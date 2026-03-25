Legisladores progresistas en EEUU piden medidas para proteger a la población de centros de datos

Dos legisladores progresistas de alto perfil presentaron el miércoles un proyecto de ley que pausaría la construcción de nuevos centros de datos en Estados Unidos hasta que se tomen medidas para proteger a trabajadores, consumidores y el medio ambiente.

Hay escasas probabilidades de que la legislación, impulsada por la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y el senador independiente Bernie Sanders de Vermont, avance en la Cámara de Representantes o en el Senado, pero refleja la profunda preocupación que muchos progresistas comparten por el creciente impacto de los centros de datos y la inteligencia artificial.

Comunidades de todo el país han visto una reacción en contra de los centros de datos por temores a un aumento de los precios de la electricidad y por preocupaciones sobre la contaminación y el consumo de agua. La oposición al alza de los precios de la energía también fue un factor clave en las victorias demócratas del año pasado en elecciones en estados como Georgia, Virginia y Nueva Jersey.

Aunque el presidente Donald Trump y otros líderes consideran que los avances en inteligencia artificial son cruciales para la seguridad económica y nacional del país, sus crecientes necesidades energéticas amenazan con desbordar la red eléctrica. Trump ha intentado desviar las preocupaciones públicas sobre la IA; a principios de este mes invitó a grandes empresas tecnológicas a la Casa Blanca para que se comprometieran a desarrollar su propia generación de energía.

“Necesitan algo de ayuda de relaciones públicas porque la gente cree que si instalan un centro de datos allí, los precios de la electricidad van a subir”, declaró el mandatario.

Los votantes necesitan algo más que garantías voluntarias de las empresas tecnológicas, sostuvo Sanders el miércoles.

“La IA y la robótica están creando la revolución tecnológica más amplia en la historia de la humanidad. La escala, el alcance y la velocidad de ese cambio no tienen precedentes. El Congreso está muy por detrás de donde debería estar para entender la naturaleza de esta revolución y sus impactos”, indicó Sanders en un comunicado, antes de la presentación formal del proyecto. “En resumen: no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que un puñado de oligarcas multimillonarios de las grandes tecnológicas tome decisiones que remodelarán nuestra economía, nuestra democracia y el futuro de la humanidad”, expresó Sanders. “Necesitamos un debate público serio y supervisión democrática sobre este asunto de enormes consecuencias. El momento de actuar es ahora. Necesitamos una moratoria federal sobre los centros de datos de IA”.

La mayoría de los legisladores de ambos partidos ha rechazado la idea de una moratoria.

El senador demócrata por Pensilvania John Fetterman señaló que coincidía con la advertencia del secretario del Interior, Doug Burgum, de que una moratoria sobre los centros de datos equivale a rendirse ante China. “Me niego a ayudar a entregarle a China el liderazgo en IA”, escribió Fetterman en X.

La Casa Blanca sostuvo la semana pasada que el Congreso debería “evitar las leyes estatales sobre IA” que considera demasiado gravosas, y expuso un marco sobre cómo quiere que el Congreso aborde las preocupaciones sobre la IA sin frenar el crecimiento ni la innovación en el sector.

El plan legislativo describe media docena de principios rectores para los legisladores, con énfasis en proteger a los niños, evitar aumentos en los costos de la electricidad, respetar los derechos de propiedad intelectual, prevenir la censura y educar a la ciudadanía sobre el uso de la tecnología.

El consumo de electricidad en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en 2024 y probablemente seguirá aumentando a medida que los centros de datos continúen expandiéndose. Un centro de datos típico enfocado en IA consume tanta electricidad como 100.000 hogares.

Entre las empresas que se comprometieron con la promesa de Trump de proteger a los usuarios frente a aumentos de tarifas figuran Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI y Amazon. Las compañías acordaron construir o comprar nuevas fuentes de generación de energía para sus centros de datos y cubrir el costo de las mejoras de infraestructura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.