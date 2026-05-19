Blanche no descarta usar fondo contra “politización” para compensar a amotinados del 6 de enero

El secretario de Justicia interino Todd Blanche no descartó el martes la posibilidad de pagar a quienes participaron en el asalto al Capitolio con dinero de un nuevo fondo creado para compensar a personas supuestamente víctimas de una "politización" de la justicia.

Blanche fue increpado por legisladores en una comisión del Congreso sobre el fondo fondo de 1.776 millones de dólares destinado a pagar a individuos que creen haber sido blanco de persecución política.

Ante preguntas sobre si quienes agredieron a policías podrían recibir dinero del “Fondo contra la Politización", Blanche respondió que todas las personas pueden solicitar compensación si “creen que fueron víctimas de la politización”. También se negó a decir si ordenaría a los responsables de decidir quién recibe los pagos —una comisión cuyos miembros él mismo debe nombrar— que restrinjan los fondos a quienes fueron condenados por actos violentos.

“Lo que sí me comprometo a hacer es asegurarme de que los comisionados estén cumpliendo eficazmente con su trabajo, y eso incluye establecer directrices como las que usted describe”, le dijo Blanche al senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon. Las decisiones sobre los pagos las tomará una comisión de cinco miembros designada por el mismo Blanche.

Blanche compareció ante el Congreso por primera vez desde que asumió el control del Departamento de Justicia el mes pasado y recibió una lluvia de preguntas sobre el fondo anunciado el lunes para compensar a quienes creen que fueron maltratados por el Departamento de Justicia en administraciones anteriores. Blanche admitió que el fondo era “inusual”, pero no sin precedentes, y aseguró que no será solo para republicanos ni personas investigadas o procesadas por la administración Biden. En un momento, Blanche señaló que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter —quien enfrentó procesos por armas y por impuestos durante la administración de su padre— también podría solicitar fondos.

Blanche defiende el fondo de compensación, pese a controversia

La audiencia del martes tenía como objetivo abordar la solicitud presupuestaria de la administración Trump para el Departamento de Justicia, pero rápidamente se adentró en otras controversias que han incrementado la preocupación por que ese departamento, bajo el gobierno actual, está perdiendo su tradición de ser políticamente neutro. Blanche defendió la creación del fondo sin reconocer que la administración Trump ha impulsado investigaciones contra adversarios políticos de Trump, lo que ha provocado críticas de que el departamento está siendo politizado exactamente del mismo modo en que el gobierno alega que lo fue bajo la administración de Biden.

En las semanas transcurridas desde que asumió el control del Departamento de Justicia tras el despido de Pam Bondi, Blanche se ha movido con agresividad para impulsar las prioridades del mandatario: ha promovido casos contra rivales políticos de Trump, ha endurecido medidas contra filtraciones a medios de comunicación y ha establecido el nuevo fondo para resolver la demanda de 10.000 millones de dólares de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Los demócratas describen el fondo como un abuso de poder diseñado para llenar los bolsillos de los simpatizantes de Trump con dinero de los contribuyentes. El senador Chris Van Hollen, el principal demócrata en la subcomisión de asignaciones del Senado que celebró la audiencia, arremetió contra la medida y la calificó de “puro robo de fondos públicos”.

“Recompensar a personas que cometieron delitos es obsceno”, manifestó el demócrata de Maryland. “Todos los estadounidenses pueden ver claramente de qué se trata este esquema ilegal, corrupto y avaro”.

El fondo se ajusta a las quejas de Trump de que el Departamento de Justicia durante la administración de Biden fue convertido en arma contra él, aunque el mismo presidente Biden fue investigado en ese periodo y su hijo fue procesado. Merrick Garland, quien se desempeñó como secretario de Justicia durante la administración Biden, ha negado enfáticamente las acusaciones de politización y ha dicho que sus decisiones siguieron los hechos, las pruebas y la ley.

La administración Trump trata de tapar la historia del 6 de enero

La mera posibilidad de que alborotadores violentos en el Capitolio puedan recibir pagos es coherente con un patrón de la administración Trump de reescribir la sombría historia del 6 de enero, una tendencia que comenzó cuando el presidente indultó y conmutó las penas de prisión de participantes en la trifulca y que continuó con el Departamento de Justicia despidiendo a algunos fiscales que los habían enviado a la cárcel.

Bajo el interrogatorio de Merkley, Blanche declaró que “definitivamente alentaré a la comisión” responsable de decidir los pagos a “tener todo en cuenta”. Pero cuando se le preguntó si cree que quienes fueron condenados por violencia deberían tener derecho a compensación, Blanche respondió: “Mis sentimientos no importan”.

Cuando Merkley sugirió que Trump estaba usando el Departamento de Justicia para atacar a sus enemigos políticos, Blanche replicó que eso era precisamente el tipo de conducta “repugnante” de la administración de Biden que el fondo pretendía abordar.

Los demócratas, sin embargo, no aceptan ese razonamiento.

“Eso es completamente inapropiado y erróneo”, indicó Merkley. “No hay comparación entre la búsqueda absolutamente imparcial de justicia bajo la administración anterior y la búsqueda de una lista de enemigos por parte de esta administración”.

Preguntas sobre el significado de “politización"

Al anunciar el fondo el lunes, la administración Trump no nombró a personas específicas que podrían beneficiarse. El dinero provendría del fondo federal para sentencias, que paga fallos judiciales y acuerdos transaccionales de demandas contra el gobierno.

Blanche les dijo a los legisladores que el Departamento de Justicia está comprometido con la “plena transparencia” al proporcionar información pública sobre los beneficiarios del nuevo fondo.

“No se limita a republicanos. No se limita a demócratas. No se limita a los acusados del 6 de enero. Se limita únicamente por el término politización”, afirmó Blanche, aunque la administración no ha dicho cómo definirá “politización”.

Mientras tanto, hubo señales de incomodidad incluso entre algunos congresistas republicanos. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, les dijo a los reporteros que “no soy un gran fan” del fondo, que no está seguro de cómo el gobierno pretende usarlo y que "no le veo el propósito a eso”.

Los comentarios de Thune se producen después de que el senador de Luisiana Bill Cassidy, quien perdió la reelección en una primaria republicana el sábado, lo calificara de “fondo sin cuenta”.

“Somos una nación de leyes”, expresó Cassidy. “Uno no puede ir inventando lo que quiera”.

___________________________________

La corresponsal Mary Clare Jalonick contribuyó a esta nota desde Washington.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.