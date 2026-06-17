Lula advierte a Trump que no se entrometa en las elecciones de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no se entrometa en la elección presidencial de octubre en Brasil, después de que Trump hiciera una nueva crítica al país por medidas judiciales contra rivales políticos de Lula.

Las declaraciones muestran el aumento de las tensiones entre Brasil y Estados Unidos después de que el gobierno de Trump propusiera más aranceles contra el país sudamericano y recientemente clasificara a dos grupos delictivos como organizaciones terroristas extranjeras, medidas a las que Lula se opone.

Lula ha defendido con frecuencia la soberanía de Brasil desde que Trump impuso aranceles al país el año pasado por el juicio de su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro. Lula también se ha quejado de las sanciones de Estados Unidos contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por lo que el gobierno estadounidense calificó como su papel en el procesamiento de Bolsonaro, quien fue condenado por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Trump afirmó el miércoles que Brasil se había vuelto “peligroso políticamente” y que el gobierno quería arrestar a “Bolsonaro junior”, quien “iba bien en las encuestas”.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó el martes a uno de los hijos de Bolsonaro, el exlegislador Eduardo Bolsonaro, por coacción relacionada con el juicio de su padre y lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión.

Sin embargo, la referencia a que iba bien en las encuestas indica que Trump podría haber estado hablando —o también hablando— del hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, quien se postula contra Lula en la elección presidencial. Flávio Bolsonaro no ha enfrentado arresto.

Eduardo Bolsonaro fue condenado después de que el tribunal determinara que interfirió ilegalmente en el juicio de su padre al hacer gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para amenazar a funcionarios brasileños con el fin de detener el proceso.

Un periodista leyó las declaraciones de Trump a Lula durante una conferencia de prensa posterior a la cumbre del G7 de líderes mundiales en Francia, a la que asistió Lula. El mandatario brasileño señaló que demostraban que Trump “no conoce bien Brasil”.

“Si conoce Brasil por sus relaciones con la familia Bolsonaro, no conoce Brasil”, manifestó Lula. “Puede seguir gustándole Bolsonaro —el padre, el hijo, el nieto—, ese no es mi problema, es el suyo. (...) Pero no interfiera en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son asunto de Brasil”.

Eduardo y Flávio Bolsonaro visitaron recientemente a funcionarios de Estados Unidos en Washington, incluido Trump. Poco después, el gobierno de Trump clasificó a los mayores grupos de narcotráfico de Brasil —Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho— como organizaciones terroristas extranjeras. Lula criticó esa decisión el miércoles y argumentó que, aunque los grupos aterrorizan a las poblaciones locales, no son organizaciones terroristas porque buscan ganancias y no un cambio político.

El gobierno de Estados Unidos también había propuesto un nuevo arancel del 25% a las importaciones procedentes de Brasil, al afirmar que la décima economía más grande del mundo incurre en prácticas comerciales injustificadas. Esa medida se produjo pese a un viaje de Lula a Washington para intentar persuadir a Trump de que no aplicara más aranceles.

Lula ha expresado su malestar por ese arancel, y lo hizo de nuevo el miércoles. “Creo que lo que hizo fue una falta de respeto hacia Brasil. Él lo sabe. Por eso dije que todavía se comporta como un emperador. Estábamos negociando un acuerdo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.