Trump amenaza con llamar a militares para "poner fin" a las protestas en Minneapolis

El presidente Donald Trump amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría desplegar tropas mientras continúan las protestas contra las redadas migratorias en Minneapolis.

Trump hizo la amenaza después de que un agente le disparó a un hombre en la pierna en Minneapolis el miércoles tras ser atacado con una pala y un palo de escoba. El incidente aumentó aún más el miedo y la ira que se sienten en toda la ciudad una semana después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros en la cabeza a una mujer.

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la ley federal, que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército o llamar a la Guardia Nacional para el cumplimiento de la ley doméstica, a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los Patriotas del I.C.E., que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, como muchos Presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado”, dijo Trump en una publicación en redes sociales.

En Minneapolis, el humo llenó la calle el miércoles por la noche cerca del lugar del tiroteo más reciente, mientras federales con máscaras de gas y cascos lanzaban gas lacrimógeno a una pequeña multitud y los manifestantes lanzaban piedras y disparaban fuegos artificiales. El jefe de policía Brian O’Hara dijo durante una conferencia de prensa que la manifestación era una asamblea ilegal y que la gente debía irse.

Las cosas comenzaron a calmarse más tarde en la escena, y para el jueves por la mañana había menos manifestantes y agentes del orden presentes.

Estas escenas de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis desde que un agente federal mató a tiros a Renee Good el 7 de enero en medio de una redada migratoria por la que han llegado miles de agentes a las Ciudades Gemelas. Los agentes han sacado a personas de autos y hogares y han sido confrontados por transeúntes enojados que exigen que les exigen que se vayan.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, describió la situación como “insostenible”.

“Esta es una situación imposible en la que nuestra ciudad se encuentra actualmente y al mismo tiempo estamos tratando de encontrar una manera de avanzar para mantener a las personas seguras, proteger a nuestros vecinos, mantener el orden”, dijo.

Frey describió una fuerza federal que es cinco veces más grande que la fuerza policial de 600 oficiales de la ciudad y que ha “invadido” la ciudad, asustando y enfureciendo a los residentes, algunos de los cuales quieren que los oficiales “luchen contra los agentes de ICE”. Al mismo tiempo, la fuerza policial sigue siendo responsable de su trabajo diario para mantener la seguridad pública.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice que ha realizado más de 2.000 arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no retroceder.

Tiroteo tras persecución

En un comunicado que describe los eventos que llevaron al tiroteo del miércoles, Seguridad Nacional dijo que agentes federales detuvieron a una persona de Venezuela que estaba ilegalmente en Estados Unidos. La persona se alejó en un vehículo y chocó contra un auto estacionado antes de huir a pie, dijo el DHS.

Después de que los agentes alcanzaron a la persona, otras dos personas llegaron desde un apartamento cercano y los tres comenzaron a atacar al agente, según el departamento.

“Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defender su vida”, dijo el DHS.

Las dos personas que salieron del apartamento están bajo custodia, dijo.

O’Hara dijo que el hombre herido estaba en el hospital con una lesión que no pone en peligro su vida.

El tiroteo tuvo lugar a unos 7,2 kilómetros (4,5 millas) al norte de donde Good fue asesinada. La versión de O’Hara sobre lo sucedido coincidió en gran medida con la de Seguridad Nacional.

Enfrentamientos en un tribunal

Más temprano el miércoles, un juez dio tiempo a la administración Trump para responder a una solicitud para suspender las redadas migratorias en Minnesota, mientras el Pentágono buscaba abogados militares para unirse a lo que se ha convertido en un caótico esfuerzo de aplicación de la ley en el estado.

“Lo que más necesitamos ahora es una pausa. La temperatura necesita bajar”, dijo el fiscal general estatal adjunto, Brian Carter, durante la primera audiencia en una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul.

