El papa León XIV se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado

El papa León XIV se reunió con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en una audiencia privada en el Vaticano el lunes.

La reunión, que no estaba incluida en la lista de citas planeadas del pontífice, fue posteriormente listada por el Vaticano en su boletín diario, sin añadir detalles.

Machado está de gira por Europa y Estados Unidos después de reaparecer en diciembre tras 11 meses en la clandestinidad para aceptar el Nobel de la Paz en Noruega.

El papa, el primer pontífice estadounidense, ha pedido que Venezuela siga siendo un país independiente después de que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro en su residencia en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcotráfico.

León XIV ha manifestado que sigue los acontecimientos en Venezuela con “profunda preocupación” y urgió la protección de los derechos humanos y civiles en el país latinoamericano.

La oposición venezolana, respaldada por administraciones republicanas y demócratas consecutivas en Estados Unidos, prometió durante años reemplazar inmediatamente a Maduro con uno de los suyos y restaurar la democracia en el país petrolero. Pero el presidente Donald Trump les dio un duro golpe al permitir que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumiera el control.

Mientras tanto, la mayoría de los líderes de la oposición, incluida Machado, están en el exilio o en prisión.

Después de ganar el Nobel, Machado dijo que le gustaría dárselo o compartirlo con Trump.

Machado dedicó el premio a Trump, junto con el pueblo de Venezuela, poco después de que se anunció. Trump ha codiciado y ha hecho campaña abiertamente para ganar el Nobel desde su regreso al cargo en enero de 2025.

La organización que supervisa el Premio Nobel de la Paz —el Instituto Nobel Noruego— dijo, sin embargo, que una vez anunciado, el premio no puede ser revocado, transferido o compartido con otros.

"La decisión es final y se mantiene para siempre", dijo en un breve comunicado la semana pasada.

