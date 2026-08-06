El presidente de Camerún genera preocupación y críticas al pasar 2 meses en el extranjero

El jueves hacía dos meses desde la última vez que el presidente de Camerún, Paul Biya, estuvo dentro de las fronteras de su país, una ausencia prolongada que ha suscitado preocupación por su salud y críticas sobre un posible vacío de poder en la nación centroafricana.

El presidente más veterano del mundo, que dirige Camerún desde 1982, inició su octavo mandato tras ganar unas elecciones muy cuestionadas en noviembre. Pero el mandatario, de 93 años, salió del país el 9 de junio para lo que la oficina de Biya describió como “una breve estancia privada en Europa”, que se ha convertido en uno de sus viajes más largos al extranjero.

La salud del presidente ha objeto de especulación desde hace mucho, ya que pasa un tiempo considerable en países europeos como Francia y Suiza, donde a menudo permanece semanas mientras deja la gestión del gobierno en manos de altos cargos del partido y familiares.

La Constitución de Camerún no prohíbe específicamente que un presidente salga del país durante meses. Pero, al no haber vicepresidente, la oposición ha descrito que el país funciona en “piloto automático”.

El líder opositor Issa Tchiroma Bakary, que quedó segundo en la contienda presidencial de noviembre y es un antiguo aliado de Biya, afirmó el jueves que en Camerún existe una percepción generalizada de que “algo no va bien” con Biya, cuya ausencia ha enfurecido a la oposición.

“La larguísima estancia de Biya en Suiza no hace más que agravar esa falta de legitimidad y sus desesperados intentos de aferrarse al poder por la fuerza”, dijo Tchiroma en un mensaje de texto enviado desde el exilio en Gambia.

Los resultados de sus casi cinco décadas en el poder han sido dispares. Las insurgencias armadas de Boko Haram en el norte y de separatistas en el oeste, junto con una economía estancada, han dejado a muchos jóvenes desilusionados con el líder.

Wilson Tamfuh, profesor de Derecho Público e Internacional en la Universidad de Dschang, comparó a Camerún con un cuerpo humano que está “gravemente enfermo”.

“Aunque Biya todavía demuestre ser fuerte a esta edad, está claro que sus problemas de salud están pasando factura a su liderazgo. Las remodelaciones del gabinete en los últimos 15 años han sido poco más que reciclar a las mismas personas de un ministerio a otro”, señaló Tamfuh.

La reelección de Biya en 2025 provocó protestas generalizadas que dejaron al menos cuatro muertos, lo que evidenció tensiones significativas entre la población, mayoritariamente joven, y su envejecido líder.

Biya reorganizó el lunes la cúpula militar, sustituyendo a los comandantes de cuatro de las cinco regiones militares conjuntas del país y ascendiendo a varios oficiales de alto rango. No se dio una razón oficial, pero uno de los comandantes reemplazados había fallecido y otro se jubiló.

Biya llegó al poder tras la renuncia del primer presidente de Camerún, Ahmadou Ahidjo, quien gobernó de 1960 a 1982.

Una enmienda constitucional de 2008 abolió los límites de mandato, y Biya ha dirigido Camerún durante más tiempo del que han vivido la mayoría de sus ciudadanos: más del 70% de la población del país, de casi 30 millones de personas, tiene menos de 35 años.

Biya tendría casi 100 años cuando termine su mandato actual.

___

Wilson McMakin, en Dakar, Senegal, contribuyó a este reportaje.