Los líderes locales dicen que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con el endurecimiento de las medidas judiciales. La jueza federal de distrito, Katherine Menendez, dio al Departamento de Justicia hasta el lunes para presentar una respuesta a una solicitud de orden de restricción.

El abogado del Departamento de Justicia, Andrew Warden, sugirió que el enfoque de Menendez era el apropiado.

La jueza también está manejando otra demanda que se opone a las tácticas utilizadas por el ICE y otros agentes federales cuando se encuentran con manifestantes y observadores. La decisión podría conocerse esta semana.

Durante un discurso televisado antes del tiroteo del miércoles, el gobernador Tim Walz dijo que Minnesota era un estado en caos y que lo que está sucediendo “desafía la creencia”.

“Seamos muy, muy claros, esto dejó de ser hace mucho tiempo un asunto de aplicación de la ley de inmigración”, dijo. “En cambio, es una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota por nuestro propio gobierno federal”.

Abogados militares podrían sumarse

Citando un correo electrónico que circula en el ejército, CNN informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está pidiendo a las ramas del ejército que identifiquen a 40 abogados militares conocidos por las siglas JAGs, y 25 de ellos servirán como asistentes especiales de los fiscales federales en Minneapolis.

El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, pareció confirmar el informe de CNN al publicarlo en X con un comentario de que el ejército “se enorgullece de apoyar” al Departamento de Justicia.

El Pentágono no respondió a los correos electrónicos de The Associated Press en busca de más detalles.

Es el paso más reciente de la administración Trump para enviar abogados militares y civiles a áreas donde se están llevando a cabo operaciones federales de inmigración. La semana pasada, el Pentágono envió 20 abogados a Memphis, dijo el fiscal federal, D. Michael Dunavant.

Mark Nevitt, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory y exabogado militar de la Marina, dijo que hay preocupación de que las asignaciones estén alejando a los abogados del sistema de justicia militar.

“No hay muchos JAGs, pero hay más de un millón de miembros del ejército, y todos necesitan apoyo legal”, dijo.

Funcionario dice que el agente que mató a Good resultó herido

Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el encuentro, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a The Associated Press.

El funcionario habló con la AP bajo condición de anonimato para poder informar sobre la condición médica de Ross. La persona no proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones, y el departamento no respondió a preguntas sobre el alcance de la hemorragia, exactamente cómo sufrió la lesión, cuándo fue diagnosticada o su tratamiento médico.

Hay muchas causas de hemorragia interna, y varían en gravedad desde moretones hasta pérdida significativa de sangre. Un video de la escena mostró a Ross y otros agentes caminando sin dificultad aparente después de que Good fue baleada y su Honda Pilot chocó contra otros vehículos.

Ella fue asesinada después de que tres agentes del ICE rodearon su camioneta SUV en una calle nevada a unas pocas cuadras de su casa.

Un video de una transeúnte muestra a un agente ordenándole a Good que abra la puerta y agarrando la manija del vehículo. Cuando el coche comienza a avanzar, Ross, de pie al frente, levanta su arma y dispara al menos tres tiros a corta distancia. Da un paso atrás mientras la SUV avanza y gira.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good estaba usando su SUV como un arma, una afirmación de defensa propia que ha sido profundamente criticada por funcionarios de Minnesota.

Chris Madel, abogado de Ross, se negó a comentar sobre cualquier lesión.

Mientras tanto, la familia de Good ha contratado a un bufete de abogados, Romanucci & Blandin, que representó a la familia de George Floyd en un acuerdo de 27 millones de dólares con Minneapolis. Floyd, que era negro, murió después de que un policía blanco lo inmovilizó por el cuello en mayo de 2020.

El bufete dijo que llevaría a cabo su propia investigación y compartiría públicamente lo que aprenda.

_____

Madhani y Rebecca Santana informaron desde Washington; Julie Watson en San Diego; Ed White en Detroit; Giovanna Dell’Orto en Minneapolis, y Graham Lee Brewer en Oklahoma City.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.