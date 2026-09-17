Lo que hay que saber sobre el voto parlamentario de Rusia y sus principales partidos

Las elecciones parlamentarias de Rusia cuentan con el principal partido del Kremlin, Rusia Unida, y otros nueve que respaldan las políticas del presidente Vladímir Putin. El único partido que se atrevió a oponerse a la guerra en Ucrania ha sido excluido de la papeleta.

La ausencia de una oposición auténtica prácticamente garantiza que el Kremlin mantendrá un férreo control del panorama político ruso, en medio del aumento de los costos económicos y de los crecientes ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y minoristas de internet. Esos ataques con drones han hecho que los rusos sientan el impacto de la guerra más de cuatro años y medio después de su inicio.

El Kremlin quiere que las elecciones —las primeras desde el comienzo de la invasión de Ucrania — subrayen el apoyo público a la guerra y den una pátina de legitimidad a su acción. Ha intentado evitar cualquier riesgo político aplastando incluso la más mínima señal de disidencia.

Esto es lo que hay que saber sobre las elecciones y sus principales partidos:

Tres días de votación

Los rusos elegirán a los miembros de la cámara baja, la Duma Estatal, a partir del viernes y hasta el domingo. Once regiones escogerán gobernadores y 39 elegirán a miembros de legislaturas regionales.

La votación abarcará 111 millones de electores habilitados y permite el voto electrónico.

Por primera vez, incluye a residentes de cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente lo que provocó una enérgica protesta de Kiev, que instó a gobiernos extranjeros y a organizaciones internacionales a no reconocer el resultado. También se está votando en Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014.

La mitad de los 450 escaños de la Duma son asignados mediante listas de partido y la otra mitad se disputa en circunscripciones uninominales. Los votantes emiten dos papeletas separadas.

El principal partido del Kremlin, Rusia Unida, conservará casi seguramente su control abrumador de la Duma, mientras que otros partidos de la “oposición sistémica”, que votan en sintonía con el gobierno en todos los asuntos clave, también mantendrán su presencia.

El partido liberal Yábloko, el único partido político registrado que se opone a la guerra, inicialmente figuraba en la papeleta, pero el Tribunal Supremo ordenó en agosto retirarlo. Alegó, entre otras razones, que la postura antibélica equivalía a fomentar la violación de la integridad territorial rusa. Yábloko fue eliminado de las contiendas por listas de partido y ahora solo tiene candidatos en las disputas de circunscripciones uninominales.

Rusia Unida controla dos tercios de la Duma

Rusia Unida, cuyo símbolo es un oso que merodea bajo el tricolor ruso, ganó más de dos tercios de los escaños de la Duma en las elecciones de 2021. De nuevo está en condiciones de dominar el órgano.

Incluso en medio del creciente cansancio público, la recesión y el estancamiento del nivel de vida, la enorme maquinaria de propaganda estatal y el estricto control sobre las elecciones prácticamente aseguran la victoria de Rusia Unida.

La lista del partido está encabezada por pesos pesados de la política: el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, de 76 años, que ha sido el principal diplomático de Rusia durante 22 años, y Serguéi Sobianin, de 68, el poderoso alcalde de Moscú.

En un aparente intento de incorporar caras nuevas en lo que se considera ampliamente un partido de burócratas, su número 3 oficial es el corresponsal de guerra Yevgueni Poddubny, que resultó gravemente herido por un dron ucraniano.

Miembros de Rusia Unida han prometido respaldar el esfuerzo bélico y los objetivos maximalistas de Putin en lo que el Kremlin denomina la “operación militar especial” en Ucrania.

Al mismo tiempo, Sobianin, considerado ampliamente un pragmático, ha rechazado los llamados de halcones rusos a una movilización amplia de reclutas y a poner toda la economía en pie de guerra.

“Destruir una economía normal es destruir el país por completo”, manifestó en declaraciones que reflejan las esperanzas del Kremlin de ganar la guerra sin arriesgar una movilización amplia e impopular.

