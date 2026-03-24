Vietnam y Rusia firman acuerdo nuclear para reforzar la seguridad energética

Vietnam y Rusia firmaron un acuerdo para construir una central nuclear en Vietnam, mientras el país del sudeste asiático reactiva sus planes nucleares con la esperanza de reforzar la seguridad energética y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El acuerdo para la planta Ninh Thuan 1, del que informaron medios estatales vietnamitas, llega después de que dos proyectos similares fueran archivados en 2016 debido al aumento de los costos y a problemas de seguridad.

El acuerdo se firmó el lunes durante la visita del primer ministro Phạm Minh Chính a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso, Mikhail Mishustin. Los dos países describieron la planta como un “proyecto simbólico” de su amistad, según el periódico oficial del gobierno de Vietnam.

La nueva planta también encaja con las ambiciones de Vietnam de volverse rico para 2050 y convertirse en el próximo “tigre” de Asia.

El acuerdo detalla planes para construir dos reactores de diseño ruso con una capacidad combinada de 2.400 megavatios, basados en una planta existente en Rusia.

Las preocupaciones sobre la seguridad energética se han agudizado desde que la guerra en Irán desencadenó una escasez energética global, elevando el costo de los combustibles fósiles importados y añadiendo urgencia a la búsqueda de Hanói de fuentes de energía estables y de largo plazo.

En todo el sudeste asiático, economías de rápido crecimiento están recurriendo a la energía nuclear para obtener energía más limpia y confiable. Sus defensores sostienen que ofrece menores emisiones que el carbón, el petróleo y el gas, mientras que la tecnología más reciente ha hecho que los reactores sean más seguros, más pequeños y más baratos de construir.

Más allá de la energía nuclear, la reunión del lunes en Moscú incluyó conversaciones sobre la ampliación de la cooperación en petróleo y gas, tecnología e infraestructura.

Vietnam y Rusia han mantenido vínculos desde 1950, arraigados en la Guerra Fría. Pero los lazos económicos son modestos. El comercio aumentó de 3.630 millones de dólares en 2023 a 4.770 millones de dólares en 2025, muy por debajo del intercambio de Vietnam con China y Estados Unidos.

Moscú es un proveedor clave de armas, aunque Hanói busca diversificar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.