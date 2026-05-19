Discursos sobre IA en ceremonias de graduación provocan abucheos de universitarios

La inteligencia artificial proyecta una sombra sobre las perspectivas profesionales, y el tema se ha vuelto indeseable en las ceremonias de graduación universitarias de esta temporada. En varios campus, los graduados han interrumpido a los oradores con abucheos que se escucharon en todo el estadio cuando el tema derivó hacia la IA.

El exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, enfrentó abucheos repetidamente el fin de semana en su discurso inaugural ante unos 10.000 graduados de la Universidad de Arizona sobre el auge de la IA.

“Va a tocar todas las profesiones, todas las aulas, todos los hospitales, todos los laboratorios, a cada persona y cada relación que tengan”, afirmó Schmidt, mientras los abucheos empezaban a crecer entre el público.

“Sé lo que muchos de ustedes sienten al respecto. Los escucho”, respondió Schmidt mientras continuaban los abucheos. “Su generación teme que el futuro ya haya sido escrito, que las máquinas vienen, de que los empleos se evaporan… y entiendo ese miedo”.

Para los estudiantes, el tema sonó fuera de lugar, señaló Olivia Malone, una graduada de 22 años de la Universidad de Arizona que aspira a ingresar a la facultad de Derecho.

“Su discurso fue increíblemente irrespetuoso con los estudiantes”, sostuvo. “A nosotros, como estudiantes, se nos desalienta a usarla y se nos penaliza por usarla. Y luego que nuestro orador sea el campeón de la IA es como, ¿OK? ¿Por qué?”

Reacciones similares ante oradores que tocaron el tema de la IA en otras universidades ponen de relieve una sensación generalizada de ansiedad entre los universitarios de hoy.

Encuestas muestran una creciente preocupación de que la IA arruine los planes de carrera

En los campus y en una multitud de encuestas recientes, los estudiantes señalan que tratan de averiguar qué habilidades, carreras y empleos no quedarán inutilizados por la IA.

Alrededor del 70% de los estudiantes universitarios ve a la IA como una amenaza para sus perspectivas laborales, según una encuesta realizada en 2025 por el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard.

En una encuesta reciente de Gallup realizada entre jóvenes y adultos de la Generación Z, de entre 14 y 29 años, se hallaron actitudes cada vez más negativas hacia la IA. Aproximadamente la mitad de los adolescentes y adultos de la Generación Z dicen que usan IA a diario o semanalmente. Pero la furia por la tecnología ha aumentado desde hace un año, mientras que el entusiasmo y la esperanza respecto a esa tecnología están disminuyendo.

Otra oradora, la ejecutiva inmobiliaria Gloria Caulfield, también enfrentó abucheos cuando destacó la llegada de la inteligencia artificial durante un discurso principal este mes en la Universidad de Florida Central.

“El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial”, expresó Caulfield, mientras, para su sorpresa, estallaban los abucheos. Se dio la vuelta para preguntarles a quienes estaban detrás de ella: “¿Qué pasó?”

“OK, toqué una fibra sensible. ¿Puedo terminar?”, preguntó Caulfield, vicepresidenta de alianzas estratégicas en Tavistock Development Company, en Orlando.

“Hace apenas unos años, la IA no era un factor en nuestras vidas”, dijo, lo que provocó vítores. “Y ahora, las capacidades de la IA están en la palma de nuestra mano”, añadió ante más abucheos.

Los oradores intentan subrayar los aspectos positivos

El ejecutivo musical Scott Borchetta recibió una reacción similar cuando habló ante los graduados de la Universidad Estatal de Middle Tennessee sobre cómo la IA está moldeando la industria musical.

“La IA está reescribiendo la producción mientras estamos aquí sentados”, afirmó Borchetta, director general de Big Machine Records, mientras los estudiantes con birrete y toga abucheaban. “Lo sé. Afróntenlo… Hagan algo al respecto. Es una herramienta. Hagan que funcione para ustedes”.

Schmidt ofreció un mensaje parecido a los graduados: su miedo es racional, pero tienen el poder de moldear cómo se desarrolla la IA.

El consejo no cayó bien entre estudiantes como Malone, quien dijo que el discurso del exejecutivo de Google fue más interesado que inspirador.

“Se sintió como un gran anuncio comercial. Se sintió como el anuncio más largo de Gemini de la historia”, comentó Malone, al señalar que la elección de Schmidt como orador principal también había sido controvertida porque su nombre aparece en los archivos de Epstein. “Todos los que estaban sentados cerca de mí armaron un escándalo por eso, gritando: ‘¡Archivos de Epstein! ¡Archivos de Epstein!’”

El simple hecho de aparecer en los archivos de Epstein no implica una conducta indebida, y un portavoz de Schmidt, Matthew Hiltzik, minimizó cualquier vínculo entre ambos, al decir que Schmidt rechazó una reunión con el desacreditado financista y que “no tuvo nada que ver con él”.

Los graduados ya enfrentan un mercado laboral difícil

Parte del rechazo de los estudiantes que se gradúan proviene del desalentador mercado laboral al que están entrando. La tasa de desempleo de los graduados universitarios de 22 a 27 años ha alcanzado su nivel más alto en 12 años.

Sami Wargo acaba de graduarse de la Universidad Marquette en Milwaukee, donde un experto en IA fue el orador de la ceremonia de graduación pese a una petición estudiantil que exigía a la universidad que encontrara a otra persona.

“Dada la forma en que la IA se ha convertido en una amenaza cada vez mayor para nuestros empleos, especialmente para nuestra clase que se gradúa, pensamos que fue un poco fuera de lugar”, manifestó Wargo, quien se especializó en medios digitales y tuvo una subespecialidad en publicidad.

Chris Duffey, un promotor de la IA en Adobe que recientemente usó IA para “coescribir” un libro titulado “Superhuman Innovation: Transforming Business with Artificial Intelligence” (“Innovación superhumana: Transformar los negocios con inteligencia artificial”), subió al escenario de todos modos.

“La innovación”, les dijo a los estudiantes, “revelará lo que se puede hacer, pero sólo ustedes pueden decidir lo que se debe hacer”.

Wargo contó que se unió a otros estudiantes a su alrededor para abuchear su mensaje.

La joven de 21 años se ha postulado a alrededor de 30 empleos, pero aún no ha conseguido ninguno. Muchas de las descripciones de puestos dicen que los solicitantes deben “colaborar con la IA”, pero “no sé qué significa eso”, dijo, al señalar que la mayoría de sus clases le prohibían usar esa herramienta.

Tener que recordarles toda la incertidumbre en su graduación, afirmó, fue otro “pequeño golpe a lo que se suponía que era un día de celebración”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.