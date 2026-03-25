Exenfermera oncológica es investida como la primera arzobispa de Canterbury

La nueva arzobispa de Canterbury llamó tres veces a las puertas de la gran catedral de la ciudad el miércoles, exigiendo ceremonialmente que se le permitiera entrar, una tradición de siglos para cada nuevo líder de la Iglesia Anglicana.

Pero esta vez, por primera vez, fue una mujer quien llamó. Y las puertas se abrieron.

Sarah Mullally, una exenfermera oncológica que se convirtió en sacerdotisa a los 40 años, entró en la catedral para celebrar su histórica elección como la primera mujer arzobispa de Canterbury desde que el cargo fue creado hace más de 1.400 años.

Sarah Mullally, de 63 años, se convirtió formalmente en arzobispa de Canterbury en enero, aunque el acto del miércoles marca el inicio de su ministerio público como jefa de la Iglesia Anglicana y como líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial. La comunión es una asociación de iglesias independientes, de la que forma parte la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, que en conjunto suman más de 100 millones de miembros.

“Caminamos con Dios — confiando en que Dios camina con nosotros”, dijo Mullally en su primer sermón como arzobispa. “Confiando en que — en todo lo que enfrentamos, en el dolor y los desafíos tanto como en la alegría y el deleite — no caminamos solos”.

A la ceremonia en la Catedral de Canterbury asistieron el príncipe Guillermo, la princesa Catalina, el primer ministro británico Keir Starmer, y representantes de muchas de las 42 iglesias miembros de la comunión. También acudieron representantes de las iglesias católica romana y ortodoxa.

Como un guiño al histórico nombramiento de Mullally, el oficio se celebra en la Fiesta de la Anunciación, que conmemora el momento en que María recibió la noticia de que había sido elegida para ser la madre de Jesús. Es un día en el que la iglesia afirma celebrar “a una de las grandes mujeres de la Biblia y reflexiona sobre cómo podemos responder al llamado de Dios”.

La celebración marca un hito importante para la Iglesia Anglicana, que remonta sus raíces al año 597, cuando el papa envió a San Agustín a Britania para convertir a la población al cristianismo. Hoy se le reconoce como el primer arzobispo de Canterbury. La Iglesia inglesa se separó de la Iglesia católica romana en la década de 1530, durante el reinado del rey Enrique VIII.

La iglesia ordenó a sus primeras sacerdotisas en 1994 y a su primera obispa en 2015.

Cismas en la Comunión Anglicana

Mullally inicia su mandato como arzobispa en un momento difícil para la Iglesia de Inglaterra y la Comunión Anglicana, cuyos miembros están profundamente enfrentados por asuntos como el papel de las mujeres y el trato a las personas LGBTQ+.

También tendrá que afrontar las preocupaciones de que la iglesia no ha logrado erradicar los escándalos de abusos sexuales que la han perseguido y han provocado tensiones durante más de una década.

Mullally sustituye al exarzobispo Justin Welby, quien anunció su renuncia en noviembre de 2024, tras ser criticado por no actuar con determinación ni informar a la policía sobre denuncias de abuso físico y sexual por parte de un voluntario en un campamento de verano afiliado a la iglesia.

En una entrevista con la BBC esta semana, Mullally dijo que la iglesia estaba “buscando estar más informada sobre el trauma, escuchando a los sobrevivientes y a las víctimas de abuso”. Añadió que “se debe arrojar luz sobre todas nuestras acciones, y cuanto más altos seamos, más luz debe arrojarse”.

En su sermón, Mullally dijo que tenía “mucha esperanza” para la iglesia y reflexionó sobre formas grandes y pequeñas en las que encontraba a Dios en acción.

“La iglesia, a través de las vidas ordinarias de su gente, contiene tantos actos extraordinarios de amor”, dijo. “El pueblo de Dios, ofreciendo un oído atento, una palabra de aliento, o una oración por sanación; ofreciendo comida y refugio, santuario y bienvenida; en un mundo que tan a menudo busca dividirnos, mesas en las que sentarse y conversaciones para compartir”.

De enfermera a arzobispa

Mullally, que está casada y tiene dos hijos ya adultos, nació en 1962 en Woking, al suroeste de Londres.

Nacida en Woking, al suroeste de Londres, en 1962, Mullally asistió a escuelas locales y trabajó como enfermera en el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido hasta que fue nombrada jefa de enfermería de Inglaterra a los 37 años, siendo la persona más joven en ocupar ese cargo.

Mientras aún trabajaba en ese puesto, comenzó a formarse para el ministerio.

Fue nombrada obispa en 2015, convirtiéndose en la cuarta mujer en la Iglesia de Inglaterra en alcanzar ese rango. Tres años después, fue designada obispa de Londres, uno de los cargos más destacados de la iglesia.

Fue nombrada arzobispa de Canterbury tras un proceso de selección de varios meses llevado a cabo por un comité de altos clérigos y laicos, incluidos representantes del gobierno y de la Comunión Anglicana.

Pero su nombramiento no estuvo exento de controversia en una iglesia que aún está dividida sobre el papel de las mujeres.

El arzobispo Henry Ndukuba, de la Iglesia de Nigeria, dijo que su elección fue “devastadora” e insensible “a la convicción de la mayoría de los anglicanos que no pueden aceptar el liderazgo femenino en el episcopado” .

Pero el miércoles se centró en un nuevo comienzo, más que en desacuerdos de larga data.

En la ceremonia también se reconocería el alcance mundial de la Comunión Anglicana: el arzobispo Albert Chama, de Zambia, ofrecería una oración en lengua bemba, y la obispa Alba Sally Sue Hernández García, de México, haría una lectura bíblica en español. La oración del Kyrie fue en urdu.

Un coro africano avanzó por la nave, ofreciendo un canto de alabanza. Muchos entre la multitud se balanceaban.

Y hubo guiños al pasado. Mullally recordó su vida antes de la iglesia, al sujetar su capa ceremonial con un broche decorado con la hebilla del cinturón que usaba como enfermera.

En los momentos más sagrados del oficio, casi parecía que iba a estallar en lágrimas de felicidad.

Y cuando terminó, hubo aplausos, largos y sostenidos.

George Gross, experto en teología y la monarquía en el King’s College London, señaló que el nombramiento de Mullally la convierte de inmediato en una de las figuras cristianas más reconocidas del mundo, junto al papa.

“Creo que es enorme, absolutamente gigantesco”, declaró a The Associated Press. “El techo de cristal se ha hecho añicos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.