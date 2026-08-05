Puerto Rico impone medidas de racionamiento de agua por sequía récord

Puerto Rico implementará medidas de racionamiento de agua en San Juan y otras grandes ciudades, mientras una sequía azota la isla sin un alivio a la vista.

Más de 180.000 clientes se quedarán sin agua durante 48 horas seguidas a partir del viernes, como parte de un calendario alternado, mientras el territorio, que forma parte de Estados Unidos, trata de encontrar una solución a la crisis que se agrava, en momentos en que persisten las advertencias por calor extremo.

“Esta situación… no está en nuestras manos”, dijo la gobernadora Jenniffer González a última hora del martes, atribuyendo el problema a las condiciones meteorológicas. “Nada impide que… esto pueda agravarse”.

Julio fue el mes más seco en San Juan del que se tiene registro en más de 120 años y el cuarto más caluroso para la capital. Casi el 25% de Puerto Rico experimenta una sequía severa y otro 36% está bajo una sequía moderada, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Emanuel Rodríguez, hidrólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que las lluvias intensas suelen llegar hacia finales de agosto, a medida que se forman tormentas durante la temporada de huracanes del Atlántico, pero “no quiere decir que este año, en particular, eso sea lo que vaya a ocurrir”.

Los expertos han pronosticado una temporada de huracanes más moderada para 2026.

Además de afectar distintas partes de San Juan, el racionamiento se extenderá a ciertos vecindarios en las ciudades de Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canovanas y Loiza.

La gobernadora señaló que no sabe cuánto tiempo permanecerán vigentes las medidas de racionamiento. Los meteorólogos han advertido que es probable que las condiciones secas persistan hasta septiembre.

Luis González Delgado, presidente del sistema de agua y alcantarillado de Puerto Rico, indicó que grandes camiones distribuirán agua potable, dando prioridad a hospitales y residencias de personas mayores.

La sequía se agrava, pero miles de puertorriqueños ya experimentaban escasez de agua, incluso desde hace un año, por razones desconocidas.

Entre ellos está la líder comunitaria Marcia Soler París, de 61 años. Señaló el miércoles que las medidas de racionamiento en realidad no significan mucho porque su vecindario ya sufría una grave escasez de agua desde hace meses.

“Es un caos”, afirmó, al cuestionar cómo se supone que los puertorriqueños se preparen para el racionamiento cuando ahora no tienen agua. “Da pena de verdad”.

Le preocupa sobre todo la gente que está en cama y las personas mayores que no pueden cargar pesados baldes de agua hasta sus casas y apartamentos.

La falta de agua no relacionada con la sequía llevó al alcalde de San Juan, Miguel Romero, a demandar a finales de mayo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la isla, y la gobernadora reconoció que la infraestructura de la agencia ha padecido la falta de inversión y mantenimiento durante décadas.

Puerto Rico implementó anteriormente medidas de racionamiento en 2020 y en 2015, cuando unos 400.000 clientes del servicio público recibían agua solo cada tercer día.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.