Casos de gripe aviar están aumentando de nuevo en EE. UU.: lo que se sabe sobre su propagación

La actividad de la gripe aviar H5N1 está aumentando drásticamente en las granjas avícolas de todo Estados Unidos, con 1,32 millones de aves afectadas durante el último mes, según los últimos datos federales.

El condado de Clinton, en Illinois, ha experimentado el mayor brote de este virus altamente contagioso, con 934.600 pollos que, según los informes, enfermaron.

También se han registrado grandes brotes en Minnesota, Wisconsin y Dakota del Norte. Una granja de pavos en el condado de Roseau, Minnesota, ha visto afectadas a 57.000 aves; otra en Dakota del Norte ha tenido 60.600 aves enfermas; y una en Wisconsin ha registrado 41.400 infecciones, según el sistema de seguimiento del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.).

En el pasado, los brotes de gripe aviar en granjas avícolas provocaron un aumento considerable en el precio de los huevos para los estadounidenses tras la muerte de aves enfermas. La gripe aviar también ha causado la muerte de trabajadores agrícolas y personas expuestas a animales enfermos.

open image in gallery La gripe aviar ha afectado a más de 1,3 millones de aves durante el último mes en todo EE. UU., así como al ganado vacuno y a los visones. La propagación podría repercutir pronto en los precios de los huevos en los supermercados ( Getty Images )

Desde el 5 de octubre, se han reportado brotes menores de gripe aviar en California, Montana, Dakota del Sur, Utah, Ohio, Idaho, Wyoming, Kansas, Kentucky y el estado de Washington. Estos brotes se originaron tanto en granjas domésticas como en granjas comerciales.

Pero la gripe aviar también se está propagando entre las aves silvestres. Este mes se han reportado casos de gripe aviar en gansos canadienses, ánades reales, un pelícano blanco americano, un buitre americano y un pato negro americano. Asimismo, Jackie, una famosa águila calva de California, murió de gripe aviar en agosto, según reveló una necropsia reciente.

Las aves no son los únicos animales afectados. Al parecer, existe preocupación por la propagación de la gripe aviar en una granja de visones en Utah, y Washington confirmó hace un par de semanas su primer caso de gripe aviar en ganado vacuno en dos granjas.

Además, según informó el noticiero KING 5, un residente no identificado que estuvo en contacto con el ganado dio positivo en la prueba de la gripe, pero no ha presentado síntomas graves y se encuentra aislado en su domicilio. Las dos granjas están en cuarentena.

open image in gallery El mayor brote de gripe aviar registrado en EE. UU. en lo que va de año se ha producido en una granja de pavos de Illinois ( AFP vía Getty Images )

Entre septiembre de 2025 y el mes pasado, se ha monitoreado a al menos 5.000 personas y se han realizado pruebas de detección de la gripe aviar a más de 150. Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.) se han registrado dos muertes relacionadas con la gripe aviar y 72 casos desde que comenzó el brote en 2024.

La gripe o influenza aviar se suele transmitir a través de la saliva y las heces de aves u otros animales infectados.

Los seres humanos se infectan cuando el virus entra por los ojos, la nariz, la boca o se inhala. La gravedad de la infección varía, pero puede provocar una enfermedad aguda con riesgo de muerte. Los síntomas incluyen neumonía, fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolores musculares o corporales, fatiga, dificultad para respirar y dolores de cabeza.

La gripe aviar aún no se ha transmitido de persona a persona, pero los expertos temen que sea solo cuestión de tiempo.

La propagación de casos en visones podría ayudar al virus a mutar lo suficiente como para transmitirse a los humanos. Estos mamíferos tienen pulmones y vías respiratorias similares a los de los humanos, y estudios previos han demostrado que son susceptibles a la transmisión de virus humanos, incluida la gripe aviar.

“Mientras siga transmitiéndose de visón a visón, cada vez será más probable que pueda contagiarse a un ser humano”, declaró la semana pasada al medio en línea ProPublica Gail Hansen, exveterinaria y epidemióloga de salud pública del estado de Kansas.

El USDA declaró a The Independent que su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal no contaba con un programa de control de enfermedades para los visones y que el Congreso no había asignado los fondos necesarios para dicho programa.

“En el caso de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), las facultades del APHIS (Servicio de Inspección para la Salud Animal y Vegetal) para el sacrificio de animales y la imposición de indemnizaciones se aplican únicamente a las aves de corral domésticas”, explicó Tanya Espinosa, subdirectora interina de Asuntos Públicos del USDA, en un correo electrónico enviado el jueves.

“En este caso, las investigaciones sobre la gripe en visones están a cargo de funcionarios estatales de sanidad animal, y el USDA proporciona las pruebas de confirmación a través de los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios (NVSL)”, dijo.

En cualquier caso, el APHIS promueve la notificación inmediata de casos sospechosos de enfermedad, añadió Espinosa.

open image in gallery Un brote en una granja de visones de Utah está avivando la preocupación por la posible mutación del virus de la gripe aviar ( Getty Images )

¿Otro gran temor? El regreso de los precios desorbitados de los huevos. A medida que se sacrifican animales, incluidas las gallinas, para frenar la propagación de la gripe aviar, la oferta puede verse afectada. Menos gallinas significa menos huevos producidos. Esto perjudica la oferta y puede disparar los precios.

Eso fue lo que ocurrió en 2024, cuando el precio de los huevos subió a entre 8 y 10 dólares la docena. El costo se convirtió en un tema central de la campaña electoral, y el ahora presidente, Donald Trump, prometió bajar los precios. También se convirtió en un símbolo del aumento del precio de los alimentos que los estadounidenses han enfrentado en la inflación posterior a la pandemia de covid-19.

Según el USDA, los precios han bajado desde su máximo y actualmente se sitúan en $1,32 por docena.

Traducción de Sara Pignatiello