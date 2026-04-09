Qué hay que saber sobre las elecciones generales en Perú

En medio de una crisis política que ha visto desfilar a ocho presidentes durante la última década, Perú celebrará elecciones generales el próximo domingo que reconfigurarán su sistema político.

Además de elegir a un presidente entre 35 candidatos, los peruanos escogerán a los integrantes de un Congreso que volvió a ser bicameral luego de más de 30 años que contempla un poderoso Senado que no puede ser disuelto y que tiene garantizados amplios poderes durante su mandato de cinco años.

Los últimos sondeos coinciden en una dispersión del voto entre los candidatos presidenciales que se ubican en los primeros lugares, de los cuales ninguno llega al 15% de intención de voto, lo que según expertos es una señal casi inequívoca de que habrá una segunda vuelta el 7 de junio.

A continuación, una guía sobre los comicios de 2026 en Perú para entender qué está en juego y cómo se desarrollará la jornada electoral.

¿Qué cargos se votan?

Junto a la elección de presidente —para la que se postulan 35 candidatos — también se elegirán dos vicepresidentes. Asimismo se escogerá a un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores y a cinco miembros del Parlamento Andino.

De acuerdo con el Tribunal Electoral más de 6.000 candidatos se postulan para diputados y otros 3.000 para senadores. La cédula de votación es la más grande que ha tenido Perú y mide 42 centímetros de ancho por 21 de largo.

¿Por qué el Senado es tan importante?

Con las nuevas reglas el Senado no puede ser disuelto, pero sí puede remover a un presidente.

Destituir al mandatario será más fácil: antes se requerían 87 votos de 130 parlamentarios del Congreso unicameral y ahora el Senado necesitará 40 votos del total de 60 senadores.

Pese a que en 2018 el retorno a un Parlamento bicameral fue rechazado por un 80% de la población en un referendo, los legisladores del Congreso unicameral reformaron la Constitución en 2024 para crear un Senado con amplios poderes.

Alejandro Boyco, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, explicó a The Associated Press que el nuevo "súper Senado" designará y sancionará a altas autoridades, incluidos el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional y parte de los directores del Banco Central.

También podrá revisar y modificar los proyectos de ley que llegan de la Cámara de Diputados. “Concentran demasiado poder en una cámara de 60 personas... no van a ser inmunes a ser corruptas”, añadió Boyco.

“Nos prometieron que la bicameralidad iba a traer más debate... pero lo que han hecho es tirar a la basura todas estas promesas y crear un diseño que privilegia a un grupo de individuos con los escaños de mayor poder en el país”, agregó el investigador.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

El padrón electoral está conformado por más de 27 millones de personas de entre 18 y 70 años, que son quienes por ley están obligados a votar. De ese total, más del 4% -alrededor de 1,1 millones de votantes— sufragarán desde 75 países del extranjero, en su mayoría en Estados Unidos y Argentina.

Las 92.766 mesas de votación en todo el país estarán abiertas desde las 7.00 a las 17.00 hora local (12.00 a 22.00 GMT) y el conteo de votos comenzará tras el cierre de los centros de votación.

Las autoridades electorales anticiparon que poco antes de finalizar el domingo esperan alcanzar el 60% del conteo de los votos para presidente.

¿Cuándo podrían conocerse los resultados?

Las autoridades electorales han indicado que no se puede establecer la fecha en la que se conocerán los resultados finales porque algunos partidos políticos podrían observar algunas actas electorales, mientras que las actas procedentes de áreas rurales remotas o del extranjero podrían arribar a Lima hasta jueves 16 de abril.

De acuerdo con la ley, para ganar en primera vuelta un candidato necesita obtener el 50% más uno de los votos válidos. Si ninguno de los postulantes alcanza esa cifra habrá una segunda vuelta entre los dos más votados el 7 de junio.