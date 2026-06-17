Autoridades trasladan a todos los detenidos de “Alcatraz de los caimanes” por temporada de huracanes

Todos los inmigrantes recluidos en un centro de detención ubicado en una remota pista de aterrizaje en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, han sido trasladados a otras instalaciones, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mencionando preocupaciones relacionadas con la temporada de huracanes.

El presidente Donald Trump ha elogiado las condiciones en el Centro de Detención del Sur de Florida, pero abogados, familias y grupos de derechos humanos las han criticado duramente, y han denunciado de manera persistente el maltrato a los detenidos desde la apertura del centro hace 11 meses, durante la temporada de huracanes del Atlántico.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que todos los detenidos en la instalación, administrada por el estado de Florida, habían sido trasladados, pero no precisó cuántos ni adónde fueron llevados. Tampoco señaló si la instalación cerrará de forma permanente o solo temporal.

“Por la seguridad de los detenidos extranjeros en situación irregular, los trasladamos a otras instalaciones”, manifestó en un comunicado enviado por correo electrónico la portavoz del departamento, Lauren Bis.

La temporada de huracanes abarca seis meses, de junio a noviembre. El centro de detención abrió el 3 de julio de 2025, un mes después del inicio de la temporada de huracanes de ese año, que concluyó sin que ninguna tormenta tocara tierra en Florida. Desde entonces ha estado operando.

Poco después del anuncio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Huracanes informó el miércoles que se había formado frente a la costa de Texas la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes de 2026.

Los detenidos en el centro han hablado de sus dificultades para acceder a abogados, y han descrito malas condiciones físicas, entre ellas, gusanos en la comida, inodoros que no descargan, pisos inundados con desechos fecales, y mosquitos y otros insectos por todas partes.

Rodeado de pantanos llenos de caimanes en los Everglades de Florida, “Alcatraz de los caimanes” fue construido por la administración del gobernador del estado, Ron DeSantis, en cuestión de días, y Trump lo recorrió el 1 de julio de 2025, apenas dos días antes de que se inaugurara.

Hasta el miércoles, la División de Manejo de Emergencias de Florida, la principal agencia estatal responsable de su operación, no había respondido a una solicitud de información presentada por The Associated Press.

Desde la inauguración del centro, defensores de los inmigrantes afirmaron que las carpas nunca fueron seguras ni humanas para retener a personas.

“Trasladar a la gente fuera de esta cruel instalación es un paso importante, pero no borra el daño que ya se ha hecho”, expresó Amy Godshall, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quien presentó una demanda contra el estado y el gobierno federal alegando falta de acceso a representación legal para los detenidos. “El estado y el gobierno federal deben cerrar permanentemente esta instalación y comprometerse a no volver a detener a personas allí”.

DeSantis dijo en mayo que el Centro de Detención del Sur de Florida siempre estuvo pensado para ser temporal. Señaló que la instalación había procesado y deportado a 22.000 detenidos desde su apertura.

Defensores de los inmigrantes y abogados dijeron haber notado un aumento en el traslado de detenidos a otras instalaciones durante las últimas dos semanas, periodo en el que perdieron contacto con decenas de detenidos.

Katie Blankenship, abogada de inmigración de Sanctuary of the South, dijo que los 50 clientes a los que ella y otros abogados han brindado asesoría gratuita fueron trasladados de “Alcatraz de los caimanes” a otras instalaciones en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas.

“Ya no queda ninguno”, afirmó Blankenship. Indicó que no ha recibido ningún aviso oficial sobre los traslados, sino que se enteró porque sus clientes no se presentaron a audiencias o no atendieron llamadas. Cuando intentó averiguar qué les había ocurrido, los localizó mediante la herramienta oficial de búsqueda de detenidos y vio que habían sido trasladados a otras instalaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.