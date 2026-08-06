AP Fotos: La guerra y la arena acumulada amenazan las pirámides de Meroe en Sudán

La guerra en curso en Sudán amenaza la integridad de sus antiguas pirámides de Meroe, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y conocido por su singular arquitectura angular, ya que los esfuerzos de conservación se han detenido por completo.

“El yacimiento podría enfrentar un desastre y son posibles los derrumbes”, advirtió el arqueólogo Mahmoud Suleiman.

Meroe, ubicado a unos 200 kilómetros (125 millas) al norte de la capital sudanesa, Jartum, cuenta con más de 200 pirámides construidas entre el 800 a.C. y el 350 d.C. como tumbas reales para los gobernantes del Reino de Kush.

“La arena se ha acumulado mucho sobre las pirámides e incluso dentro de los templos, y la hierba crece espesa", contó Mustafa Ahmed, uno de los guardias en Meroe, a The Associated Press, mientras avanzaba entre las dunas. "Las pirámides se han deteriorado mucho y han empezado a caer piedras”.

Mohamed Mubarak, inspector de antigüedades, explicó que la sal, liberada por la arena acumulada, se ha concentrado dentro de los templos funerarios y está degradando las piedras “intrínsecamente frágiles”, lo que pone en riesgo la erosión de antiguas inscripciones.

“El cambio climático, la guerra que ha provocado la dispersión de la fuerza laboral y la dificultad para que las misiones extranjeras continúen su trabajo en medio de la inestabilidad de seguridad del país... todo contribuyó al deterioro significativo del sitio”, apuntó Suleiman, el arqueólogo.

El letal conflicto de Sudán, que estalló en abril de 2023, ha destruido múltiples sitios históricos y museos del país. La UNESCO advirtió en abril que los lugares culturales e históricos están bajo una amenaza creciente, con más de 100 dañados y al menos 22 museos saqueados o destruidos desde el inicio de la guerra.

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La galería fue seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.