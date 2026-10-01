Grupo demócrata ofrece nuevo marco para la relación EEUU-Israel ante crecientes divisiones

Un grupo demócrata proisraelí publicó el jueves un marco destinado a ayudar al partido a articular mejor su visión sobre la relación de Estados Unidos con Israel, un tema que ha fracturado profundamente al partido este año y que podría provocar más divisiones de cara a la próxima campaña presidencial.

Democratic Majority for Israel insta al partido a seguir proporcionando asistencia de seguridad y militar al país, al tiempo que respalda una vía negociada hacia la creación de un Estado judío y un Estado palestino, y un futuro para Gaza que no incluya a Hamás.

Cabe destacar que no insiste en un apoyo incondicional a Israel, al reconocer que “la seguridad de Israel no requiere apoyo a cada decisión tomada por un gobierno israelí”. El documento también pide a Israel “actuar con decisión contra las amenazas, la intimidación y la violencia de los colonos”.

El marco se publica en un momento delicado para los demócratas, tras una temporada de primarias en la que votantes respaldaron a candidatos que defendían poner fin a la ayuda militar a Israel. Si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes o del Senado en las elecciones del próximo mes, estos candidatos podrían desempeñar un papel importante en la configuración del debate sobre la postura hacia Israel.

El tema también podría tener un papel destacado en las primeras etapas de la próxima campaña presidencial, que podría comenzar poco después de las elecciones de medio mandato.

El director ejecutivo de Democratic Majority for Israel, Brian Romick, afirmó que su objetivo es ofrecer una “guía útil para nuestros candidatos demócratas del ala mayoritaria sobre cómo abordar un tema complicado”.

“Es importante recordarles a los demócratas y a los estadounidenses que hay valor en la relación entre Estados Unidos e Israel”, manifestó. “Nos pareció importante, en cierto modo, trazar una visión orientada al futuro”.

La cuestión es si un marco de este tipo logrará moldear las opiniones de los demócratas, que se muestran cada vez más escépticos respecto de Israel.

Alrededor del 58% de los demócratas dijo que Estados Unidos “apoya demasiado” a los israelíes, según una encuesta de junio del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, frente al 45% de enero de 2024. Aproximadamente la mitad de los demócratas cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos durante la guerra con Hamás, una acusación que Israel rechaza.

Rahm Emanuel, exjefe de gabinete del gobierno de Obama, quien ha sostenido que los demócratas deben volver al centro político antes de lanzar una posible candidatura presidencial, viajó a Israel en julio y pronunció un duro discurso en el que advirtió que el país corría el riesgo de convertirse en un “paria territorial”. Señaló específicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se ha alineado estrechamente con el presidente Donald Trump.

Emanuel, que también fue congresista, alcalde de Chicago y embajador de Estados Unidos, culpó a Netanyahu de llevar a Israel a un “callejón sin salida”, envalentonado por malas decisiones de líderes estadounidenses.

El marco de Democratic Majority for Israel adopta una postura menos severa sobre Netanyahu, quien enfrenta otra elección este mes. “El apoyo a Israel”, argumentó el grupo, “trasciende a cualquier gobierno israelí en particular”.

El grupo adoptó una perspectiva igualmente de largo plazo sobre la asistencia militar y de seguridad a Israel, al sostener que no debería detenerse ahora, aunque reconoció la posibilidad de cambios en el futuro.

“Con el tiempo, y por acuerdo mutuo, la asociación actual debería ser capaz de evolucionar más allá del marco tradicional de asistencia hacia una relación cada vez más recíproca centrada en la inversión conjunta, la innovación y la ventaja tecnológica”, señala el marco. “El objetivo debería ser construir la asociación que ambos países necesitarán para enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades de las próximas décadas”.

Daniel Shapiro, exembajador estadounidense en Israel durante la presidencia de Barack Obama, reconoció que existen “posturas firmes y apasionadas” sobre el tema.

“Está claro que no todo el mundo estará de acuerdo con cada aspecto” del marco, comentó. “Pero creo que hay mucho allí que a muchos demócratas les resultará afín”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.