Mayoría en EEUU culpa a Trump por altos precios, según sondeo

Los estadounidenses están profundamente frustrados con la gestión del presidente Donald Trump sobre la economía y el aumento de los precios, y la mayoría desaprueba su desempeño y culpa a sus políticas, en un momento en que los mayores costos amenazan las posibilidades de su partido en las elecciones de noviembre.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que sólo el 17% de los adultos en Estados Unidos aprueba la manera en que el presidente republicano está manejando el costo de vida. Apenas el 26% aprueba su gestión de la economía en general, lo que marca un nuevo mínimo.

Una mayoría, el 65%, de los adultos en Estados Unidos ahora culpa más a las políticas de Trump por los costos persistentemente altos que a factores fuera de su control, lo que indica un cansancio creciente por su uso agresivo de los aranceles y el descontento continuo con la guerra con Irán.

Estas cifras desalentadoras llegan apenas semanas antes de las elecciones intermedias, que determinarán si los republicanos mantienen el control del Congreso, y cuando Trump recorre el país en campaña con un calendario ajetreado de actividades. Pero Trump —quien ha pedido a los votantes que finjan que él está en la boleta en un intento por impulsar la participación— sigue siendo profundamente impopular, y hasta muchos republicanos le reprochan no haber cumplido con el alivio prometido.

“Esperaba que iba a ser mejor o diferente, pero en realidad no está bien”, comentó Robert Gault, de 66 años, un trabajador jubilado de una fábrica de Bradford, Pensilvania, que se describe como republicano.

“Yo creía que nuestro presidente iba a ayudar al país, y hasta ahora no parece que lo haya hecho con la economía ni en general", añadió. "No ha hecho realmente lo que yo esperaba que hiciera. Él dijo: ‘Hagamos grande a Estados Unidos otra vez’. Y no lo he visto hacer eso”.

Costos lastran a Trump y afectaciones económicas no paran

En los últimos meses, los estadounidenses se han mostrado más preocupados por poder costear lo básico, como los comestibles y la gasolina. Cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos ahora dice estar “extremadamente” o “muy” preocupada por poder llenar el tanque de su vehículo, frente al 39% en julio. Aproximadamente la mitad también está muy preocupada por poder pagar la comida.

“Los precios son extremadamente exorbitantes. Simplemente el costo de todo está subiendo como resultado del (alza del) combustible”, afirmó Pedro Sanchez, de 52 años, de Perris, California, quien votó por Trump y trabaja en las fuerzas policiales. “Antes tenía mucho más ingreso disponible, pero ya no. Estos aumentos en el costo de todo se lo ha comido".

La aprobación actual de Trump en economía representa una caída de 14 puntos porcentuales respecto de marzo de 2025, justo después que asumiera el cargo por segunda vez. Sus dificultades en este tema marcan una diferencia significativa con su primer mandato, cuando la economía solía ser un punto fuerte.

Trump pasó gran parte de la campaña de 2024 atacando al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, demócratas, por la inflación y prometiendo bajar los precios. Ahora, hay una decepción generalizada con su desempeño. Cerca de 7 de cada 10 estadounidenses señalan que la gestión de Trump sobre el costo de vida ha sido “peor de lo esperado”. Eso incluye aproximadamente a la mitad de los republicanos, quienes también están ampliamente preocupados por poder pagar los comestibles y la gasolina.

“Los precios de los comestibles están fuera de control. Parece que todo está subiendo”, dijo Bethany Lnenicka, de 41 años, que opera una pequeña granja en Fairfax, Iowa. “Es una cosa y a la semana siguiente es otra. Es una locura. Y, por supuesto, tu ingreso no sube”.

Lnenicka, una independiente que por lo general vota republicano y ha votado por Trump tres veces, dijo que esperaba que su segundo mandato se pareciera más al primero.

“Simplemente no siento que haya mejorado mucho”, expresó.

Según la nueva encuesta, cerca de 6 de cada 10 republicanos desaprueba la manera en que Trump está manejando el costo de vida, frente a aproximadamente la mitad en abril.

“Definitivamente no se siente como si hubiéramos ido en la dirección correcta”, coincidió Kristen Slaven, de 41 años, terapeuta de salud mental que vive en Gluckstadt, Mississippi, y que normalmente vota a favor de los candidatos republicanos. Dijo que Trump está enfocado en las cosas equivocadas.

“Obviamente las guerras no ayudan. Cuando son necesarias, lo entiendo. Pero nuestro enfoque en renombrar cuerpos de agua y pedazos de tierra, eso me parece estúpido cuando la gente no puede alimentar a su familia”, sostuvo. “Yo esperaba que fuera mejor”.

Algunos republicanos aún están dispuestos a darle a Trump el beneficio de la duda

Pese a su frustración, la mayoría de los republicanos, el 67%, dice que los factores fuera del control de Trump tienen más culpa por los precios altos.

“Creo que la inflación es algo muy difícil de abordar”, opinó Fred Naumann, de 51 años, republicano y simpatizante de Trump desde hace mucho tiempo que vive en Green Bay, Wisconsin.

Aunque le gustaría ver bajar las tasas de interés, Naumann, que trabaja en la industria automotriz, respalda los aranceles y la guerra con Irán, al considerar que era necesaria.

En general, sin embargo, la mayoría de los estadounidenses, el 69%, sigue diciendo que la guerra no ha valido la pena, un leve aumento desde el 64% en julio. Sólo el 28% aprueba cómo Trump está manejando Irán.

Los estadounidenses también están descontentos con las guerras comerciales de Trump. Sólo cerca de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueba cómo está manejando las negociaciones comerciales con otros países, frente a cerca de 4 de cada 10 en marzo. Y el 64% dice que ha “ido demasiado lejos” al imponer nuevos aranceles a otros países, frente al 58% en enero.

En conjunto, el panorama no mejora. Apenas cerca de 3 de cada 10 estadounidenses aprueba la forma en que Trump está desempeñando su trabajo como presidente. Y cerca de 6 de cada 10 dice que el país en su conjunto está “mucho” o “algo” peor que cuando comenzó su segundo mandato.

El tema en que Trump mantiene una fortaleza relativa es la seguridad fronteriza, con cerca de la mitad de los estadounidenses diciendo que aprueba su desempeño.

Trump enfrenta más culpa de la que enfrentó Biden

La baja calificación de Trump en economía rivaliza con el 28% de aprobación de Biden en junio de 2022, cuando hubo una inflación récord durante la pandemia de COVID-19.

Pero era menos probable que los estadounidenses culparan a Biden en la antesala de las elecciones de medio término de ese año, un contraste marcado con la sólida mayoría que ahora responsabiliza a Trump. En octubre de 2022, el 44% de los estadounidenses dijo que las políticas de Biden eran responsables de los precios altos, y el 55% culpó a factores fuera de su control.

Sanchez, un republicano que votó por Trump, lo culpa, al menos en parte.

“Creo que tiene mucho que ver. Esta guerra en Irán, los aranceles que está imponiendo a otros países, obviamente nos están afectando. Esas dos cosas son cosas en las que él ha estado directamente involucrado y que afectan directamente a la economía”, aseveró. “Creo que con Biden, muchas de las cosas estaban fuera de su control. Era todo lo del COVID y cómo eso afectó a todo lo demás. No creo que hubiera mucho que él pudiera haber hecho”.

Tenía grandes esperanzas en el regreso de Trump. Ahora, las cosas parecen peores que bajo Biden.

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Colvin reportó desde Nueva York.

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La encuesta AP-NORC a 2.140 adultos se realizó del 24 al 28 de septiembre utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 2,9 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.