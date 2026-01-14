¿Quién es Erfan Soltani y por qué Irán planea ejecutar hoy al manifestante?

Un manifestante iraní se enfrenta a la ejecución el miércoles por su presunta implicación en las protestas a lo largo del país, según denunciaron grupos de derechos humanos.

Erfan Soltani, de 26 años, podría convertirse en la primera persona condenada a muerte por participar en las protestas que han sacudido el país en las dos últimas semanas.

Soltani fue detenido en su domicilio hace seis días y rápidamente condenado a muerte el miércoles, en un momento en que el régimen intensifica su brutal represión de la disidencia, según la Hengaw Organisation for Human Rights, una organización no gubernamental independiente para la defensa de los derechos humanos con sede en Noruega.

open image in gallery Erfan Soltani será ejecutado el miércoles, según grupos de derechos humanos de fuera de Irán ( via Hengaw )

¿Quién es Erfan Soltani?

Soltani vive en Fardis, un vecindario al oeste de Teherán. Según el Daily Mail, es propietario de una tienda de ropa local.

Su hermana es abogada y ha intentado luchar contra su condena por medios legales, pero los grupos de derechos humanos afirman que las autoridades iraníes le han impedido acceder al expediente de su caso.

Soltani es una de las 18.434 personas detenidas por las autoridades iraníes por unirse a las protestas. Según Hengaw, es el primer manifestante que va a ser ejecutado a causa de la implacable represión de las manifestaciones por parte de Teherán.

open image in gallery Trump ha amenazado con una intervención militar en Irán ( AP )

¿Por qué lo van a ejecutar?

Soltani ha sido acusado por las autoridades de participar en las protestas que tuvieron lugar en Fardis. La autoridad que lo detuvo no ha sido identificada de manera oficial, y a su familia se le notificó la condena a muerte solo cuatro días después de su detención.

Una fuente cercana a la familia aseguró a Hengaw que, por lo que saben, no se ha celebrado ningún juicio para atender su caso. La fuente señaló que tampoco está claro cuáles son los cargos concretos que se le imputan.

Las ejecuciones en Irán son habituales. El año pasado, la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, calculó que el número de ejecuciones se había duplicado desde 2024, con poco menos de 1.000 ejecuciones verificadas.

Los activistas advierten que el ritmo de las ejecuciones aumenta cuando el régimen se siente amenazado. Las cifras del IHR sugieren que el 99 por ciento de los ejecutados lo han sido por asesinato o delitos de drogas.

open image in gallery Un coche quemado yace en la carretera en Teherán ( WANA )

¿Cómo reaccionó su familia?

La familia de Soltani fue informada de su ejecución el lunes, pero no se les permitió conocer la información sobre sus cargos o procedimientos judiciales, indicó Hengaw.

Arina Moradi, miembro de la organización, declaró al Daily Mail que la familia de Soltani estaba “conmocionada” y “desesperada” por la situación.

Explicó que lo detuvieron el jueves pasado sin que se supiera nada durante días. Entonces, las autoridades llamaron a la familia y dijeron que habían detenido a su hijo y que sería ejecutado el miércoles.

Soltani solo podrá estar 10 minutos con su familia antes de ser ahorcado, informó el periódico.

¿Cuántas personas han muerto en las protestas?

La agencia de noticias Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirma haber verificado ‍la muerte de ‍2.571 personas durante ‍las protestas.

Según especialistas, esta represión podría ubicarse entre las más mortíferas contra un levantamiento popular en la historia reciente del país.

Entre los muertos hay 2.403 manifestantes y 147 personas afiliadas al gobierno. Doce niños y nueve civiles no manifestantes también figuran entre los muertos, según HRANA.

open image in gallery Coches incendiados durante una protesta en la plaza Saadat Abad de Teherán ( UGC )

El grupo también calculó que habían detenido a 18.434 personas, se emitieron 97 confesiones forzadas y se denunciaron 1.134 lesiones graves.

“La matanza generalizada de manifestantes civiles en los últimos días por parte de la República Islámica recuerda a los crímenes del régimen en la década de 1980, que han sido reconocidos como crímenes contra la humanidad”, declaró el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.