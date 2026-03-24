Es mal momento para buscar trabajo nuevo, dice mayoría de trabajadores de EEUU

La perspectiva de los estadounidenses sobre el mercado laboral se ha vuelto cada vez más pesimista, un giro sorprendentemente negativo dado el bajo nivel de desempleo, pero que probablemente refleja la persistente falta contrataciones.

Solo el 28% de los trabajadores encuestados en un sondeo trimestral de Gallup realizado a finales del año pasado afirmó que ahora es un “buen momento” para encontrar un empleo de calidad, mientras que el 72% sostuvo que es un mal momento. Esas cifras representan un fuerte vuelco respecto de hace apenas unos años, a mediados de 2022, cuando el 70% decía que era un buen momento.

Los estadounidenses rápidamente se han vuelto más pesimistas: todavía a finales de 2024, poco menos de la mitad de los trabajadores decía que era un buen momento para buscar empleo. Gallup realizó la encuesta actual durante los tres últimos meses de 2025, mucho antes de la guerra con Irán que ha disparado los precios del petróleo y la gasolina y amenaza con desacelerar la economía, a medida que los ciudadanos destinan más de sus dólares a llenar el tanque y menos a otros gastos.

Las cifras ayudan a explicar otros sondeos según los cuales los estadounidenses tienen una visión en gran medida sombría de la economía, incluso cuando muchos indicadores principales sugieren que ha estado creciendo y que las pérdidas de empleo son bajas.

Los graduados universitarios están especialmente desanimados

El pesimismo laboral es especialmente marcado entre los graduados universitarios. El cambio probablemente se debe a que la contratación en muchas profesiones de oficina ha sido inusualmente débil durante los últimos dos años, en áreas como software, servicio al cliente y publicidad.

La encuesta encontró una división según el nivel educativo: solo el 19% de los trabajadores con título universitario cree que ahora es un buen momento para encontrar un empleo de calidad, mientras que el 35% de los trabajadores sin título universitario se muestra optimista.

Un sondeo separado de Gallup halló que el optimismo de los graduados universitarios sobre el mercado laboral está en su nivel más bajo desde 2013. Al mismo tiempo, la brecha en la percepción del mercado laboral entre la gente con y sin título universitario fue la más amplia en ese sondeo desde que Gallup empezó a hacer la pregunta en 2001.

Señales de descontento generalizado entre los trabajadores jóvenes

Apenas alrededor de 2 de cada 10 trabajadores de 18 a 34 años creen que ahora es un buen momento para encontrar empleo, en comparación con cerca de 4 de cada 10 trabajadores de 65 años o más que dicen lo mismo.

El sondeo de Gallup coincide con lo que los economistas llaman un mercado laboral de “ni despedimos ni contratamos": las empresas, en general, están reteniendo a sus trabajadores y las mediciones de despidos se mantienen bastante bajas. Como resultado, los trabajadores mayores se sienten en gran medida seguros en sus empleos. Pero la contratación también es bastante lenta, lo que dificulta que los trabajadores más jóvenes logren ingresar y encontrar trabajo permanente.

También encontró que los trabajadores jóvenes tienen mucha más probabilidad que los mayores de decir que están buscando activamente un nuevo empleo o atentos a oportunidades. La mayoría de los trabajadores de la Generación Z y los millennials afirma que, como mínimo, está pendiente de oportunidades, mientras que cerca de tres cuartas partes de los baby boomers dicen que no están buscando en absoluto.

Otros sondeos señalan visiones económicas negativas

Los resultados de Gallup se conocen mientras los datos del gobierno muestran que la contratación general está en su nivel más débil en más de una década. El Departamento de Trabajo registra una “tasa de contratación”, o la proporción de personas que son contratadas cada mes como porcentaje de quienes tienen empleo. La tasa de contratación cayó al 3,2% en noviembre pasado, aproximadamente cuando Gallup realizó su encuesta, el nivel más bajo desde marzo de 2013. Antes de la pandemia era del 3,9%.

Una tasa de contratación del 3,2% es bastante baja: la última vez que se alcanzó, en marzo de 2013, la tasa de desempleo era del 7,5%, ya que millones de estadounidenses aún tenían dificultades para encontrar trabajo tras la Gran Recesión de 2008-2009. Esto sugiere que ahora es mucho más difícil encontrar empleo de lo que indicaría la tasa de desempleo.

Los datos del gobierno también muestran que hay más personas desempleadas —7,4 millones— que empleos disponibles, que son 6,9 millones. Eso revierte lo ocurrido en los primeros años tras la pandemia, cuando las vacantes superaban a quienes estaban sin trabajo.

El sondeo de Gallup también encontró que los trabajadores tienen una visión más sombría de su vida actual y de sus perspectivas futuras que en cualquier momento desde 2009, cuando la firma comenzó a medir tales opiniones.

Otros sondeos reflejan la visión generalmente oscura de los estadounidenses sobre la economía. La encuesta de confianza del consumidor de The Conference Board se ubicó en apenas 91,2 en febrero, no muy lejos de sus mínimos de la era de la pandemia y por debajo de casi 130 antes de la pandemia.

Más personas creen que los empleos son “fáciles de conseguir” que “difíciles de encontrar”, según la encuesta de The Conference Board, pero la brecha se ha ido estrechando de manera constante en los últimos años.

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La encuesta Gallup abarcó 22.368 adultos que trabajan a tiempo completo o medio en Estados Unidos, y se realizó entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre del 2025 usando una muestra de probabilidades Gallup. Tiene un margen de error de 1 punto porcentual.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.