Científicos descubren que cambio climático reduce oxígeno en ríos de todo el mundo

El calentamiento global está causando que los ríos pierdan oxígeno gradualmente, lo que amenaza a los peces y otras especies acuáticas, de acuerdo con un nuevo estudio.

Investigadores en China utilizaron satélites e inteligencia artificial para rastrear y analizar los niveles de oxígeno en más de 21.000 ríos de diversas partes del mundo desde 1985. Encontraron que los niveles de oxígeno han disminuido un promedio del 2,1% desde 1985, según un estudio publicado el viernes en la revista científica Science Advances. Puede que no parezca mucho, pero el efecto es acumulativo y, si esta tendencia continúa o se acelera, los ríos del este de Estados Unidos, India y las zonas tropicales podrían perder suficiente oxígeno para finales de siglo como para asfixiar a algunos peces y crear zonas muertas, dice el estudio.

Los principios básicos de la química y la física indican que el agua más caliente retiene menos oxígeno, explicaron los científicos. El agua a mayor temperatura, la cual es consecuencia del cambio climático provocado por el ser humano, libera más oxígeno a la atmósfera.

Si la tasa de pérdida de oxígeno continúa al ritmo actual, los ríos del mundo perderán, en promedio, un 4% adicional de su oxígeno para finales de siglo, y en algunos casos cerca del 5%, encontró el estudio. Es entonces cuando la pérdida de oxígeno —llamada desoxigenación— se vuelve problemática para los peces y las personas que dependen de los ríos, según Qi Guan, autor principal del estudio y científico ambiental de la Academia China de Ciencias, en Nanjing.

Aparecen más zonas muertas

Los científicos temen que los niveles de oxígeno en los ríos disminuyan tanto que aparezcan zonas muertas, como ha ocurrido en el Golfo de México, la bahía de Chesapeake y el lago Erie. Esas son áreas donde los peces tienen dificultades para respirar y mueren.

“La desoxigenación es un proceso muy lento. Si tenemos un periodo prolongado, el impacto negativo afectará a los ecosistemas fluviales”, explicó Guan. “El bajo nivel de oxígeno puede provocar una serie de crisis ecológicas, como la disminución de la biodiversidad, la degradación de la calidad del agua y tal vez mueran algunos peces”.

Karl Flessa, geocientífico de la Universidad de Arizona, quien no participó en el estudio, dijo en un correo electrónico que la pérdida de oxígeno en los ríos implica “un futuro con más zonas muertas malolientes (hipoxia), especialmente durante las olas de calor”.

Algunos ríos se encuentran en tan mal estado que “un pequeño cambio puede llevarlos a la zona de peligro”, agregó Flessa. “Si su lugar de pesca favorito se calienta demasiado, los niveles de oxígeno disminuirán y no habrá peces que pescar”.

India, EEUU y el Amazonas son zonas críticas

A principios de este siglo, el contaminado río Ganges, en India, perdía oxígeno a una velocidad más de 20 veces mayor que el promedio mundial, dice el estudio. Incluso con aumentos de moderados a altos en las tasas de emisión global de dióxido de carbono —no el improbable peor escenario posible—, se proyecta que los ríos del este de Estados Unidos, el Ártico, India y gran parte de Sudamérica perderán alrededor del 10% de su oxígeno para finales de siglo, mostró el análisis.

Guan manifestó preocupación por los ríos tropicales en particular, como el Amazonas en Brasil. Desde 1980, el número de días con zonas muertas en el Amazonas aumentó en casi 16 días por década, según un estudio del año pasado.

Marc Bierkens, profesor de hidrología de la Universidad de Utrecht, en Holanda, dijo que un estudio que él y sus colegas realizaron el año pasado mostró que el estrés por falta de oxígeno en los ríos del mundo aumentó 13 días cada década, y la aparición de zonas muertas aumentó en casi tres días por década desde 1980. A medida que el mundo continúa calentándose, estas cifras deberían incrementarse aún más, refirió Bierkens, quien no participó en el estudio chino.

El estudio de Guan identificó varias razones para la pérdida de oxígeno en los ríos de todo el mundo, incluidas la contaminación por nutrientes derivada de los fertilizantes y del agua residual urbana, en combinación con la construcción de represas y las alteraciones en el flujo y el viento. No obstante, casi el 63% del problema se debe al aumento de la temperatura del agua, descubrió el estudio.

Emily Bernhardt, ecóloga y biogeoquímica de la Universidad de Duke, quien no participó en el estudio, explicó que “a medida que los ríos se calientan, se vuelve más y más fácil que los mismos problemas de contaminación de antes causen hipoxia y anoxia más severas, más duraderas y más generalizadas”. La anoxia es la pérdida total de oxígeno.

“La reducción de la contaminación del agua es más importante que nunca y será más difícil a medida que los ríos se calienten”, añadió.

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