una medida a la que las autoridades emiratíes se opusieron en un primer momento.

El gobierno israelí fue contactado para solicitar comentarios.

N12 señaló que El Al, Israir y Arkia ya enfrentaban restricciones para volar a Emiratos debido a que no contaban con las autorizaciones de seguridad necesarias. El 24 de septiembre, El Al anunció la suspensión de sus vuelos a Dubái hasta el 30 de noviembre, en cumplimiento de las directrices de seguridad recibidas. Los pasajeros de Israir y Arkia también habrían recibido avisos de cancelación.

Las restricciones, sin embargo, no afectaban a las aerolíneas extranjeras. Por eso, flydubai pudo seguir operando 10 vuelos diarios entre Tel Aviv y Dubái.

La situación cambió después del incidente del miércoles, cuando Israel suspendió durante seis días los vuelos de Flydubai al país. Según N12, las autoridades emiratíes accedieron después a instalar equipos de control adicionales.

En paralelo, Arkia anunció el jueves que se prepara para reanudar la ruta Tel Aviv-Dubái con dos vuelos directos diarios, siempre que obtenga las autorizaciones correspondientes de las autoridades estatales y de seguridad, según informó The Times of Israel.

open image in gallery Un pasajero levanta los brazos aliviado al llegar el miércoles al aeropuerto Ben Gurion, después de que el vuelo de flydubai con destino a Tel Aviv tuviera que ser desviado ( Getty )

Por su parte, El Al anunció que se prepara para reanudar sus vuelos a Dubái en noviembre, ocho meses después de que las aerolíneas israelíes dejaran de operar esa ruta.

Mientras tanto, agentes del Shin Bet viajaban el jueves por la mañana a Dubái para coordinar la repatriación de los pasajeros israelíes que quedaron varados en Emiratos Árabes Unidos tras el intento de secuestro del vuelo FZ1073. Según The Times of Israel, Israel organizará vuelos de regreso para quienes tenían reservas con aerolíneas extranjeras.

En cuanto a la investigación, varias fuentes anónimas dijeron a The Jerusalem Post que el Shin Bet, el Mossad, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ministerio de Transportes consideran que el presunto secuestrador actuó por su cuenta y no siguiendo instrucciones de Irán ni de alguna organización terrorista.

Un equipo conjunto de seguridad israelí también investigaba si el piloto había pasado los controles correspondientes para detectar armas antes de subir al avión. Las autoridades señalaron que el posible motivo del ataque aún no estaba claro.

Flydubai, por su parte, afirmó en un comunicado que todavía se desconocen las causas del incidente y pidió evitar las “especulaciones prematuras”.

Un funcionario israelí identificó al copiloto como ciudadano de Omán. Las autoridades omaníes no hicieron comentarios de inmediato.

open image in gallery El piloto indio Smit Machchhar logró abrir la puerta de la cabina pese a haber sido apuñalado por su copiloto, lo que permitió que pilotos de relevo ayudaran a aterrizar el avión de forma segura en Arabia Saudita ( Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel )

Según Al Jazeera, los controladores aéreos de Tabuk, en Arabia Saudita, recibieron a las 8:44 a. m. del miércoles una llamada de auxilio del vuelo FZ1073 para solicitar un aterrizaje de emergencia, que se concretó cerca de una hora después en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de esa ciudad.

Sin embargo, antes de llegar a Tabuk, el avión habría tenido dificultades para obtener autorización para aterrizar. Una persona que escuchó las comunicaciones entre la tripulación y el control de tráfico aéreo dijo a Associated Press que Arabia Saudita y Jordania rechazaron inicialmente la solicitud. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer declaraciones a los medios.

El incidente se produjo, además, pocos días después de la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió el domingo con el presidente Mohamed bin Zayed. Según dijeron tres altos funcionarios israelíes a Reuters, el encuentro duró seis horas y se centró en Irán.

Traducción de Leticia Zampedri