Gobierno de Trump presiona a tribunal para frenar el conteo de 20.000 papeletas en California

El gobierno del presidente Donald Trump pidió a un tribunal federal de apelaciones que se pronuncie con rapidez sobre si puede impedir temporalmente que California cuente las papeletas de hasta 20.000 personas que, según argumenta, probablemente no son ciudadanos, después de que un juez de un tribunal inferior rechazara tajantemente la solicitud.

El Departamento de Justicia manifestó en una presentación judicial, realizada a última hora del miércoles, que es esencial que el Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito emita un fallo lo antes posible debido al “procesamiento irreversible de papeletas que ocurre de manera continua”.

La apelación se presentó apenas unas horas después de que el juez federal de distrito David O. Carter emitiera una dura orden contra el intento de última hora del departamento de obligar a California a separar esas papeletas del conteo de votos.

El departamento sostiene que, en su opinión, esas papeletas se enviaron a personas que están registradas para votar aunque no son ciudadanas de Estados Unidos. La votación anticipada lleva semanas en marcha en el estado y millones de personas ya han emitido su voto.

Trump critica la decisión del juez y afirma que “California es muy corrupta”

La decisión de Carter fue el más reciente revés legal para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos por ampliar el control federal sobre las elecciones administradas por los estados en las elecciones de mitad de mandato, donde se decidirá el control del Congreso durante el resto de su mandato. El Departamento de Justicia ha planteado exigencias similares en otros estados, incluido Washington.

Trump arremetió contra la decisión de Carter el jueves por la mañana antes de dirigirse a un mitin de campaña en Carolina del Sur.

“California es muy corrupta. Las elecciones son extremadamente corruptas. El juez no debió haber hecho eso, pero apelaremos, por supuesto”, les dijo a los reporteros. Luego, añadió, sin aportar pruebas, que hay “cientos de miles” y luego lo corrigió a “millones, en mi opinión” de “papeletas defectuosas” en California.

Carter, designado por el presidente demócrata Bill Clinton, argumentó que las exigencias del Departamento de Justicia constituían una clara violación de la Ley Nacional de Derecho al Voto, que prohíbe cambios en los padrones electorales o en los procedimientos electorales dentro de los 90 días previos a una elección.

Varios ciudadanos estadounidenses fueron incluidos en la lista de nombres del Departamento de Justicia

Carter también cuestionó la fiabilidad de la lista de nombres del departamento, ya que ambas partes coinciden en que se incluyó inadvertidamente a un número no especificado de ciudadanos. Sostuvo que separar las papeletas en este momento correría el riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos y “sembrar el caos” en el proceso de certificación electoral.

Según documentos judiciales, ya se han procesado más de 500.000 votos solo en el condado de Los Ángeles. El sistema también protege la privacidad del votante: una vez que se procesa un voto, no puede rastrearse hasta la persona que lo emitió.

Carter aún debe pronunciarse sobre la solicitud renovada del gobierno federal para que emita una orden judicial preliminar, que impediría al estado contar las papeletas hasta que se resuelva el litigio.

Carter indicó el miércoles que, si el gobierno federal sospechaba que había no ciudadanos votando, podía seguir procesando esos casos por la vía penal. Las autoridades federales han acusado a más de dos docenas de extranjeros en California como parte de una operación en todo el estado dirigida a personas que, según funcionarios, se han registrado o han votado ilegalmente en elecciones de Estados Unidos.

Jueces de un panel de apelaciones dijeron que no apoyarán la separación de boletas tan cerca de la elección

El Departamento de Justicia ha argumentado que prevenir el voto fraudulento antes de que ocurra favorece a los intereses del gobierno. Los fiscales federales también han señalado que los votantes no serán privados de su derecho al voto por retrasar el recuento de sus papeletas mientras se verifica su ciudadanía, una afirmación que los funcionarios electorales del condado cuestionan.

La apelación será la segunda vez que el Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito analice el caso.

La primera vez ocurrió apenas la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia argumentó ante un panel de un tribunal de apelaciones que se necesitaba un fallo rápido sobre su solicitud para detener cualquier conteo de las papeletas.

Aunque el panel determinó que era prematuro que un tribunal de apelaciones interviniera antes de un fallo de un tribunal inferior, dos de los tres jueces redactaron opiniones concurrentes separadas dejando claro que no respaldarían la separación de las papeletas en una fecha tan tardía. Pusieron en duda la exactitud de la lista del gobierno federal de presuntos votantes no ciudadanos y sostuvieron que apartar votos conlleva el riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos.

Un juez discrepó, argumentando que la ley federal prohíbe el voto de los no ciudadanos y obliga a California a examinar las papeletas potencialmente ilegales antes de que se cuenten. No hacerlo, escribió, causaría un daño irreparable a la elección.

No está claro si el caso será analizado por un nuevo panel de jueces o por los mismos tres que revisaron el caso la última vez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.