Boric y Kast vuelven a reunirse para coordinar la transición en Chile pese al aumento de fricciones

El mandatario chileno, Gabriel Boric, recibió el jueves al presidente electo del país, el ultraderechista José Antonio Kast, para una nueva ronda de conversaciones en el marco de la transición de poder que culminará el próximo 11 de marzo tras las elecciones celebradas a fines del año pasado.

Kast, fundador del Partido Republicano, fue elegido presidente al conseguir un 58,16% de los votos en el balotaje celebrado en diciembre, frente al 41,84% del respaldo logrado por la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara.

El dirigente de extrema derecha llegó al Palacio de La Moneda de Santiago a primera hora de la mañana para una cita marcada por la creciente tensión entre los dos liderazgos políticos, producto de las críticas públicas vertidas por Kast a la actual administración y las fricciones en torno a proyectos políticos y la situación en Venezuela.

Se trata de la segunda visita del presidente electo al palacio de gobierno, tras el primer encuentro que tuvo lugar el 15 de diciembre, un día después de su triunfo en la elección presidencial.

En la cita, ambos trataron de diversos detalles para afinar la transición y mostraron “disposición” para mantener un diálogo abierto y transparente, detalló Kast en declaraciones a la prensa luego del encuentro.

Pero el futuro gobernante dejó en suspenso la aprobación de algunos proyectos considerados prioritarios por la gestión de Boric, como el Sala Cuna, que prevé ampliar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a la sala cuna o guardería en el ambiente laboral a través de la creación de un fondo solidario financiado por empleadores y aportes fiscales.

“Para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales, es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes... tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes”, dijo Kast.

"Para ser muy responsables uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo, para que no se creen falsas expectativas”, agregó.

Kast confirmó además que presentará su equipo de ministros el próximo 20 de enero, por lo que confía en fortalecer el diálogo a partir de ese momento “entre los distintos ministerios para que la transición sea lo mejor posible”.

Hace cuatro años, Boric y Kast, situados en polos antagónicos de la política chilena, compitieron por la presidencia en unas elecciones que terminaron con la victoria del izquierdista.

En las últimas semanas, han aumentado las fricciones entre ambos debido al endurecimiento del discurso de Kast contra el Ejecutivo saliente respecto a algunos proyectos claves bajo debate en el Congreso y, en el contexto internacional, por la situación en Venezuela.

Mientras que Boric ha criticado ferozmente la incursión militar de Estados Unidos que resultó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, Kast — ideológicamente alineado con el presidente estadounidense Donald Trump — ha expresado su apoyo a la operación y celebrado la caída del dirigente socialista.

Así, el presidente electo destacó que a veces es “necesario hacer una pausa” para “analizar y dialogar” ante los distintos escenarios antes de tomar decisiones. “Habrá cambios importantes en el Parlamento y, por supuesto, un cambio significativo en la administración del gobierno”, matizó.