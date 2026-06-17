Se forma la primera tormenta tropical de la temporada del Atlántico
La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico se formó el miércoles cerca de la costa del Golfo de México, trayendo lluvias intensas y la amenaza de inundaciones a estados como Texas y Luisiana, informaron meteorólogos.
La tormenta tropical Arthur era un conglomerado desorganizado de tormentas que llevó lluvia durante días a partes del este de México y del Golfo. El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que las condiciones eran propicias para que se formara una tormenta tropical de corta duración.
Arthur está prevista a desplazarse sobre la costa noroeste del Golfo hacia Texas, Luisiana y Mississippi. Eran posibles vientos con ráfagas e inundaciones costeras.
“Las lluvias prolongadas podrían extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”, advirtió el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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