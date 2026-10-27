Un tornado deja cuatro muertos tras arrasar un popular destino turístico turco

Un tornado azotó el martes la provincia costera mediterránea de Antalya, en Turquía, y causó la muerte de cuatro personas.

El tornado, que se produjo poco después de que la agencia meteorológica del país advirtió que habría lluvias fuertes, azotó una obra en construcción donde destruyó un contenedor que albergaba a los trabajadores y derribó una grúa.

Dos trabajadores fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otros dos murieron tras ser trasladados al hospital para recibir tratamiento. Un quinto trabajador, que se encontraba dentro de otro contenedor en las instalaciones, resultó herido durante la tormenta.

Un fenómeno “excepcionalmente localizado”

Según el gobernador de Antalya, Hulusi Sahin, tres de los trabajadores fallecidos eran de nacionalidad siria.

No se registraron daños en otras zonas de Antalya, ciudad que acogerá la cumbre climática de la ONU, la COP31, el próximo mes, junto con Australia. La región es famosa por sus hoteles de playa con todo incluido y sus antiguas ruinas romanas, muy populares entre los turistas británicos.

open image in gallery Ya hubo tornados en Turquía anteriormente, pero no suelen ser mortales ( AFP/Getty )

Sahin describió el tornado, que azotó el distrito de Kepez, como un fenómeno “excepcionalmente localizado”. El mismo sistema meteorológico provocó lluvias torrenciales en Estambul, la ciudad más grande de Turquía.

¿Los tornados en Turquía son frecuentes?

Antalya y otras localidades de la costa mediterránea sufren tornados periódicamente, aunque los incidentes mortales son poco frecuentes. En febrero de 2021, un pequeño tornado azotó la costa egea de Turquía y dejó un rastro de destrucción y 16 heridos.

El tornado tocó tierra el 12 de febrero en la localidad turística de Çeşme, a unos 90 kilómetros al oeste de Izmir. Arrancó árboles de raíz, arrancó tejas de los tejados, arrastró coches y derribó una grúa. Al menos cuatro embarcaciones volcaron.

La zona más afectada fue una obra de construcción de villas de verano, donde la grúa se desplomó y un contenedor que albergaba a los trabajadores volcó. Dieciséis trabajadores resultaron heridos, uno de ellos con una pierna rota, según informó la agencia estatal Anadolu.

open image in gallery Estambul se vio afectada por graves inundaciones a principios de este mes ( AP )

A principios de este mes, Estambul fue azotada por graves inundaciones que dejaron ocho muertos. Estas catastróficas inundaciones fueron descritas como las peores en 80 años, con casi 10.000 informes de daños y otros problemas relacionados con el suceso.

Muchas zonas de Turquía también sufren terremotos y temblores. Estos suelen ser de gran magnitud, y causan daños a la infraestructura y ponen en riesgo la vida.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) advierte a los turistas británicos que sigan las recomendaciones de las autoridades locales si se produce un suceso de este tipo.

Traducción de Olivia Gorsin