El Partido Comunista sigue ahí, pero se alinea con Putin

El Partido Comunista ha sido una fuerza líder en el parlamento desde la década de 1990, encabezado durante más de tres décadas por Guennadi Ziugánov, de 82 años, un exfuncionario soviético.

A lo largo del gobierno de Putin, de más de un cuarto de siglo, los comunistas han criticado algunos aspectos de la política gubernamental, pero han evitado cuidadosamente cualquier crítica hacia él. Respaldan firmemente la guerra en Ucrania.

“Nos atenemos estrictamente a las directrices del presidente Putin”, afirmó Ziugánov el mes pasado mientras supervisaba un envío de suministros militares.

El partido está cada vez más activo en redes sociales, mientras busca dejar de depender de votantes de edad avanzada y atraer a una generación más joven.

Los Liberal Demócratas tienen un nuevo líder

El Partido Liberal Democrático, a pesar de su nombre es en realidad una fuerza ultranacionalista que ha tenido una presencia significativa en el parlamento desde principios de la década de 1990. Fundado por Vladímir Zhirinovski, un político incendiario que con frecuencia pedía recuperar antiguas tierras soviéticas y amenazaba con usar armas nucleares contra los enemigos de Rusia, compite con los comunistas al intentar atraer a votantes nostálgicos de la URSS.

Tras la muerte de Zhirinovski en 2022, el partido ha sido dirigido por Leonid Slutsky, un exprofesor poco carismático que enfrentó acusaciones de acoso sexual.

Al igual que los comunistas, el PLD apoya con firmeza la guerra y presume de contar con múltiples veteranos entre sus miembros. Entre sus candidatos está Viktor Bout, un extraficante de armas apodado el “Mercader de la Muerte”. Cumplía una condena de 25 años de prisión en Estados Unidos antes de ser canjeado en diciembre de 2022 por la basquetbolista Brittney Griner, quien había sido detenida 10 meses antes en Moscú por posesión de aceite de cannabis.

Otros partidos más pequeños completan la papeleta

El partido conocido como Rusia Justa ha estado en la escena política rusa durante dos décadas. De orientación socialdemócrata, compite con los comunistas por votantes mayores y de mediana edad nostálgicos del pasado soviético, y respalda la guerra en Ucrania.

Su líder, Serguéi Mirónov, de 73 años, acaparó titulares en su momento al posar con un símbolo de brutalidad: un mazo que le entregó Yevgueni Prigozhin, el fallecido jefe mercenario de Wagner, poco antes de su fallido motín de 2023. El grupo Wagner supuestamente utilizaba mazos para matar a personas que consideraba traidoras.

El partido Gente Nueva se fundó poco antes de las últimas elecciones parlamentarias, en 2021, con el objetivo de posicionarse como una voz liberal que representara a votantes jóvenes y tecnócratas. Obtuvo poco más del 5% de los votos, lo que le permitió formar una pequeña bancada.

Aunque en su momento se presentó como una fuerza opositora, adoptó las políticas de Putin después de la votación, decepcionando a muchos de sus partidarios. Dirigido por Alexéi Necháyev, jefe de una empresa de cosméticos, el partido fue visto ampliamente como un producto del Kremlin, destinado a atraer al público liberal y a presentar una apariencia de competencia política.

Entre los otros partidos que buscan escaños están Comunistas de Rusia, un pequeño rival del principal Partido Comunista; el Partido de los Pensionistas; el Partido Verde; el Partido de la Democracia Directa; y el partido Rodina.

Rodina, un partido nacionalista de línea dura, ha cambiado repetidamente su estructura y liderazgo desde su inicio a comienzos de la década de 2000. Lo dirige Alexéi Zhuravliov, que ocupa su único escaño en la Duma y es conocido por sus vehementes ataques contra Occidente en la televisión estatal. Fue Zhuravliov quien acudió al Tribunal Supremo para sacar a Yábloko de la papeleta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.