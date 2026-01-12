Corte de Hong Kong escucha argumentos sobre sentencia a empresario de medios Jimmy Lai

Un tribunal de Hong Kong escuchó el lunes los argumentos sobre la sentencia del defensor de la democracia y exmagnate de los medios Jimmy Lai, cuya condena bajo una ley de seguridad nacional podría llevarlo a prisión por el resto de su vida.

Lai fundó el ahora desaparecido periódico Apple Daily y fue un crítico abierto del Partido Comunista de China. Fue arrestado en 2020 bajo la ley impuesta por Beijing tras las masivas protestas antigubernamentales que sacudieron Hong Kong el año anterior.

En diciembre, fue declarado culpable de conspirar con otros para coludirse con fuerzas extranjeras y de conspiración para publicar artículos sediciosos.

Su condena generó preocupaciones sobre la restricción de la libertad de prensa en la excolonia británica, que regresó al dominio chino en 1997.

Su caso también podría poner a prueba los lazos diplomáticos de Beijing. El veredicto provocó críticas de gobiernos extranjeros, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña. Después del veredicto, el presidente norteamericano Donald Trump, quien había planteado el caso de Lai con China, dijo que se sentía "muy mal".

Lai, junto con otros coacusados, compareció en el tribunal para las audiencias de mitigación de cuatro días. La pena máxima es cadena perpetua. La sentencia se dictará más adelante.

El abogado de Lai, Robert Pang, declaró que la salud, la edad y el confinamiento solitario de su cliente harían que su sentencia fuera "más onerosa" en comparación con la de la población carcelaria general. Lai tiene 78 años, por lo que el impacto de una larga sentencia de prisión será mayor, argumentó Pang.

"Cada día que pasa en prisión", dijo Pang, "lo acerca más al final de su vida".

Condición física de Lai discutida en el tribunal

Cuando Lai entró en la sala del tribunal, juntó las manos en un aparente gesto de gratitud, y sonrió a los que estaban sentados en la galería. El magnate de los medios parecía estar de buen ánimo y saludó a un editor condenado de Apple Daily que también estaba en el banquillo.

En agosto, sus abogados dijeron al tribunal que sufría de palpitaciones cardíacas. El gobierno de Hong Kong indicó que no se encontraron anomalías en un examen médico posterior.

El fiscal Anthony Chau sostuvo que la salud de Lai era estable. Chau dijo que Lai había perdido solo 0,8 kg (alrededor de 1,8 libras) durante cinco años de detención, pesando 79,2 kg (alrededor de 175 libras) cuando se midió por última vez este mes. Lai todavía se considera obeso como adulto asiático, apuntó Chau. El comentario sobre la obesidad provocó risas de algunas personas sentadas en la galería pública, y Lai también sonrió.

Pero Pang argumentó que su cliente ya no hacía honor a su apodo de "El Gordito Lai", en contraste con las imágenes en videos filmados antes de la detención y mostrados previamente al tribunal.

Esther Toh, una de las tres juezas aprobadas por el gobierno, rechazó estimar el peso basándose en la observación humana, diciendo que las personas pueden parecer más gordas en cámara. Pang también dijo que el peso de Lai una vez bajó 11 kg (24 libras) en un año, aunque el tribunal escuchó que luego recuperó algo de peso.

El abogado aseguró que Lai sufre problemas de salud como hipertensión, diabetes y una vena bloqueada en un ojo.

Pang argumentó que el confinamiento solitario de su cliente, que Chau dijo anteriormente que fue a petición de Lai, estaba haciendo su vida en prisión "más dura" que la de otros.

Antes del amanecer, decenas de personas ya se habían alineado fuera del edificio del tribunal para asegurar un asiento en la galería pública. El jubilado Simon Ng, un exlector de Apple Daily, dijo que llegó y esperó en la fila desde el viernes por la mañana, con la esperanza de ver a Lai.

"Quiero que sepa que no está solo", aseveró Ng. "Muchas personas lo apoyan".

Los jueces dictaminaron que Lai era el cerebro

Lai fue condenado por dos cargos de conspiración para cometer colusión con fuerzas extranjeras para atentar contra la seguridad nacional, además de un cargo de conspiración para distribuir publicaciones sediciosas. Lai se declaró inocente de todos los cargos.

Los jueces escribieron en su veredicto de diciembre que Lai encabezó las conspiraciones y cuestionaron lo que llamaron su "constante invitación" a Estados Unidos para derrocar al gobierno chino con la excusa de ayudar a los hongkoneses.

Los abogados de Lai reconocieron durante el juicio que había pedido sanciones extranjeras antes de que la ley de seguridad nacional entrara en vigor, pero insistieron en que dejó de hacer estos llamados para cumplir con la ley. También argumentaron en base a la libertad de expresión.

Pero los jueces expresaron que Lai nunca vaciló en su intención de desestabilizar al Partido Comunista Chino. Después de la promulgación de la ley, tenía la intención de continuar, aunque de manera menos explícita, dijeron. Enfatizaron que Lai no estaba siendo juzgado por sus opiniones políticas.

Beijing se ha opuesto a lo que llamó el desprestigio del poder judicial de Hong Kong "por ciertos países", diciendo que las autoridades judiciales cumplen con sus deberes de acuerdo con la ley.

Otros tienen la posibilidad de sentencias más leves

Seis exejecutivos de Apple Daily y dos activistas involucrados en el caso de Lai se declararon culpables, admitiendo que habían conspirado con Lai y otros para solicitar a fuerzas extranjeras que impusieran sanciones, bloqueos o participaran en otras actividades hostiles.

Los ejecutivos eran el editor Cheung Kim-hung, la editora asociada Chan Pui-man, el editor en jefe Ryan Law, el editor ejecutivo en jefe Lam Man-chung y los escritores editoriales Fung Wai-kong y Yeung Ching-kee. Algunos de ellos, junto con los dos activistas Andy Li y Chan Tsz-wah, sirvieron como testigos de la acusación durante el juicio de 156 días.

Una declaración de culpabilidad generalmente puede llevar a una reducción de la sentencia. Bajo la ley de seguridad, se puede otorgar una pena reducida a aquellos que informen sobre el delito cometido por otros.

Los abogados que representan a los dos activistas sugirieron que las sentencias finales de sus clientes deberían reducirse a menos de 10 años en parte debido a su cooperación en el caso. El abogado de Cheung, Lucas Lau, también citó la ayuda de su cliente en el caso como uno de los factores para una pena más leve.

El esposo de Chan Pui-man, Chung Pui-kuen, un exeditor principal de Stand News que había sido sentenciado a 21 meses de cárcel en un caso separado de sedición, estaba entre los que estaban sentados en la galería pública.

Trump dijo después del veredicto que habló con el presidente chino Xi Jinping sobre Lai y "pidió considerar su liberación". El primer ministro británico Keir Starmer ha dicho que su gobierno ha hecho de la liberación de Lai, ciudadano británico, una prioridad.

La audiencia continuará el martes y se centrará en los coacusados de Lai.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.